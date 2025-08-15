Đời thường nữ chiến sĩ có màn kẹp cổ, quật ngã "quái xế" ở hồ Gươm gây sốt

Hòa chung không khí hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều hoạt động tôn vinh lực lượng vũ trang nhân dân đã diễn ra sôi nổi trên khắp cả nước. Không ít khoảnh khắc đẹp của các chiến sĩ được công chúng dành nhiều tình cảm, lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Tại Ngày hội Vì Thủ đô bình yên do Công an TP Hà Nội tổ chức bên bờ hồ Gươm hôm 10/8, hình ảnh một nữ chiến sĩ trong bộ quân phục, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ, thể hiện những động tác võ thuật điêu luyện, bắt mắt, đặc biệt là màn kẹp cổ, quật ngã "quái xế" gây chú ý.

Nữ chiến sĩ và những động tác võ thuật điêu luyện (Ảnh: Hải Nam).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, nữ chiến sĩ này là Nguyễn Phương Thảo (SN 1992) công tác tại Công an xã Vân Đình (TP Hà Nội), đang tham gia huấn luyện tại đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 - Bộ Công an.

Tại ngày hội, chị Thảo góp mặt trong màn diễn tập tình huống giả định vây bắt các đối tượng gây rối trật tự công cộng. Kịch bản mô tả một nhóm nam nữ đua xe, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí, gây mất trật tự.

Khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, nhóm này chống trả quyết liệt. Đây là tình huống được dàn dựng để lực lượng công an thể hiện kỹ năng trấn áp.

Ở phần này, chị Thảo phối hợp cùng đồng đội thực hiện những động tác võ thuật dứt khoát, khống chế nhóm đối tượng gây rối (do các chiến sĩ công an nhập vai). Hình ảnh chị ra đòn mạnh mẽ nhưng gọn gàng, chính xác đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Chia sẻ với phóng viên, chị Thảo cho biết bản thân rất bất ngờ và xúc động khi được nhiều người quan tâm sau màn biểu diễn, bởi khi tham gia phần diễn tập, chị hoàn toàn không nghĩ đến chuyện hình ảnh sẽ được lan truyền rộng rãi.

"Khi đó, tôi chỉ tập trung hoàn thành tốt phần diễn để truyền tải thông điệp về sự nghiêm minh của pháp luật và sự quyết liệt của lực lượng Công an. Không ngờ tôi lại được mọi người dành nhiều lời khen như vậy. Cảm giác như vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa được thưởng thêm món quà tinh thần từ khán giả", chị nói.

Hậu trường chiến sĩ công an hóa "quái xế", gây náo loạn hồ Gươm (Video: Mai Ly).

Nữ chiến sĩ cho biết, để có màn trình diễn ăn ý với nhau, cả đội đã tập luyện kỹ lưỡng. Dù là diễn tập, các thế võ vẫn tiềm ẩn nguy cơ chấn thương, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối.

"Khó nhất là vừa đảm bảo đúng kịch bản, vừa giữ nhịp và độ an toàn. Rất may đồng đội chúng tôi ăn ý, chỉ cần ra hiệu bằng ánh mắt là hiểu nhau", chị nói.

Phong thái mạnh mẽ, tự tin của chị Thảo khiến nhiều người ngưỡng mộ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chị Thảo tâm sự, trước đây, chị chọn theo ngành công an vì yêu thích môi trường kỷ luật và mong muốn góp phần giữ gìn bình yên xã hội. Võ thuật là yêu cầu quan trọng trong ngành, song chị Thảo luôn chủ động luyện thêm ngoài giờ để nâng cao kỹ năng và thể lực.

Trong công việc thực tế, đã có lần chị cùng đồng đội áp dụng võ thuật để khống chế các đối tượng manh động, chống đối, đảm bảo an toàn cho người dân. "Võ thuật không chỉ là màn biểu diễn, mà là lá chắn thật sự", chị Thảo nói.

Gia đình và đồng nghiệp đều tự hào khi hình ảnh của chị được chia sẻ rộng rãi. Chị kể: "Gia đình vừa tự hào vừa… trêu rằng tôi đi bắt "quái xế" mà nổi tiếng hơn cả hot girl". Đồng nghiệp gửi cho tôi hàng loạt ảnh, clip kèm lời chúc mừng. Ai cũng bảo một pha kẹp cổ ăn điểm hơn nghìn lời nói".

Nữ chiến sĩ sở hữu nhan sắc ngọt ngào (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chị Thảo tâm sự, bản thân không xem sự quan tâm của mọi người là áp lực mà coi đó là nguồn động lực để rèn luyện, phấn đấu hơn nữa. Ngoài công việc, chị thường tập thể thao, nghe nhạc và đọc sách để giữ tinh thần thoải mái, cân bằng cảm xúc.

"Hãy tin rằng mình có thể vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Đừng ngại rèn luyện thể chất, đừng sợ thử thách. Sự tự tin và bản lĩnh sẽ là vũ khí giúp bạn vững vàng trước mọi tình huống", chị chia sẻ.