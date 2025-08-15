1.800 bài viết lan truyền cảm hứng giúp mỗi người sống tốt hơn mỗi ngày

Ngày 15/8, tại Hà Nội, Ban tổ chức cuộc thi viết “Sống đẹp - Sống xanh” năm 2024 - tiến hành trao giải cho các thí sinh có tác phẩm xuất sắc nhất.

Qua 7 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được gần 1.800 bài dự thi của học sinh, sinh viên, thầy, cô giáo, chuyên gia..., cùng các tác giả tự do trên khắp cả nước. Trong đó, số lượng người dự thi nhiều đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, TPHCM, Đà Nẵng...

Ban tổ chức trao thưởng cho tác giả đoạt giải nhất của cuộc thi viết "Sống đẹp - Sống xanh" (Ảnh: Huy Khánh).

Nhiều sở giáo dục và đào tạo cũng có công văn phối hợp hưởng ứng, phổ biến, triển khai đến các trường học trên địa bàn tham gia viết bài dự thi. Tác giả nhỏ tuổi nhất có em mới chỉ học lớp 2, là em Nguyễn Ngọc Bảo Vy, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chính, TPHCM. Bên cạnh đó, nhiều thầy cô giáo đã về hưu cũng tích cực gửi bài tham dự cuộc thi.

Nhiều đơn vị trường học đã phát động cho toàn thể các khối lớp của nhà trường tham gia, mỗi lớp đều có đại diện tác giả gửi bài dự thi. Nhiều bài dự thi đã lan tỏa những câu chuyện về sống đẹp - sống xanh trong cộng đồng.

Các bài viết đã chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, tích cực nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, có đủ tố chất là công dân toàn cầu, giữ gìn bản sắc Việt Nam; những tấm gương trong việc bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững của trái đất; những tấm gương có khát vọng cống hiến, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Nhiều tác giả cũng đưa ra các ý kiến, giải pháp, góp ý trong việc giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam về sống đẹp - sống xanh, đón chào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Có thể kể đến một số bài viết chia sẻ câu chuyện chuyển đổi xe xăng sang xe điện của một giáo viên dạy môn Toán tại Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng (Hà Nội); Phụ huynh khuyến khích con cái sử dụng phương tiện "giao thông xanh" để nâng cao trách nhiệm với môi trường và cộng đồng...

Bên cạnh đó cũng có những câu chuyện giản dị, đời thường được các bạn học sinh kể lại khi tận mắt chứng kiến hành động đẹp của những người xung quanh.

Tại buổi lễ trao giải, ông Nguyễn Tiến Bình, Tổng biên tập Tạp chí Giáo dục Việt Nam, đại diện Ban tổ chức cuộc thi, phát biểu: "Mỗi bài viết tham dự giải là một câu chuyện, một thông điệp, một tấm gương đáng trân trọng, từ những hành động nhỏ như không xả rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, trồng cây xanh… đến những nỗ lực âm thầm trong giáo dục học sinh sống nhân ái, sống bền vững.

Tất cả đã tạo nên một bức tranh phong phú, nhiều màu sắc về “Sống đẹp - Sống xanh” trong xã hội hôm nay. Tôi xin cảm ơn những người đã mang đến cho chúng ta các trang viết lay động trái tim, những bài học đáng suy ngẫm và nguồn cảm hứng mạnh mẽ để mỗi người sống tốt hơn, sống xanh hơn mỗi ngày".

Ban tổ chức cuộc thi kỳ vọng rằng, qua sân chơi này, mỗi tác giả không chỉ là người kể chuyện mà còn là người lan tỏa cảm hứng, là tấm gương thay đổi tích cực trong cộng đồng.