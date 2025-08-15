Thấy chó ăn nấm dại không chết, cụ ông đem nấu ăn khiến cả nhà nhập viện

Tờ South China Morning Post cho hay, ngày 13/7, cụ ông này phát hiện một số cụm nấm dại mọc trên mảnh đất trồng thảo dược của gia đình. Theo lời con trai ông, những cây nấm này trông trắng, trơn, giống với nấm mối được bán tại chợ địa phương.

Dù biết nấm rừng có thể độc, ông vẫn quyết định không bỏ mà đem đi nấu và cho chó cưng ăn trước để kiểm tra mức độ an toàn.

Sau hai ngày theo dõi, ông nhận thấy chú chó không có triệu chứng nghiêm trọng, chỉ có biểu hiện mất cảm giác thèm ăn. Từ đó, ông kết luận nấm an toàn và nấu cho vợ cùng con trai ăn. Tuy nhiên, họ chỉ thử một ít vì vẫn còn băn khoăn.

Thấy chó ăn không chết, ông cụ lấy nấm nấu ăn khiến cả gia đình nhập viện (Ảnh minh họa: South China Morning Post).

Chỉ khoảng 3 tiếng sau, gia đình cụ ông bắt đầu buồn nôn, tiêu chảy và lập tức được đưa đến bệnh viện, tiến hành rửa dạ dày. Lúc này, gia đình mới nhận ra dấu hiệu mất cảm giác thèm ăn của chú chó chính là cảnh báo sớm về ngộ độc nấm.

Câu chuyện của gia đình này đã thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng việc cho chó thử nấm là thiếu tôn trọng sinh mạng động vật. “Đó là cái giá họ phải trả vì không tôn trọng sự sống của động vật. Có những thứ con người ăn được nhưng chó không ăn được và ngược lại”, một người viết.

Trung Quốc chưa có luật toàn diện bảo vệ động vật, đặc biệt là thú cưng, khỏi bị ngược đãi. Một số người yêu động vật áp dụng biện pháp như công khai danh tính kẻ ngược đãi như một hình phạt phi chính thức.

Mùa nấm ở Trung Quốc kéo dài từ tháng 6 đến tháng 10. Trong những năm gần đây, việc hái nấm rừng để nấu ăn phổ biến ở Tứ Xuyên. Tuy nhiên, tỉnh này cũng là nơi sinh sống của nhiều loài nấm độc có ngoại hình dễ nhầm lẫn với các loại nấm ăn được. Các bác sĩ cảnh báo không nên ăn nấm dại không rõ thông tin.