Người mẹ phi thường của tỷ phú Jeff Bezos: Sinh con tuổi 17, bế con đến lớp

Jacklyn “Jackie” Bezos - người mẹ tảo tần, bền bỉ và giàu nghị lực của tỷ phú Jeff Bezos - qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh sa sút trí tuệ thể Lewy.

Sự ra đi của bà khép lại một cuộc đời nhiều biến động, từ cô gái ở Albuquerque (tiểu bang New Mexico) gây sốc khi làm mẹ ở tuổi 17, trở thành nhà hoạt động thiện nguyện tạo dấu ấn lớn trong lĩnh vực giáo dục và là người đặt nền móng cho hành trình lập nghiệp của một trong những doanh nhân vĩ đại nhất thế giới.

Hình ảnh bà Jacklyn “Jackie” Bezos trong bài đăng thông báo tin buồn trên trang cá nhân của tỷ phú Jeff Bezos (Ảnh: Instagram).

Tuổi 17 đầy sóng gió

Sinh năm 1946 tại bang New Mexico (Mỹ), bà Jacklyn kết hôn với bạn học thời trung học là ông Ted Jorgensen vào tháng 7/1963. Khi ấy, bà mới 16 tuổi.

Vừa bước sang tuổi 17 được hai tuần thì bà sinh Jeffrey Preston Jorgensen (tức Jeff Bezos) - người sau này trở thành nhà sáng lập Amazon.

Việc bà Jacklyn mang thai và làm mẹ khi còn là học sinh trung học vào thời điểm đó là cú sốc lớn. Ban giám hiệu từng từ chối cho bà tốt nghiệp, nhưng bà kiên quyết đấu tranh và được chấp thuận trở lại trường với điều kiện khắt khe là không được trò chuyện với bạn học, không ăn trưa cùng mọi người và không được bước lên sân khấu nhận bằng.

Theo tờ People, bà Jacklyn vẫn tốt nghiệp phổ thông nhưng cuộc hôn nhân với Ted nhanh chóng tan vỡ vào năm 1965. Sau khi dọn ra ở riêng cùng con trai, bà Jacklyn gần như chẳng còn đồng nào để trả tiền điện thoại.

Thương con gái, muốn được trò chuyện với con mỗi ngày, nên cha bà đã mua cho bà một bộ đàm và dặn phải liên lạc vào 7h sáng hằng ngày.

Tỷ phú Jeff Bezos và mẹ trong bài đăng chúc mừng sinh nhật bà (Ảnh: Instagram).

Quyết tâm không từ bỏ con đường học vấn, bà đăng ký học bổ túc buổi tối và chọn những lớp có giảng viên đồng ý cho mang theo em bé vào lớp. Những đêm lên lớp, bà mang theo Jeff cùng hai túi lớn, một túi đựng sách vở, một túi đựng tã, bình sữa và đồ chơi để giữ con yên lặng vài phút.

“Tôi không hiểu làm sao mẹ làm được điều đó, nhưng chính sức mạnh và sự hy sinh của mẹ đã tạo nên con hôm nay”, vị tỷ phú từng nói trong Ngày của Mẹ năm 2022.

Cũng chính từ lớp học đó, vào năm 1968, bà Jacklyn gặp ông Miguel “Mike” Bezos - một chàng trai gốc Cuba nhập cư vào Mỹ năm 16 tuổi, không nói được tiếng Anh, phải làm việc ca đêm để trang trải học phí. Họ kết hôn tháng 4/1968, khi Jeff tròn 4 tuổi. Ông Miguel nhận nuôi Jeff và đổi họ thành Bezos.

Gia đình chuyển tới Houston, nơi Miguel làm kỹ sư cho Exxon. Bà Jacklyn và ông Miguel có thêm hai con - Christina và Mark - và bà luôn giữ các con gắn bó với nhau. “Có anh chị em thân thiết là món quà tuyệt vời nhất của cuộc đời và mẹ tôi đã làm được điều đó”, tỷ phú Jeff Bezos từng nói.

Bà Jacklyn bên các con (Ảnh: Instagram).

Theo CNBC, khi gia đình phải chuyển nhà vì công việc của Mike, giấc mơ tốt nghiệp đại học của bà Jacklyn buộc phải gác lại suốt nhiều năm. Nhìn các con lần lượt vào đại học, bà vừa tự hào vừa thầm ghen tị. Cuối cùng, bà quyết định trở lại giảng đường.

“Sau bao lần trì hoãn, tôi mới được "dự tiệc" giáo dục đại học. Và tôi thật sự ngấu nghiến kiến thức, không bỏ sót một cơ hội nào”, bà từng kể.

Hơn 20 năm sau khi rời ghế phổ thông, bà Jacklyn nhận tấm bằng tốt nghiệp. “Khi tốt nghiệp Đại học Saint Elizabeth ở tuổi 40, tôi chưa bao giờ tự hào về bản thân đến thế. Tôi cảm thấy mình "cao" thêm 1,5m. Đó quả là một “bước nhảy vọt” đáng giá sau ngày tốt nghiệp”, bà nói.

Ủng hộ con trai và đóng góp cho giáo dục, cộng đồng

Năm 1994, khi Jeff ấp ủ ý tưởng mở hiệu sách trực tuyến, bà Jacklyn và ông Miguel nằm trong nhóm 22 người được ông mời gọi góp vốn. Họ đầu tư gần 250.000 USD (khoảng 6,5 tỷ đồng, thời điểm hiện tại) - khoản tiền Jeff cảnh báo có thể mất trắng.

“Chúng tôi không hiểu hết bản kế hoạch kinh doanh, nhưng chúng tôi tin vào Jeff”, ông Miguel từng chia sẻ. Niềm tin ấy đổi lại 6% cổ phần Amazon, có giá trị khoảng 30 tỷ USD vào năm 2018, tức mức sinh lời 12 triệu phần trăm.

Nhưng đối với Jacklyn, thành công không chỉ nằm ở con số, mà ở việc bà nhìn thấy con trai mình dám mơ lớn và thực hiện giấc mơ ấy.

Năm 2000, Jacklyn và Miguel sáng lập Quỹ Gia đình Bezos, tập trung vào khoa học giáo dục và phát triển trẻ em từ sơ sinh đến trung học. Từ 2001 đến 2016, họ hiến tặng gần 600.000 cổ phiếu Amazon cho quỹ.

Nhờ đó, tổ chức này đã đóng góp những khoản tài trợ lớn, như 710 triệu USD (gần 19 ngàn tỷ đồng) cho Trung tâm Ung thư Fred Hutchinson và 166 triệu USD (4 ngàn tỷ đồng) cho NYU-Langone Health.

Tỷ phú Jeff Bezos trong vòng tay của cha mẹ mình là ông Miguel và bà Jacklyn trong một sự kiện (Ảnh: Getty Images).

Bà Jacklyn cũng truyền cảm hứng bằng câu chuyện đời mình. Trong bài phát biểu tại Đại học Cambridge College năm 2019, bà đã kể lại hành trình từ một bà mẹ trẻ tới nhà hoạt động thiện nguyện - được Jeff gọi là “câu chuyện phi thường”.

Jeff Bezos luôn dành những lời yêu thương và biết ơn sâu sắc cho mẹ. Ông gọi bà là “tấm gương của tình yêu và nghị lực”. Trong thông điệp tiễn biệt đăng trên mạng xã hội sau khi bà qua đời, vị tỷ phú viết: “Tôi sẽ giữ mẹ an yên trong tim mình mãi mãi”.