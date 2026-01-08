Elmich đồng hành cùng Chợ Tết Công Đoàn 2026

Được triển khai dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, tổ chức Công đoàn, nhiều năm qua, các mô hình như Tết Sum Vầy, Chợ Tết Công Đoàn đã trở thành điểm tựa vững chắc cho đoàn viên, người lao động, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho hàng triệu gia đình trên cả nước.

Năm 2026 đánh dấu năm thứ tư liên tiếp Công ty Cổ phần Elmich đồng hành cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong chương trình Chợ Tết Công Đoàn.

Việc duy trì sự gắn bó xuyên suốt nhiều năm thể hiện định hướng nhất quán của doanh nghiệp trong việc gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội, đặc biệt hướng tới người lao động - lực lượng nòng cốt của nền kinh tế.

Elmich đồng hành cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong chương trình Chợ Tết Công Đoàn 2026 (Ảnh: Elmich Việt Nam).

Tập trung vào nhu cầu sinh hoạt thiết yếu

Thực tiễn từ các kỳ Chợ Tết Công Đoàn cho thấy, các sản phẩm phục vụ sinh hoạt gia đình, đặc biệt là đồ dùng nhà bếp và gia dụng, luôn nằm trong nhóm được người lao động quan tâm khi chuẩn bị Tết. Đây cũng là cơ sở để các doanh nghiệp đồng hành lựa chọn danh mục sản phẩm phù hợp, hướng tới giá trị sử dụng lâu dài thay vì chỉ mang tính thời điểm.

Tham gia Chợ Tết Công Đoàn 2026, Elmich giới thiệu các sản phẩm gia dụng và điện gia dụng thiết yếu, phục vụ trực tiếp cho đời sống sinh hoạt hằng ngày của gia đình người lao động.

Các sản phẩm được lựa chọn theo tiêu chí tiện dụng, bền bỉ và an toàn cho sức khỏe, không chỉ đáp ứng nhu cầu trong dịp Tết mà còn tiếp tục đồng hành cùng các gia đình trong sinh hoạt thường nhật.

Sản phẩm gia dụng thiết yếu, phục vụ sinh hoạt lâu dài, là lựa chọn ưu tiên của người lao động dịp Tết (Ảnh: Elmich Việt Nam).

Hướng tới giá trị sử dụng bền vững

Theo định hướng phát triển bền vững, Elmich tập trung cung cấp các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng châu Âu, chú trọng yếu tố an toàn cho sức khỏe và phù hợp với thói quen sử dụng của gia đình Việt.

Trong bối cảnh người lao động ngày càng cân nhắc kỹ lưỡng trong chi tiêu, các sản phẩm có giá trị sử dụng lâu dài được xem là lựa chọn thiết thực, góp phần tối ưu chi phí cho gia đình về lâu dài.

Chia sẻ về việc tiếp tục đồng hành cùng chương trình, bà Phạm Thu Hiền, Tổng Giám đốc Elmich Việt Nam cho biết, Chợ Tết Công Đoàn không chỉ là một hoạt động mang tính hỗ trợ trước mắt mà còn là cơ hội để doanh nghiệp lắng nghe, thấu hiểu sâu hơn nhu cầu thực tế của người lao động tại nhiều địa phương.

“Người lao động là lực lượng tạo nên giá trị bền vững cho nền kinh tế. Trong suốt 4 năm đồng hành cùng Chợ Tết Công Đoàn, Elmich có cơ hội tiếp cận gần hơn với đời sống sinh hoạt của các gia đình người lao động, từ đó hoàn thiện sản phẩm theo hướng thiết thực và phù hợp hơn.

Với trách nhiệm xã hội luôn đặt lên hàng đầu, Elmich cam kết mang đến những sản phẩm gia dụng chất lượng châu Âu, tuyệt đối an toàn cho sức khỏe tới tay đoàn viên, người lao động trên khắp cả nước”, bà Phạm Thu Hiền chia sẻ.

Bà Phạm Thu Hiền, Tổng giám đốc Elmich Việt Nam, chia sẻ về ý nghĩa đồng hành cùng Chợ Tết Công Đoàn 2026 (Ảnh: Elmich Việt Nam).

Góp phần lan tỏa một cái Tết sẻ chia

Chợ Tết Công Đoàn không chỉ hỗ trợ người lao động về mặt vật chất, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần quan tâm, sẻ chia và gắn kết trong xã hội.

Thông qua việc tiếp tục đồng hành cùng chương trình năm 2026, Elmich mong muốn chung tay cùng tổ chức Công đoàn mang đến một mùa Tết ổn định, an lành và ấm áp hơn cho người lao động - những người đã và đang đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hưởng ứng chương trình Chợ Tết Công Đoàn 2026, Elmich đồng thời giới thiệu danh mục sản phẩm dành cho người lao động trên website Hàng tốt giá tốt, nhằm mở rộng thêm lựa chọn về đồ gia dụng thiết yếu với mức giá phù hợp.

