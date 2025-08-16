Người chăm giấc ngàn thu nơi ngàn mộ liệt sỹ khuyết danh

Sáng sớm, ông Võ Tấn Phong, Phó trưởng Ban Quản lý nghĩa trang liệt sỹ Lâm Đồng (Sở Nội vụ Lâm Đồng) nhẹ nhàng đặt những cành hoa hồng lên các phần mộ liệt sỹ còn khuyết danh.

Chậm rãi, từ tốn, ông thổ lộ: “Trong số hơn 2.000 liệt sỹ an nghỉ tại nghĩa trang này, có đến hơn 700 liệt sỹ còn khuyết danh. Thương các anh chưa kết nối được với gia đình, đồng đội nên những người làm quản trang như chúng tôi luôn dành cho các anh sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt”.

Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Lâm Đồng được xây dựng ở khu vực đồi thông thuộc phường Cam Ly - Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Võ Tấn Phong làm việc trong ngành lao động, thương binh, xã hội kể từ năm 1995 và được cấp trên giao nhiệm vụ chăm lo cho người có công. Đến năm 2022, ông được điều động về làm Phó trưởng Ban Quản lý nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Lâm Đồng.

“Hiện nay, Ban Quản lý nghĩa trang liệt sỹ Lâm Đồng có tất cả 3 thành viên và được cấp trên giao nhiệm vụ đảm bảo sự trang nghiêm, đảm bảo cảnh quan cho nghĩa trang. Đồng thời, chúng tôi cũng được giao nhiệm vụ tiếp đón, hỗ trợ thân nhân liệt sỹ và các đoàn thể đến thăm viếng nghĩa trang”, ông Võ Tấn Phong chia sẻ.

Theo ông Phong, hàng ngày, 3 thành viên của Ban tiến hành dọn dẹp khuôn viên nghĩa trang, giữ cho “nhà” của các liệt sỹ luôn được sạch sẽ. Ở bàn thờ chính tại khu tưởng niệm của nghĩa trang, hương, hoa, trái cây luôn được các thành viên chăm chút, thay mới. Việc đón tiếp thân nhân các liệt sỹ cũng được các thành viên quan tâm, hỗ trợ tận tình.

Ông Võ Tấn Phong kiểm tra thông tin về mộ phần các liệt sỹ ở nghĩa trang (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Phong thổ lộ: “Anh em chúng tôi luôn tâm niệm, thân nhân của các anh hùng liệt sỹ là thân nhân của mình nên chúng tôi luôn ân cần, hỗ trợ chu đáo”.

Anh Lò Văn Mừng (29 tuổi) cho biết, anh từng công tác tại một cơ sở cai nghiện ma tuý của Sở Lao động, Thương binh, Xã hội Lâm Đồng (cũ) và đến năm 2023 thì được cơ quan chức năng điều chuyển về làm nhân viên tại Ban Quản lý nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Lâm Đồng. Theo anh Mừng, hàng ngày, anh có nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ, dọn dẹp vệ sinh cho phần mộ của các liệt sỹ, đón tiếp thân nhân liệt sỹ.

“Khi đến làm việc tại nghĩa trang, tôi mới cảm nhận được cái giá của hoà bình là sự hy sinh, mất mát của bao thế hệ ông, cha. Vậy nên, bản thân luôn dặn lòng phải làm việc hết mình để bù đắp phần nào những hy sinh, mất mát của các anh hùng, liệt sỹ”, anh Lò Văn Mừng chia sẻ.

Anh Lò Văn Mừng dọn dẹp vệ sinh cho phần mộ các anh hùng, liệt sỹ (Ảnh: Minh Hậu).

Theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Lâm Đồng được xây dựng từ năm 1978 với diện tích gần 5ha. Nghĩa trang được xây dựng trên khu vực đồi thông, được các nhân viên của Ban Quản lý nghĩa trang liệt sỹ Lâm Đồng trực tiếp bảo vệ, chăm sóc nên đảm bảo được sự trang nghiêm, sạch sẽ.

Năm 2024, Ban Quản lý nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức cải tạo, trồng hoa tại các bồn trong khuôn viên nghĩa trang để đảm bảo sự trang trọng, tươi đẹp. Ban Quản lý nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Lâm Đồng cũng thực hiện nghiêm túc công tác lễ nghi, thường xuyên thay hoa tươi, trái cây trên bàn thờ tại khu tưởng niệm để tri ân các anh hùng, liệt sỹ. Cùng với việc tiếp đón các đoàn, đơn vị đến viếng, các thành viên Ban Quản lý nghĩa trang tỉnh Lâm Đồng tổ chức tiếp đón, hỗ trợ, hướng dẫn và bố trí chỗ nghỉ cho các thân nhân liệt sỹ ở xa.