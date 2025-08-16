Người lao động tự tin hơn nhưng ít hài lòng với công việc

Báo cáo Mức độ hài lòng của người lao động tháng 6/2025 do ManpowerGroup thực hiện cho thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa kỳ vọng của người lao động và khả năng đáp ứng của doanh nghiệp.

Khảo sát thực hiện với 13.771 người lao động tại 19 quốc gia cho thấy, chỉ số hài lòng ở mức 68%, tăng nhẹ so với năm ngoái. 82% cảm thấy công việc có ý nghĩa, 76% tự tin vào kỹ năng và kinh nghiệm, nhưng mức thỏa mãn nghề nghiệp giảm còn 62%. Chỉ 65% tin rằng công việc hiện tại ổn định trong 6 tháng tới, giảm tới 6 điểm.

Đáng chú ý, gần một nửa (49%) chịu căng thẳng hàng ngày, trong đó quản lý cấp trung là nhóm chịu áp lực lớn nhất (82%), tiếp đến là Gen Z (56%).

Khoảng cách ngày càng lớn giữa kỳ vọng của người lao động và khả năng đáp ứng của doanh nghiệp (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Người lao động tiến nhanh hơn doanh nghiệp

Báo cáo cho thấy 89% tin vào năng lực bản thân để hoàn thành công việc, nhưng chỉ 62% hài lòng với vị trí hiện tại. Một phần ba cho rằng không có đủ cơ hội để đạt mục tiêu nghề nghiệp tại công ty.

Nguyên nhân chính đến từ việc người lao động chủ động phát triển kỹ năng mới, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn chậm chuyển mình. Nghiên cứu của ManpowerGroup cho thấy 81% lãnh đạo công nghệ thừa nhận việc ứng dụng AI ở công ty vẫn trong giai đoạn thử nghiệm, chỉ 10% đã tích hợp hoàn toàn.

Bà Becky Frankiewicz, Chủ tịch kiêm Giám đốc Chiến lược ManpowerGroup, nhận định: "Tương lai việc làm không nằm ở kiểm soát, mà ở hợp tác. Doanh nghiệp cần đầu tư vào con người nhiều hơn - cân bằng, linh hoạt, nhân văn và mở rộng cơ hội phát triển".

Ba thách thức lớn cho doanh nghiệp

Thứ nhất, căng thẳng tăng, sự gắn bó giảm. Công việc có ý nghĩa không đủ để bù đắp kiệt sức, đặc biệt khi thiếu hỗ trợ và cơ hội phát triển. Nhân viên tuyến đầu có mức độ đồng điệu giá trị với doanh nghiệp thấp nhất, càng làm áp lực thêm nặng.

Thứ hai, quản lý cấp trung trở thành "tầng lớp mắc kẹt". 34% lo ngại mất việc trong 6 tháng tới do tái cấu trúc hoặc ảnh hưởng AI, 77% coi bất ổn kinh tế, tái cấu trúc và AI là mối đe dọa lớn. Trong khi đó, niềm tin vào lãnh đạo tăng lại khiến họ gánh thêm trách nhiệm phát triển nhân viên, dù chính họ cũng bất an.

Thứ ba, phát triển nghề nghiệp là "thước đo" của niềm tin. Người có cơ hội thăng tiến rõ ràng tự tin và hài lòng hơn. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo, đặc biệt kỹ năng AI, vẫn là điểm yếu. Khoảng một phần ba nhà tuyển dụng thừa nhận AI không thể thay thế các kỹ năng con người như đánh giá đạo đức, dịch vụ khách hàng hay quản lý nhóm, nhưng chưa cung cấp đủ chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu mới.

Doanh nghiệp ngày càng đối diện với nhiều thách thức về mặt nhân sự (Ảnh minh họa: Mỹ Hà).

Góc nhìn từ Việt Nam

Dù Việt Nam không nằm trong khảo sát, ông Bùi Trung Kết, Giám đốc cấp cao Dịch vụ khoán việc & Cho thuê lại lao động Manpower Việt Nam, cho biết lao động phổ thông trong nước ưu tiên những yếu tố thiết thực như thu nhập ổn định, lương đúng hạn, giờ làm thêm đều đặn và đầy đủ bảo hiểm xã hội.

"Họ không quá chú trọng môi trường làm việc lý tưởng, mà coi trọng sự ổn định và khả năng tăng thu nhập", ông nói.

Trên toàn cầu, chi phí thay thế lao động hiện lên tới 18.591 USD/người, trong khi chỉ 55% vừa hài lòng với công việc vừa không có ý định nghỉ việc. Điều này cho thấy khoảng cách giữa tự tin và hài lòng không chỉ là vấn đề tinh thần, mà là thách thức kinh doanh sống còn.

Theo ManpowerGroup, lắng nghe và đáp ứng kỳ vọng của người lao động sẽ giúp doanh nghiệp giữ chân nhân tài, giảm chi phí thay thế và tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.