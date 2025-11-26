Bản đồ số Meey Map giúp người mua đất chủ động kiểm tra quy hoạch

“Nỗi đau” mang tên quy hoạch giữa làn sóng đô thị hóa

Thị trường bất động sản có thể mang đến cơ hội sinh lời lớn, nhưng cũng đi kèm không ít rủi ro, mà rủi ro lớn nhất thường đến từ pháp lý. “Nỗi đau” chung của nhà đầu tư, đặc biệt là người mới, là lỡ xuống tiền vào một lô đất khi chưa tra cứu quy hoạch đất kỹ lưỡng.

Anh Hoàng T. (một nhà đầu tư tại Hà Nội) chia sẻ: “Tôi từng mất trắng gần 2 tỷ đồng tiền cọc vì tin lời môi giới, không tự mình kiểm tra quy hoạch. Đến lúc phát hiện ra thì đã muộn. Việc đi hỏi thông tin ở cơ quan chức năng vừa mất thời gian, vừa phức tạp với người không chuyên”.

Ở nhiều địa phương, bản đồ quy hoạch vẫn chủ yếu tồn tại dưới dạng hồ sơ giấy, nằm rải rác tại các phòng ban chuyên môn. Người dân muốn biết thửa đất mình quan tâm có nằm trong diện giải tỏa, mở đường, hành lang bảo vệ hay không thường phải đi lại nhiều nơi, chờ cán bộ tra cứu, sao lục hồ sơ.

Trong khi đó, các đô thị lớn như khu vực thuộc quy hoạch đô thị Hà Nội liên tục điều chỉnh quy hoạch, bổ sung quỹ đất nhà ở, hạ tầng giao thông, công trình công cộng.

Bài toán đặt ra là làm sao để người dân, nhà đầu tư có thể tiếp cận thông tin quy hoạch nhanh hơn, minh bạch hơn, đồng thời hỗ trợ mục tiêu quy hoạch phát triển đô thị theo hướng bền vững.

Ứng dụng bản đồ số “thu nhỏ” hồ sơ quy hoạch vào điện thoại

Từ nhu cầu đó, Meey Map - Nền tảng bản đồ số do Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land phát triển - ra đời với mục tiêu đưa toàn bộ dữ liệu quy hoạch lên trực tuyến.

Người dùng chỉ cần nhập địa chỉ, tọa độ hoặc kéo thả vị trí trên bản đồ để xem lớp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, hiện trạng thửa đất một cách trực quan.

Meey Map giúp người dùng xem nhanh lớp quy hoạch và hiện trạng thửa đất.

Theo đơn vị phát triển, Meey Map ứng dụng công nghệ GIS để gắn dữ liệu quy hoạch với tọa độ không gian, hiển thị trực tiếp trên bản đồ. Nhờ đó, người dùng có thể nhìn được khu đất của mình trong bức tranh tổng thể khu vực, thay vì chỉ xem từng tờ bản vẽ độc lập.

Hệ thống hiện cung cấp dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho hàng trăm quận, huyện trên cả nước và được cập nhật định kỳ.

Bên cạnh lớp quy hoạch, nền tảng còn tích hợp công cụ theo dõi xu hướng giá, tham khảo định giá, lưu lịch sử tra cứu và quản lý danh mục bất động sản trên một tài khoản, phù hợp với cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư, môi giới.

Đại diện Meey Map cho biết: “Chúng tôi muốn biến thao tác tra cứu quy hoạch thành việc quen thuộc như mở bản đồ chỉ đường. Chạm vài giây trên điện thoại là người dùng đã có cái nhìn tổng quan về pháp lý thửa đất mình quan tâm”.

Gói dịch vụ linh hoạt cho nhu cầu tra cứu quy hoạch đất

Thay vì chỉ cung cấp một gói duy nhất, Meey Map xây dựng hệ thống gói dịch vụ đa dạng theo thời gian sử dụng và số lượt tra cứu, nhằm đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau trên thị trường.

Người dùng chỉ cần kiểm tra vài thửa đất có thể chọn các gói ngắn ngày, trong khi nhà đầu tư, môi giới hoặc tổ chức thường xuyên tra cứu quy hoạch đất có thể lựa chọn các gói theo tháng, quý hoặc năm để tối ưu chi phí trên mỗi lượt tra cứu.

Các gói dịch vụ được thiết kế theo hướng mở: người dùng có thể nâng cấp hoặc mua thêm gói khi nhu cầu tăng lên. Thời gian sử dụng được cộng dồn, tránh lãng phí và không làm gián đoạn quá trình tra cứu. Mỗi tài khoản có thể đăng nhập trên nhiều thiết bị, giúp người dùng linh hoạt chuyển đổi giữa điện thoại và máy tính trong quá trình làm việc.

Người dùng tra cứu thông tin quy hoạch bất động sản trên nền tảng bản đồ số Meey Map từ cả máy tính và điện thoại.

Theo đại diện Meey Map, mục tiêu của nền tảng là giúp việc kiểm tra thông tin quy hoạch trở thành một bước mặc định trước mỗi quyết định mua bán bất động sản.

Khi dữ liệu được số hóa, dễ tiếp cận hơn, người dân và nhà đầu tư có thêm công cụ để tự mình sàng lọc thông tin, hạn chế phụ thuộc hoàn toàn vào lời giới thiệu hoặc tin đồn về “sóng” quy hoạch.

Bằng cách đó, Meey Map kỳ vọng góp phần thúc đẩy thói quen sử dụng công nghệ trong tra cứu thông tin, hỗ trợ cơ quan quản lý và thị trường cùng hướng tới một môi trường giao dịch minh bạch, an toàn gắn với định hướng quy hoạch phát triển đô thị bền vững.