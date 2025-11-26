HLV Polking: “CLB Công an Hà Nội sẽ thắng Bắc Kinh Quốc An”

Đánh giá về trận lượt về gặp Bắc Kinh Quốc An, trong khuôn khổ bảng E, vòng bảng AFC Champions League Two 2025-2026, HLV Polking cho biết: “Đây là một trận đấu rất quan trọng. Nó gần như là một trận đấu sinh tử, giống như trận đấu trước khi chúng tôi không may thua trên chấm luân lưu ở cúp quốc gia.

Ngày mai cũng sẽ như vậy vì cả hai đội đều buộc phải thắng để đi tiếp, và đội thua có lẽ sẽ bị loại. Điều này khiến trận đấu trở nên rất hấp dẫn, và chúng tôi tập trung cao nhất cho trận đấu”.

HLV Polking rất tự tin (Ảnh: VFF).

“Tôi biết rằng đối thủ là một đội rất mạnh. Chúng tôi tin rằng mình đã chơi một trận tốt ở Trung Quốc và chúng tôi biết mình có thể cạnh tranh sòng phẳng. Mục tiêu rất rõ ràng, Công an Hà Nội cần 3 điểm để đi tiếp vào vòng trong”, HLV Polking nhấn mạnh.

Trong trận lượt đi trên sân khách, Công an Hà Nội tạo ra hàng tá cơ hội nhưng chỉ giành được kết quả hòa 2-2. HLV Polking khẳng định các học trò của mình sẽ làm tốt hơn để có được chiến thắng khi trở về sân nhà.

“Tôi tin rằng đối thủ sẽ chơi khác đi một chút với một vài cầu thủ khác. Nhưng đối với chúng tôi, mọi thứ vẫn như vậy. Đội cần giữ sự tập trung vào lối chơi của mình. Chúng tôi là đội bóng luôn tạo ra rất nhiều cơ hội, và tôi tin rằng Công an Hà Nội có thể làm được điều đó một lần nữa vào ngày mai.

Dĩ nhiên Công an Hà Nội cần phải sắc bén hơn trước khung thành, cần phải bình tĩnh để tận dụng những cơ hội đó và ghi những bàn thắng cần thiết. Bắc Kinh Quốc An có một hệ thống phòng ngự tốt, nhưng tôi tin rằng chúng tôi có một đội hình mạnh, có khả năng tạo ra cơ hội và ghi bàn”, HLV Poking nói.

Về sự vắng mặt của tiền đạo chủ lực Alan, HLV Polking cho biết: “Công an Hà Nội không có sự phục vụ của tiền đạo Alan vì chấn thương. Cầu thủ này có hiệu suất ghi bàn hàng đầu, vì vậy việc cậu ấy vắng mặt là tổn thất rất lớn cho đội”.

Trận đấu giữa Công an Hà Nội và Bắc Kinh Quốc An diễn ra lúc 19h15 ngày 27/11 trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội.