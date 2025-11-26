Dầu máy xe buýt loang dài gần 1km trên phố Hà Nội, nhiều người bị ngã

Chiều 26/11, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết khoảng 6h30 cùng ngày, xe buýt biển kiểm soát 29B-197.xx lưu thông trên phố Khâm Thiên bất ngờ gặp sự cố, làm dầu máy chảy tràn ra mặt đường.

Vệt dầu máy trên xe buýt loang dài gần 1km trên phố Khâm Thiên (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, vệt dầu loang dài từ số 1 Khâm Thiên đến trước số 320 Khâm Thiên (đoạn đường dài gần 1km), tiềm ẩn nguy cơ trơn trượt, gây mất an toàn cho người đi đường vào giờ cao điểm buổi sáng.

Cảnh sát hỗ trợ người dân bị trượt ngã trên đường (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nhận được tin báo, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 do Đại úy Lê Văn Hưng làm tổ trưởng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám hỗ trợ một số người đi xe máy bị trượt ngã, đồng thời đặt cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm, phân luồng giao thông.

CSGT cùng người dân xử lý vết dầu loang (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhà chức trách cho biết, lực lượng chức năng sau đó cùng người dân đã sử dụng cát để phủ kín toàn bộ vệt dầu loang, hạn chế nguy cơ trơn trượt và hỗ trợ đơn vị vận tải khắc phục sự cố.