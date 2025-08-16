Nuôi gái bán dâm tại quán tẩm quất, khách "hành sự" ngay tại phòng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm mại dâm núp bóng quán tẩm quất, massage tại xã Đông Anh.

Theo cơ quan chức năng, năm 2024, Đinh Trọng Cường (53 tuổi, ở xã Đông Anh) và Khương Văn Vũ (34 tuổi, ở xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ) rủ nhau mở quán tẩm quất Tre Xanh (ở xã Đông Anh) và cho gái bán dâm ở tại cơ sở để thu tiền.

Cụ thể, Cường bỏ tiền ra sửa sang, hoàn thiện 8 phòng tẩm quất và phòng nghỉ chung của nhân viên nữ, còn Vũ tuyển nhân viên, trực tiếp quản lý tại cơ sở, theo dõi số lượt khách đến mua dâm.

Các đối tượng trong vụ án (Ảnh: T.A.).

Cả 2 thỏa thuận chia đôi doanh thu để hưởng lợi hàng tháng. Trong đó, giá vé 500.000 đồng/lượt, gồm tẩm quất và quan hệ tình dục với nhân viên nữ ngay tại các phòng trong quán.

Vũ và Cường thu 300.000 đồng từ số tiền trên, còn lại trả cho các nhân viên nữ.

Các nhân viên nữ làm việc tại cơ sở không có lương, chỉ nhận số tiền cắt lại từ vé tẩm quất của khách như trên, ngoài ra được bao ăn, ở tại cơ sở.

Đến khoảng tháng 7, Vũ và Cường tuyển thêm Bùi Văn Thanh (54 tuổi) làm lễ tân, tiếp khách, trực tiếp thu tiền, dẫn khách vào phòng và gọi nhân viên nữ đến bán dâm cho khách. Thanh được trả khoảng 10 triệu đồng/tháng.

21h30 ngày 30/7, cảnh sát bắt quả tang 3 người đàn ông đang mua bán dâm tại cơ sở trên, với giá 1,5 triệu đồng.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.