Sữa công thức làm trẻ sơ sinh ngộ độc botulinum: TPHCM kiểm tra thế nào?

Ngày 26/11, đại diện Sở An toàn thực phẩm TPHCM thông tin với phóng viên Dân trí, những ngày qua cơ quan này đã vào cuộc kiểm tra loại sữa công thức tên ByHeart Whole Nutrition Infant Formula, được cảnh báo có nguy cơ gây ngộ độc botulinum.

Cụ thể, ngay khi nhận văn bản chỉ đạo của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã cử lực lượng kiểm tra cũng như gửi công văn đến chính quyền địa phương từng địa bàn để phối hợp rà soát, xem sản phẩm còn bán trên thị trường hay không, để tiến hành thu hồi, cảnh báo.

Sau khoảng 1 tuần làm việc, Sở An toàn thực phẩm TPHCM chưa phát hiện cơ sở nào bán sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula. Hiện tại, các sàn thương mại điện tử cũng đã ngừng hoạt động kinh doanh loại sữa này.

"Chúng tôi vẫn đang tiếp tục rà soát và cảnh báo người dân không sử dụng sản phẩm trên", đại diện Sở An toàn thực phẩm TPHCM chia sẻ.

Sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula (Ảnh: CT).

Trước đó, vào ngày 19/11, Cục An toàn thực phẩm cho biết đã nhận được thông báo từ Mạng lưới các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) về vụ việc trẻ sơ sinh tại Hoa Kỳ bị ngộ độc botulinum liên quan đến việc sử dụng sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula bị nhiễm khuẩn.

Sản phẩm này đã được cấp phép, bán trên một số nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), tính đến ngày 19/11 đã ghi nhận 31 trường hợp nghi ngờ và xác nhận nhiễm botulinum tại hàng chục tiểu bang, phải nhập viện điều trị.

Nhà chức trách Hoa Kỳ đã khuyến cáo phụ huynh và người chăm sóc trẻ ngừng ngay lập tức việc sử dụng mọi sản phẩm sữa công thức ByHeart, bao gồm tất cả số lô, mọi quy cách lon và gói dùng một lần.

Về phía nhà sản xuất, Công ty ByHeart Inc (Hoa Kỳ) đã tiến hành thu hồi tự nguyện toàn bộ các lô sản phẩm trên thị trường nhằm ngăn ngừa rủi ro sức khỏe cho trẻ nhỏ.

Để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng trong nước, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố, khẩn trương triển khai nhiều nội dung.

Thứ nhất, rà soát hồ sơ công bố (đăng ký bản công bố hoặc tự công bố) đối với sản phẩm ByHeart Whole Nutrition Infant Formula do Công ty ByHeart Inc., Hoa Kỳ sản xuất.

Thứ hai, làm việc với các doanh nghiệp nhập khẩu, công bố sản phẩm (nếu có), yêu cầu doanh nghiệp thông báo ngay tới các đơn vị phân phối và người tiêu dùng về việc ngừng sử dụng sản phẩm; thực hiện thu hồi theo hướng dẫn của nhà sản xuất; báo cáo cụ thể về số lượng nhập khẩu, đã bán, tồn kho và đề xuất phương án xử lý.

Bên cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền để người tiêu dùng biết và không sử dụng bất kỳ lô sản phẩm ByHeart Whole Nutrition Infant Formula nào. Các kết quả làm việc phải báo cáo về Cục trước ngày 28/11.

Cục An toàn thực phẩm khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức quốc tế và cơ quan quản lý trong nước để cập nhật thông tin, đảm bảo an toàn cho trẻ em và người tiêu dùng Việt Nam.