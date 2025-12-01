Nỗi ám ảnh từ chó không rọ mõm, phóng uế bừa bãi ở TPHCM

Tình trạng chó thả rông, không rọ mõm và phóng uế bừa bãi đang diễn ra phổ biến tại khu vực ven kênh Nhiêu Lộc (đoạn đường Hoàng Sa, Trường Sa), gây bức xúc cho người dân và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn, vệ sinh môi trường.

Chỉ trong một buổi sáng, phóng viên Dân trí đã ghi nhận hơn 10 chú chó tự do chạy nhảy quanh khu vực ven kênh mà không có dây xích hay rọ mõm. Nhiều con chạy lên bậc tam cấp bờ kè, thậm chí lao ra lối đi, gây nguy hiểm cho người đi bộ, đi xe máy và đặc biệt là trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Bà Nguyễn Thị Mỹ (60 tuổi), người thường xuyên tập thể dục trên đường Trường Sa bức xúc: "Ở đây nhiều chó lắm. Ngày nào đi tập tôi cũng thấy có người dắt 2, 3 con ra đây cho nó tiểu tiện, rất mất vệ sinh".

Tình trạng chó thả rông không chỉ gây mất an toàn mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh dại. Từ đầu năm đến nay, TPHCM đã ghi nhận hàng chục trường hợp bị chó cắn phải tiêm ngừa dại.

Ngoài ra, việc chó phóng uế bừa bãi khiến không gian dọc kênh Nhiêu Lộc trở nên mất vệ sinh, bốc mùi khó chịu. Chó thả rông còn có thể đe dọa an toàn giao thông khi bất ngờ lao xuống lòng đường, gây nguy hiểm cho người đi xe máy.

Ông Tuấn Kiệt (65 tuổi) chia sẻ: "Không ai cấm nuôi chó vì đó là sở thích cá nhân, nhưng tôi nghĩ khi đã nuôi thì phải có trách nhiệm, dắt đi dạo thì phải mang rọ mõm, thu dọn chất thải khi chó đi bậy để người khác không bị ảnh hưởng".

Mặc dù Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không rọ mõm và không xích giữ chó khi ra nơi công cộng, nhưng việc xử lý vi phạm trên thực tế gần như không đáng kể. Nhiều người dân thừa nhận "biết có luật nhưng ít ai xử phạt", dẫn đến thói quen buông lỏng quản lý.

Lực lượng kiểm tra mỏng, không có đội chuyên trách thường xuyên tuần tra là một trong những nguyên nhân khiến quy định chưa được thực thi nghiêm túc.

Tại một số vị trí ven kênh Nhiêu Lộc, chính quyền địa phương đã treo băng rôn nhắc nhở, nhưng nhiều tấm biển bị đặt ở vị trí khó quan sát, khiến thông tin cảnh báo chưa thực sự đến được với người dân.

Kênh Nhiêu Lộc là không gian xanh quan trọng của người dân TPHCM. Để duy trì vẻ đẹp và sự an toàn của khu vực này, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của cơ quan chức năng và ý thức tự giác từ mỗi người nuôi thú cưng.

Để kiểm soát bệnh dại và giữ gìn không gian công cộng văn minh, UBND TPHCM đã yêu cầu người nuôi chó, mèo phải khai báo với UBND cấp xã, phường, đặc khu. Đồng thời, các địa phương cần rà soát, thống kê số hộ nuôi chó, mèo và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống bệnh dại, bao gồm: không tiêm phòng vắc xin dại, nuôi chó thả rông, không xích giữ chó và không đeo rọ mõm nơi công cộng, để chó phóng uế nơi công cộng.

Thực hiện: Đại Nghĩa, Nhi Phương

