Nước mát miễn phí giúp người dân TPHCM giải nhiệt giữa nắng nóng gay gắt

Suốt 1 tháng qua, nhiệt độ tại TPHCM luôn ở ngưỡng từ 35 độ C trở lên, đỉnh điểm có ngày lên hơn 40 độ C, nắng nóng gay gắt. Những bình nước miễn phí đặt trên nhiều tuyến đường trong thành phố giúp người đi đường giải nhiệt kịp thời, đặc biệt ý nghĩa với người lao động tự do làm việc thường xuyên ngoài trời.

Những bình nước miễn phí đặt tại nơi công cộng và các điểm tập trung đông người qua lại như trên vỉa hè, công viên, khu vực chợ, trạm xe buýt... Người dân có thể dễ dàng ghé vào, dừng nghỉ để lấy nước, giữ cơ thể luôn mát mẻ trong ngày nắng nóng.

Trà đá và nước lọc đá là hai đồ uống phổ biến nhất tại các điểm cấp nước miễn phí.

Những bình nước này thực sự hữu ích cho người lao động tự do ngoài trời như tài xế xe ôm, người nhặt ve chai và lao động nghèo.

''Đều đặn mỗi ngày tôi chuẩn bị 3 bình nước, mỗi bình 12 lít nước trà đá để giúp những người có nhu cầu khi đi ngang qua. Thời tiết những ngày này nóng quá, thấy cô chú nhặt ve chai, nhân viên giao hàng, xe ôm khá vất vả nên tôi cũng muốn góp chút ít tấm lòng của mình cho cộng đồng'', chị Lê Uyên Phương (29 tuổi, quận 5) chia sẻ.

Người có nhu cầu có thể dùng cốc sạch đặt sẵn cạnh bình để uống, hoặc hứng nước mát vào bình giữ nhiệt của cá nhân để mang đi.

Ông Nguyễn Hoàng Sơn (54 tuổi, bảo vệ cho một công ty ở mặt đường Bạch Đằng, quận Bình Thạnh) hàng ngày cũng chuẩn bị điểm cấp nước uống miễn phí cho người qua đường.

''Được giúp đỡ người dân qua đường trong những ngày nắng nóng như thế này, tôi thấy vui lắm. Phần lớn xe ôm qua lại cùng những người lao động đi quen trên tuyến đường này ghé vào lấy nước'', ông Sơn nói.

''Tôi từ Bến Tre lên TPHCM tìm việc làm, đi đường thấy nắng nóng, mệt mỏi khó chịu quá. Tôi thấy dọc bên đường có bình nước miễn phí tôi cũng mừng, lên thành phố còn chưa tìm được việc làm, nếu mua nước hoài thì cũng không ổn'', ông Trần Quang Hiền (47 tuổi) nói.

Không chỉ những tuyến đường chính mà trong những hẻm nhỏ tại quận Phú Nhuận cũng được tô điểm bằng những bình nước mát lạnh, miễn phí.

Hơn 1 tháng qua, ông Vũ Đức Hoàng (46 tuổi, quận 5) ngày ngày đặt bình trà đá từ sáng sớm đến buổi tối ở ngã tư đường Ngô Gia Tự. Ông Hoàng đang làm nghề sửa xe máy, ông đã cắt ra một khoảng thu nhập nhỏ để hỗ trợ cho cộng đồng.

''Mình làm cho mọi người cùng uống, tôi cũng uống. Giúp được thêm ai thì tôi giúp thôi à, đây cũng là niềm vui nhỏ của cá nhân tôi'', ông Hoàng chia sẻ.

Tại phố đi bộ Bùi Viện (quận 1) một số bình nước miễn phí cũng được đặt trên hè phố để phục vụ người dân, khách tham quan.

Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, những ngày qua nhiệt độ ở TPHCM ở mức báo động, nguy hiểm đến sức khỏe của người dân, có nơi lên đến hơn 40 độ C.