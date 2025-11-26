Phát hiện thi thể nữ công nhân trên sông Đáy

Sáng 26/11, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã phát hiện thi thể một người phụ nữ trôi dạt trên sông Đáy, đoạn qua địa bàn phường Đông Hoa Lư. Nạn nhân được xác định là V.T.D. (SN 1981, trú phường Hoa Lư, Ninh Bình).

Hiện trường nơi chị D. để lại xe máy, nghi nhảy cầu tự tử (Ảnh: Thanh Bình).

Trước đó, tối 24/11, người dân phát hiện xe máy của chị D. để trên cầu Sắt bắc qua sông Đáy, thuộc địa bàn phường Hoa Lư. Mọi người nghi ngờ, chị D. đã nhảy cầu tự tử nên báo với lực lượng chức năng và người nhà.

Lực lượng cứu hộ đã tổ chức tìm kiếm. Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến khoảng 9h ngày 26/11, phát hiện thi thể chị D. đang trôi dạt trên sông Đáy.

Được biết, chị D. làm công nhân tại một công ty may thuộc Khu công nghiệp Khánh Phú, phường Đông Hoa Lư.