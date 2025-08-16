Phát huy khoa học công nghệ trong khai thác, bảo tồn nguồn lợi thủy sản

Ngày 15/8, Hội Ngư học Việt Nam và Trường Cao đẳng Quảng Nam đã đồng tổ chức hội nghị khoa học toàn quốc với chủ đề “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng phát triển nguồn lợi thủy sản ở Việt Nam”. Sự kiện thu hút 150 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự, tập trung thảo luận các giải pháp bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản.

Hội nghị đã lắng nghe 2 báo cáo chuyên sâu từ 4 chuyên gia quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Bên cạnh đó, hàng chục báo cáo khoa học được chọn lọc từ các trường đại học, cao đẳng, viện và trung tâm nghiên cứu trên cả nước cũng được trình bày, góp phần làm phong phú thêm nội dung thảo luận.

Hội nghị khoa học ngư học toàn quốc lần thứ 3 được tổ chức ngày 15/8 tại Đà Nẵng (Ảnh: Công Bính).

Nhiều ý kiến tại hội nghị đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ, khai thác và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản, không chỉ riêng Đà Nẵng mà còn trên phạm vi cả nước.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, chia sẻ về tiềm năng to lớn của thành phố trong phát triển ngành thủy sản. Với vị trí địa lý thuận lợi, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Đà Nẵng sở hữu bờ biển dài hơn 215km, nhiều vịnh nước sâu, cửa biển và ngư trường rộng lớn. Hệ thống sông ngòi phân bố đều khắp cũng tạo điều kiện lý tưởng cho phát triển thủy sản.

Theo ông Tuấn, biển Đà Nẵng là nơi sinh sống của hơn 670 loài động thực vật có giá trị kinh tế cao, cùng với hệ sinh thái phong phú như rạn san hô, thảm cỏ biển, rong biển.

Về nuôi trồng, Đà Nẵng có hơn 10.100ha mặt nước, thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản nước ngọt và nước lợ với các đối tượng có giá trị kinh tế cao như tôm sú, tôm hùm, cá cam, đáp ứng nhu cầu chế biến xuất khẩu và tiêu dùng nội địa.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Công Bính).

“Để khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của Đà Nẵng, khoa học công nghệ phải phát huy vai trò then chốt trong cả khai thác và bảo tồn nguồn lợi thủy sản”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Xuân Huấn, Chủ tịch Hội Ngư học Việt Nam, khẳng định đa dạng sinh học, sinh thái, bảo tồn, khai thác hợp lý, nuôi trồng và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản là lĩnh vực khoa học đa ngành và liên ngành, với những vấn đề cơ bản mang tính ứng dụng cao.

Ông Huấn kỳ vọng hội nghị sẽ khơi dậy và tìm kiếm đối tác liên kết trong các vấn đề đang được quan tâm, đặc biệt là sự gắn kết giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo.

PGS.TS. Vũ Thị Phương Anh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam, đánh giá cao ý nghĩa của hội nghị, tạo điều kiện thuận lợi để các chuyên gia, nhà khoa học khám phá, nghiên cứu sâu hơn về các hệ sinh thái tại Đà Nẵng.

Đây cũng là dịp để tăng cường trao đổi, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm giữa các nhà khoa học trong và ngoài nước, nhà quản lý và doanh nghiệp, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, khai thác hợp lý và phát triển nuôi trồng thủy sản.

“Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, khai thác quá mức và nhu cầu hội nhập quốc tế ngày càng tăng cao, phát triển thủy sản bền vững trở thành một trong những yêu cầu cấp bách và trọng tâm chiến lược quốc gia”, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam phát biểu.

Bà Phương Anh kết luận, hội nghị không chỉ là diễn đàn khoa học mà còn là cầu nối thiết thực giữa nhà nghiên cứu, nhà quản lý, doanh nghiệp và các trường đại học, cao đẳng, cùng nhau trao đổi, đề xuất các giải pháp khoa học – công nghệ phục vụ phát triển ngành thủy sản nước nhà.