Vụ cô gái bị đánh ở chung cư: Nhân chứng nói về cuộc tranh cãi đầu tiên

Những ngày qua, sự việc đối tượng Đặng Chí Thành (sống ở chung cư Sky Central) hành hung chị N.T.T. (SN 1997) phải nhập viện khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Chị N.T.T.- nạn nhân - cho biết, nguồn cơn của sự việc bắt đầu hôm 4/8 trong lúc đưa con trai xuống sân chơi. Vì con của Thành không muốn chơi cùng nên chị chạy lại bế con về căn hộ. Vợ của nghi phạm cho rằng, chị T. đánh con mình, liên tục yêu cầu xin lỗi.

Sau sự việc trên, nhịp sống tại chung cư Sky Central diễn ra bình thường. Tuy nhiên, trong câu chuyện hàng ngày, cư dân ở đây vẫn chưa hết xôn xao, phẫn nộ về sự việc.

Nạn nhân cố thanh minh không đánh đứa trẻ

Chia sẻ với phóng viên Dân trí - anh A. (38 tuổi, sống tại chung cư Sky Central) - xác nhận là người chứng kiến tình huống tranh cãi đầu tiên giữa hai bên vào khoảng 21h ngày 4/8.

Theo nhân chứng, trong lúc chờ thang máy lên căn hộ, anh nghe thấy vợ Thành lớn tiếng cáo buộc chị T. đánh con.

Nhân chứng kể sự việc với phóng viên Dân trí (Ảnh: Trần Thành Công).

"Nạn nhân liên tục phủ nhận việc đánh đứa trẻ. Trong suốt cuộc đối thoại, chị T. không chửi bới, xúc phạm hay khiêu khích đối phương”, anh cho biết.

Vài phút sau, anh A. định bước vào thang máy nhưng nghe tiếng quát tháo của vợ nghi phạm nên nán lại tìm hiểu. Thấy cháu bé không bị thương, người đàn ông khuyên hai bên gia đình hòa giải.

"Do lời qua tiếng lại quá lâu, một nam bảo vệ cố gắng đẩy chị T. và con trai vào trong thang máy. Trong khi đó, vợ của Thành yêu cầu hai mẹ con đứng lại và phải chịu trách nhiệm", nhân chứng cho biết.

Anh kể, ngay sau đó, người vợ gọi điện cho chồng xuống sảnh. Khi có mặt, Thành khá điềm tĩnh còn vợ tiếp tục cáo buộc chị T. đánh con mình.

“Tôi thấy người vợ rất bức xúc”, anh nhớ lại câu chuyện hôm 4/8.

Tưởng sự việc đã khép lại, tối 9/8, anh A. bất ngờ khi biết Thành hành hung nạn nhân nghiêm trọng do không nhận được lời xin lỗi.

Vị trí xảy ra vụ hành hung tại tòa B1 trong chung cư Sky Central (Ảnh: Trần Thành Công).

Khoảng 22h, từ tầng hầm đi lên, anh A. nhìn thấy chị T. đang bật khóc. Nghe kể lại sự việc, người đàn ông dẫn nạn nhân lên phòng bảo vệ, đề nghị trích xuất camera.

“Nếu mâu thuẫn đơn giản, hai bên có thể hòa giải. Trong trường hợp này, nạn nhân bị hành hung quá tàn nhẫn, tôi khuyên gia đình phải trình báo công an", anh A. bày tỏ.

Anh cho rằng, việc hành hung của Thành có thể xuất phát từ việc "phát cuồng" trong bảo vệ con, nghi ngờ người khác đánh trẻ nhưng không có bằng chứng xác thực.

Qua sự việc cô gái bị đánh, anh A. cho rằng, cách xử lý khi có tình huống tranh cãi của bảo vệ toà nhà là chưa hợp lý.

Theo anh, tối 4/8, bảo vệ can thiệp bằng cách đẩy chị T. vào thang máy chưa giải quyết tận gốc mâu thuẫn, hiềm khích tiếp tục âm ỉ.

Người đàn ông này từng gửi kiến nghị tới ban quản trị, đề nghị cải thiện nghiệp vụ của bảo vệ, nâng cao trách nhiệm trong việc theo dõi camera cũng như kỹ năng xử lý tình huống.

Trách nhiệm của bảo vệ

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phan Ngọc Sơn (Trưởng ban quản trị toà nhà B1, B2 của chung cư Sky Central), cho biết vụ việc khiến cư dân ở đây rất phẫn nộ.

Liên quan đến trách nhiệm của bảo vệ trong sự việc tối 9/8, ông Sơn đánh giá, lực lượng an ninh đã làm đúng phận sự, kịp thời xuất hiện ngăn nghi phạm tiếp tục đánh nạn nhân.

“Khoảng 15-20 giây sau khi nghi phạm Thành hành hung nạn nhân, bảo vệ đã có mặt kịp thời, phản ứng nhanh.

Về cuộc tranh cãi đầu tiên vào tối 4/8, tôi không nắm được thông tin. Trong trường hợp cư dân lời qua tiếng lại mà không xảy ra xô xát, có ý kiến yêu cầu bảo vệ phải biết và can thiệp là chưa thỏa đáng", vị Trưởng ban quản trị chung cư B1, B2 của chung cư Sky Central lên tiếng.

Với kiến nghị đào tạo chuẩn nghiệp vụ cho bảo vệ toà nhà B1, B2 của chung cư Sky Central, ông Sơn đánh giá chất lượng của lực lượng bảo vệ không đến mức yếu kém.

"Hiện, mức phí dịch vụ là 6.350 đồng/m2/tháng, ban quản trị rất khó thuê được đội an ninh chuyên nghiệp như một số chung cư cao cấp khác.

Trong cuộc họp, ban quản trị luôn yêu cầu ban quản lý chấn chỉnh những thiếu sót. Gần đây, chúng tôi đề nghị tăng cường thêm giám sát, quản lý bảo vệ, thay thế chỉ huy và một số vị trí an ninh không đạt yêu cầu", ông thông tin.

Sau khi vụ hành hung xảy ra, ban quản trị và ban quản lý toà nhà đã có cuộc thảo luận nhanh, theo dõi hình ảnh trích xuất camera. Nhận thấy tính chất vụ việc nghiêm trọng, vượt quá thẩm quyền, ban quản trị yêu cầu ban quản lý báo cáo và cung cấp bằng chứng cho công an.

Đích thân Trưởng ban quản trị báo cáo sự việc với công an phường và đề nghị vào cuộc xác minh, điều tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Ngoài ra, ban quản lý và ban quản trị đã đến thăm hỏi nạn nhân, bố trí nhân sự hỗ trợ gia đình.

"Ban quản trị đã yêu cầu ban quản lý nâng cao nghiệp vụ và luôn cảnh giác, do trước đây từng xảy ra một số tình huống mất an ninh trật tự trong chung cư dù hậu quả chưa quá nghiêm trọng", ông Sơn nhấn mạnh.

Nhịp sống ở toà nhà B1 chung cư Sky Central trở lại bình thường sau vụ việc khiến cộng đồng phẫn nộ (Ảnh: Trần Thành Công).

Nỗi lo về một số camera không hoạt động

Theo vị Trưởng ban quản trị, nạn nhân T. bị hành hung ở vị trí có camera giám sát còn hoạt động nên có đầy đủ dữ liệu hình ảnh. Cư dân lo ngại, nếu vụ việc tương tự xảy ra ở góc khuất hoặc nơi camera không còn hoạt động rất khó thu thập được bằng chứng.

"Hệ thống camera an ninh của toà nhà đã quá thời hạn bảo trì, thiếu thiết bị. Một số camera bị hư hỏng chưa được sửa chữa do không có kinh phí bảo trì.

Nam nhân viên bảo vệ (áo xanh da trời) chạy vào ngăn Thành (Ảnh: Chụp màn hình)

Tòa nhà đã đưa vào sử dụng hơn 5 năm nhưng chúng tôi chưa nhận được tiền bảo trì và các nguồn thu trên diện tích chung từ chủ đầu tư. Điều này gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý, vận hành, nguy cơ mất an ninh và an toàn", người này nói.

Chung cư Sky Central có 1012 căn hộ, trong đó toà B1 và B2 có khoảng 506 căn hộ với 26 tầng nổi và 3 tầng hầm để xe.