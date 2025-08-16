Tài xế xe tải lo khó vượt khi bị cấm vào làn 1 cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Từ ngày 15/8, Cục Đường bộ Việt Nam bắt đầu thí điểm phân làn và quy định tốc độ mới trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ. Quy định này dựa trên đề xuất của Cục Cảnh sát giao thông (C08) và được Bộ Xây dựng chấp thuận.

Theo phương án mới, trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, làn 1 được phép chạy 90-120 km/h và cấm ô tô tải thông dụng (trừ xe bán tải, tải van), ô tô tải chuyên dùng (trừ xe chở tiền), ô tô chuyên dùng, đầu kéo, xe kéo moóc.

Làn 2 cho phép tốc độ 80-120 km/h; làn 3 từ 60-100 km/h. Thời gian thí điểm là một tháng, từ 15/8.

Ghi nhận ngày đầu áp dụng, các tài xế đều tuân thủ đi đúng làn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Phóng viên quan sát nhiều điểm trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nhưng không có trường hợp xe tải, container đi vào làn 1.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, 35 tuổi, tài xế xe khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng, cho biết đã nắm rõ quy định và cho rằng quy định này hợp lý vì xe lớn khó xử lý ở tốc độ cao. Tuy nhiên, anh phản ánh thực tế nhiều xe cá nhân đi ở làn 1 nhưng lại chạy chậm hơn mức tối thiểu, gây khó khăn khi xe khách muốn vượt.

“Xe khách như chúng tôi chưa bị cấm vào làn 1, nhưng nếu xe cá nhân chạy chậm ở làn này thì vượt rất khó. Tôi đề nghị CSGT giám sát, xử phạt xe vi phạm tốc độ tối thiểu để nâng cao ý thức của tài xế”, anh Tuấn nói.

Anh Vương Văn Tùng, 33 tuổi, tài xế xe tải thuộc nhóm bị cấm vào làn 1, chia sẻ từng gặp tình huống khó xử khi xe cá nhân ở làn 2 chạy 80km/h.

“Nếu muốn vượt trái thì phải sang làn 1 là vi phạm, còn vượt phải sang làn 3 thì lại vi phạm cấm vượt phải. Trước đây, khi xe cá nhân ở làn 1 chạy chậm, tôi có thể bấm còi xin vượt, nhưng giờ thì gần như không có cách”, anh Tùng nói.

Trong khi đó, anh Nguyễn Minh Đức, 40 tuổi, lái xe container, ủng hộ quy định mới. Anh lý giải, xe container kích thước lớn, trọng lượng nặng, quán tính cao nên không thể tăng tốc và xử lý nhanh như xe nhỏ.

“Tôi thường đi ở làn 3, nếu có sự cố sẽ dễ xử lý hơn. Nếu container sang làn 1, tốc độ cao của xe cá nhân phía sau sẽ gây nguy hiểm”, anh Đức nói.

Trong ảnh là chiếc xe container do anh Tùng điều khiển đang đỗ tại trạm dừng nghỉ tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuộc địa phận TP Hải Phòng.

Theo quan sát, trên toàn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vẫn còn ít biển báo giới hạn tốc độ và biển cấm xe tải, container vào làn 1. Một số vị trí chưa lắp đủ, thậm chí thiếu thông tin về tốc độ tối thiểu ở làn 2 như trong ảnh.

Đại diện đơn vị quản lý cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết sẽ lắp đủ 12 cụm biển báo mới theo quy định và hoàn thành trong đêm 15/8. Về băn khoăn của tài xế xe tải khi gặp xe ở làn 2 chạy tốc độ tối thiểu, vị này cho hay: “Quy định trên cao tốc là đi đúng làn, không quy định bắt buộc vượt trái hay vượt phải”.

Trong thời gian thí điểm, lực lượng chức năng sẽ vừa giám sát, vừa đánh giá hiệu quả để có phương án điều chỉnh phù hợp.