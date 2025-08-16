Vụ án giết người yêu ngay ngày đầu hẹn hò (kỳ cuối): Vén màn tội ác

Từ một thi thể người chưa xác định danh tính dưới cống nước vào tháng 11/2017, Công an tỉnh Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình) đã đưa ra một quyết định phá án táo bạo.

Dựng chân dung hung thủ

Tháng 11/2017, người dân ở xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ bất ngờ phát hiện thi thể nằm trong cống nước ở giữa cánh đồng.

Giữa lúc tung tích nạn nhân vẫn là ẩn số, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định và Công an huyện Hải Hậu cũ đã đưa ra quyết định táo bạo dựng lên chân dung hung thủ trước.

Quá trình khám nghiệm tử thi và hiện trường cơ quan công an xác định, thi thể được phát hiện trong cống nước là nữ giới (Ảnh: Công an cung cấp).

Các trinh sát đã tập trung điều tra, sàng lọc hàng trăm đối tượng trong diện quản lý của Công an huyện Hải Hậu cũ. Ban chuyên án cũng đưa ra nhận định, vụ việc nhiều khả năng liên quan đến mâu thuẫn tình cảm nam nữ. Những nam công dân đã ly hôn, độc thân, thường có quan hệ tình cảm phức tạp được đưa vào diện theo dõi, điều tra.

Qua rà soát, cơ quan điều tra xác định Vũ Đức Giang (SN 1988), trú xóm 1, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ, là đối tượng có nhiều nghi vấn nhất. Giang đã ly hôn với vợ 4 năm, sống cùng bố mẹ và con gái.

Trước đây Giang làm phụ xe khách tuyến Hải Hậu - Quảng Ninh. Sau đó, Giang nghỉ việc về làm lái xe chở hàng.

Vũ Đức Giang thời điểm bị bắt giữ năm 2017 (Ảnh: Công an cung cấp).

Xác định được nghi can, ban chuyên án đã điều tra các mối quan hệ của Vũ Đức Giang trên mạng xã hội và phát hiện Giang thường nhắn tin tình cảm với tài khoản Facebook có tên “Như Anh”.

Cơ quan công an xác định tài khoản Facebook “Như Anh” tên thật là N.T.H. (SN 1978), trú xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ, đang làm thuê trên Hà Nội.

Qua điều tra, những người sống cùng khu trọ của chị này cho biết, chiều ngày 16/11/2017, chị H. có nói bóng gió về việc đi chơi với bạn trai mới. Những ngày sau đó, chị H. mất liên lạc và không quay trở lại nhà trọ.

Đặc biệt, cơ quan công an đã lấy hai chiếc chìa khóa trong túi quần của nạn nhân để thử mở khóa cổng và khóa nhà trọ nơi chị H. thuê trọ thì đều mở được.

Từ những chứng cứ, manh mối thu thập được, cơ quan công an đã xác định được nạn nhân tử vong trong cống nước ở xã Hải Lộc chính là chị N.T.H..

Đấu trí với hung thủ

Cơ quan công an cũng xác định Vũ Đức Giang là đối tượng có liên quan đến cái chết của chị H.. Ngay lập tức, một tổ trinh sát được phân công theo dõi mọi di biến động của đối tượng tình nghi.

Khi thời cơ đến, ban chuyên án đã ra lệnh bắt khẩn cấp, khám xét chỗ ở của Vũ Đức Giang.

Cơ quan công an lấy lời khai của Vũ Đức Giang (Ảnh: Công an cung cấp).

Làm việc với cơ quan công an, Vũ Đức Giang khai không quen ai tên N.T.H.. Sau quá trình đấu tranh, Giang thừa nhận có nhắn tin với tài khoản Facebook tên “Như Anh” nhưng không biết tên thật, tuổi hay địa chỉ của tài khoản này và hai người cũng chưa gặp trực tiếp.

Quá trình khám xét nơi ở của Vũ Đức Giang, công an tìm thấy một chiếc điện thoại và một máy tính xách tay được giấu kín trên mái nhà. Trong máy tính xách tay còn lưu giữ hình ảnh của một phụ nữ giống với nạn nhân N.T.H.. Công an xác định đây đều là tài sản của chị H..

Khi các điều tra viên tra hỏi vì sao điện thoại và máy tính của nạn nhân lại có ở nhà Giang, Giang vẫn khăng khăng "không hiểu vì sao".

Tuy nhiên, trước những lập luận sắc bén của điều tra viên cùng những bằng chứng không thể chối cãi, Vũ Đức Giang đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo cảnh sát, tháng 8/2016, Giang quen chị H. trên một chuyến xe khách chạy tuyến Nam Định - Quảng Ninh - Móng Cái. Khi ấy, Giang là phụ xe còn chị H. là khách đi xe. Chị H. xin số điện thoại của Giang để khi nào đi xe thì gọi Giang.

Cuối tháng 10/2017, chị H. gọi điện cho Giang đặt xe nhưng Giang cho biết đã nghỉ phụ xe khách và đang chạy xe tải chở hàng. Từ sau cuộc gọi này, Giang và chị H. bắt đầu thường xuyên liên lạc, trò chuyện qua điện thoại, tin nhắn.

Giang nói với chị H. đã ly dị vợ hơn 3 năm, đang ở vậy nuôi con. Còn chị H. giới thiệu tên Loan, 32 tuổi, mới chia tay người yêu và đang mở quán bán đồ ăn sáng tại Hà Nội.

Mặc dù mới trò chuyện qua điện thoại khoảng nửa tháng nhưng Giang cảm nhận ở chị H có sự đồng cảm, thấu hiểu nên anh ta đã ngỏ lời yêu và được chị H. chấp nhận.

Ngày 16/11/2017, chị H. điện thoại hẹn Giang lên Hà Nội mừng sinh nhật chị H.. Giang bắt xe khách từ Nam Định lên Hà Nội. Đến 19h, Giang rủ chị H. bắt xe về quê mình.

Trên đường về nhà, Giang nghi ngờ chị H. ngoài mình còn có nhiều mối quan hệ khác nên đôi bên xảy ra mâu thuẫn.

Chị H. đòi chia tay với Giang rồi vùng vằng bỏ đi. Bực tức, Giang kẹp cổ chị H., mục đích ngăn không cho bạn gái đi tiếp, khiến chị H. bất tỉnh.

Nghĩ rằng chị H. đã chết, Giang mang chị H. đi phi tang thì bắt gặp người dân soi đèn pin. Sợ bị phát hiện Giang quay lại chỗ cũ, giấu xác bạn gái vào cống nước ở cánh đồng xóm 2, xã Hải Lộc.

Sau đó, Vũ Đức Giang đi xe máy về nhà, mang theo cả túi xách của chị H. bên trong có một điện thoại iPhone 6S màu hồng và một máy tính xách tay hiệu Sony Vaio màu đen.

Với tội ác của mình, Vũ Đức Giang đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định tuyên phạt án chung thân về hai tội danh Giết người và Cướp tài sản.