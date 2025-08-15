Chạy xe quá tốc độ, người đàn ông bị phạt gần 3 tỷ đồng vì thu nhập cao

Một tài xế nằm trong nhóm thu nhập cao bị phát hiện chạy quá tốc độ trên đường phố thành phố Lausanne (Thụy Sĩ). Người đàn ông đang đối mặt với mức phạt hơn 110.000 USD (gần 3 tỷ đồng).

Camera bắn tốc độ ghi nhận người đàn ông lái xe với vận tốc 77 km/h trên đoạn đường giới hạn 50 km/h - vượt quá 27 km/h.

Do đây là trường hợp tái phạm, tòa án bang Vaud áp dụng mức phạt lên tới 110.000 USD (gần 3 tỷ đồng). Mức phạt được tòa án đưa ra dựa trên các yếu tố như tổng thu nhập, tài sản và tình hình tài chính gia đình.

Dựa trên mức thu nhập thuộc nhóm cao nhất Thụy Sĩ nên người đàn ông nhận mức phạt 110.000 USD (gần 3 tỷ đồng) vì đi quá tốc độ (Ảnh minh họa: The Mirror).

Không chỉ Thụy Sĩ, một số quốc gia châu Âu như Đức, Pháp, Áo và các nước Bắc Âu đang áp dụng mức phạt dựa trên tài sản của người vi phạm. Thay vì mức phạt cố định như phần lớn nơi khác trên thế giới, quốc gia này áp dụng hệ thống phạt theo ngày (day fine).

Trường hợp này thậm chí chưa phải là mức phạt cao kỷ lục tại Thụy Sĩ. Trước đó vào năm 2010, một triệu phú lái Ferrari đến từ bang St. Gallen từng nhận án phạt khoảng 290.000 USD (hơn 7,6 tỷ đồng) vì chạy quá tốc độ.

Thời gian trước, các tài xế có thu nhập cao nhưng cũng chỉ nhận án phạt nhẹ như người thu nhập bình thường. Tuy nhiên, từ khi cử tri Thụy Sĩ thông qua cải cách luật hình sự 3 năm trước, tòa án được phép áp dụng mức phạt dựa trên thu nhập và tài sản cá nhân cho các vi phạm như chạy quá tốc độ hay lái xe khi say rượu.

Theo quy định hiện tại áp dụng, người không có khả năng tài chính có thể phải ngồi tù một đêm thay vì nộp phạt. Trong khi những người giàu nếu vi phạm luật giao thông có thể phải trả hàng trăm nghìn USD.

Trong vụ việc vừa đề cập phía trên, tòa bang Vaud yêu cầu tài xế nộp ngay 10.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 326 triệu đồng) và có thể phải trả thêm 80.000 franc (hơn 2,6 tỷ đồng) nếu tái phạm trong vòng 3 năm tới.

Thông tin được tờ 24 Heures của Thụy Sĩ đăng tải ngày 11/8, người vi phạm là một công dân quốc tịch Pháp, hiện sinh sống và làm việc tại Thụy Sĩ. Người đàn ông này nằm trong danh sách 300 người giàu nhất Thụy Sĩ do tạp chí kinh tế Bilan bình chọn với khối tài sản hàng trăm triệu USD.

Tờ báo cho biết vụ vi phạm xảy ra vào tháng 8/2024, nhưng tới tháng 6/2025 mới có phán quyết. Ông Vincent Derouand, người phát ngôn Văn phòng công tố bang Vaud cho hay, bị cáo không kháng cáo.

Bộ luật hình sự bang Vaud quy định mức phạt tối đa dựa trên “tình trạng cá nhân và kinh tế của người vi phạm tại thời điểm xét xử”. Trong đó bao gồm thu nhập, tài sản, lối sống và nhu cầu tài chính của gia đình.

Người đàn ông này từng bị bắt vì vi phạm tốc độ cách đây 8 năm. Thời điểm đó, ông bị phạt 10.000 franc Thụy Sĩ (327 triệu đồng) và đối mặt nguy cơ nộp thêm 60.000 franc Thụy Sĩ (1,9 tỷ đồng) nếu tái phạm trong 2 năm tiếp theo.

Tại Thụy Sĩ, ngay cả cảnh sát cũng bị phạt nếu chạy quá tốc độ. Năm 2016, một cảnh sát bị xử phạt khi lái xe gần gấp đôi tốc độ cho phép trên đường phố Geneva để truy đuổi nhóm trộm vừa cho nổ máy rút tiền ngân hàng. Tuy nhiên vụ việc này cũng gây tranh cãi trong dư luận.