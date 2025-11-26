Gắp kim may 4cm trong bụng bé 11 tuổi

Ngày 26/11, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho hay đơn vị này đã tiếp nhận một bé trai trong tình trạng nghi nuốt dị vật.

Người bố cho biết, con anh - bé N.G.H. (11 tuổi, Lâm Đồng) có tiền sử chậm phát triển tâm thần được chẩn đoán từ 2 năm trước. Sự việc xảy ra khi anh đang ngủ trưa.

Theo đó, trước nhập viện khoảng 7 giờ, bé H. bất ngờ kêu đau và chỉ tay vào vùng cổ kêu đâu. Bên cạnh trẻ có 5-6 cây kim may đồ. Ngay lập tức, gia đình đưa em đến phòng khám tư gần nhà chụp X-quang. Tại đây, bác sĩ phát hiện dị vật giống kim may trong đường tiêu hóa nên chuyển bé đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận bé tỉnh táo, sinh hiệu ổn định. Hình ảnh X-quang cho thấy một dị vật cản quang dạng kim may dài khoảng 4 cm nằm ở đoạn trên ổ bụng.

Chiếc kim may gắp ra từ cơ thể bé H. (Ảnh: BV).

Trước tình huống khẩn cấp, BSCKII Lê Đức Lộc, Điều hành khoa Tiêu hoá - cùng ê-kíp phẫu thuật đã nhanh chóng tiến hành thủ thuật nội soi thực quản - dạ dày và gắp dị vật.

Khi đưa ống soi mềm qua đường miệng vào ống tiêu hóa trên, các bác sĩ ghi nhận kim may nằm ở vị trí D2 tá tràng, kèm theo xước nhẹ niêm mạc hành tá tràng. Dị vật sau đó đã được gắp ra an toàn bằng kềm răng chuột. Hiện, sức khỏe bé ổn định và hồi phục tốt.

Theo bác sĩ Lộc, nuốt dị vật là tai nạn phổ biến ở trẻ em nhưng đặc biệt nguy hiểm với trẻ chậm phát triển tâm thần vì các em khó nhận biết rủi ro. May mắn, trường hợp này được phát hiện sớm và xử trí kịp thời. Nếu chậm trễ, dị vật có thể gây thủng ruột, nhiễm trùng hoặc thậm chí tử vong.

“Phụ huynh cần cẩn trọng và quan sát con khi con chơi, tránh để các vật nhỏ, sắc nhọn có thể gây nguy hiểm ở trong tầm với của trẻ.

Nếu nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, phải ngay lập tức đưa đến các cơ sở y tế có khả năng chẩn đoán hình ảnh (siêu âm, CT scan...) càng sớm càng tốt. Tuyệt đối không tự ý móc họng hay ép trẻ nôn vì dễ gây tổn thương nặng hơn”, bác sĩ Lộc khuyến cáo.