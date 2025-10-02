Nhân vật của báo Dân trí nhận kỷ lục thế giới với bộ móng tay dài gần 6m

Bộ móng tay 34 năm không cắt của người đàn ông Việt Nam lập kỷ lục thế giới

Vừa qua, Tổ chức kỷ lục Guinness đã đăng tải thông tin chính thức xác nhận ông Lưu Công Huyền (67 tuổi, ở Ninh Bình) là người có bộ móng tay dài nhất thế giới với tổng chiều dài 594,45cm (gần 6m).

Ông Lưu Công Huyền (67 tuổi, ở Giao Thủy, Nam Định cũ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình) là nhân vật trong bài viết Dị nhân móng tay 1m: Mặc áo mất cả tiếng, được đại gia hỏi mua móng tay được Dân trí đăng tải ngày 12/2/2024.

Ông Huyền có sở thích đặc biệt là nuôi móng tay hơn hàng chục năm không cắt. Nhờ sự giúp đỡ của người vợ, ông để được một bộ móng tay rất đặc biệt, song hàng ngày vẫn mưu sinh, làm ra kinh tế.

Tháng 10/2024, phóng viên báo Dân trí nhận được thư điện tử của một nhà nghiên cứu giới thiệu đang làm việc cho Tổ chức kỷ lục Guinness.

Ông Huyền có bộ móng tay đặc biệt, ảnh chụp hồi đầu năm 2024 (Ảnh: Hồng Anh))

Nhà nghiên cứu này cho biết đã đọc được bài viết của báo Dân trí và mong muốn được kết nối, gặp gỡ, tìm hiểu về nhân vật ông Lưu Công Huyền. Thời điểm đó, đơn vị này nhận định, rất có khả năng ông Huyền là người sở hữu bộ móng tay dài nhất thế giới và muốn tới Việt Nam xác nhận, trao tặng kỷ lục.

Báo Dân trí đã cung cấp, kết nối thông tin về nơi ở của ông Huyền, số điện thoại của anh Lưu Công Huấn, con trai ông Huyền để đôi bên sắp xếp cuộc hẹn.

Tháng 1/2025, đại diện của Tổ chức kỷ lục Guinness đã vượt hàng nghìn cây số để đến Việt Nam. Sau khi tiến hành trò chuyện, đo đạc một cách tỉ mỉ, tổ chức này xác nhận, ông Huyền là người có móng tay dài nhất thế giới trên cả hai bàn tay, với tổng chiều dài đo được 594,45 cm (gần 6m) - hơn chiều cao trung bình của một con hươu cao cổ trưởng thành.

Kỷ lục được xác lập và được trao tại nhà riêng của ông Huyền hồi đầu năm nay, song đến tháng 9 vừa qua mới được công bố chính thức trên trang web của Guinness. Người trao kỷ lục là ông Craig Glenday, Tổng biên tập Guinness World Records.

Đại diện Tổ chức kỷ lục Guinness trao chứng nhận kỷ lục cho ông Huyền hồi tháng 1/2025 (Ảnh: Guinness world records).

Đại diện Guinness nhận xét trong bài viết trên trang web: “Gia đình ông Huyền rất thân thiện, hiếu khách. Ông tiếp nối truyền thống lâu đời của những người đàn ông để móng tay gắn liền với yếu tố tâm linh”.

Trước đó, kỷ lục này thuộc về ông Melvin Boothe (người Mỹ), với chiều dài tổng cộng các móng tay 9,85m. Tuy nhiên, từ khi người đàn ông này qua đời, kỷ lục chưa có người kế nhiệm, và việc xác lập cho ông Huyền giúp bổ sung hạng mục và tôn vinh thành tựu của ông.

Ngày 1/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lưu Công Huyền cho biết: “Tôi cảm thấy rất phấn khởi. Việc tôi nuôi móng tay thuộc về sở thích cá nhân và có câu chuyện riêng của mình, song không ngờ lại nhận được vinh dự này”.

Ông Huyền không quên gửi lời cảm ơn báo Dân trí đã lan tỏa câu chuyện của ông để ông có cơ hội đón nhận kỷ lục này.

Ông Huyền chia sẻ, muốn dành tặng kỷ lục này cho vợ của mình - bà Nguyễn Thị Thuận. “Nếu không có bà ấy hỗ trợ, phục vụ thì tôi không thể nuôi được bộ móng tay dài từng ấy”, người đàn ông 67 tuổi bày tỏ.

Bà Thuận hỗ trợ chồng từ sinh hoạt hàng ngày đến tham gia công việc (Ảnh: Hồng Anh).

Nghe chồng nói vậy, bà Thuận không giấu được niềm vui. Bà chia sẻ, bản thân đã quen với việc hỗ trợ chồng mọi điều từ sinh hoạt, đến công việc. Khi chồng được nhận kỷ lục, bà cũng rất bất ngờ bởi sở thích của ông đã tạo nên một điều đặc biệt.

Anh Lưu Công Huấn, con trai ông Huyền cũng cảm thấy rất vui khi bố đón nhận kỷ lục với dấu ấn "người đàn ông có móng tay dài nhất thế giới".

“Bố tôi để móng tay là vì sở thích và đam mê của ông, qua nhiều năm đã tạo nên mốc son của riêng mình. Nuôi móng tay và khiến mẹ vất vả hơn, nhưng ông là người rất chăm chỉ, làm việc suốt ngày không ngừng nghỉ, rất quan tâm tới các con, các cháu. Điều tôi mong muốn nhất là ông có thật nhiều sức khỏe, tiếp tục sáng tạo ra những tác phẩm giá trị cho cuộc sống”, anh Huấn nói.

Độ dài ngắn trên bộ móng tay của ông Huyền không giống nhau (Ảnh: Guinness world records).

Quá trình đo móng tay tỉ mỉ, móng dài nhất hơn 1m

Anh Huấn chia sẻ, quá trình đo móng tay được đại diện của Tổ chức kỷ lục Guinness thực hiện một cách chính xác và chuyên nghiệp. Móng tay của ông Huyền buông dài, xoắn thành nhiều hình dạng độc đáo và phủ đầy những vệt sơn nhiều màu. Đây là những vệt sơn đọng lại do quá trình cha anh vẽ tranh tường, đắp vẽ cho các nhà thờ.

Đại diện của Tổ chức kỷ lục Guinness đã dùng một sợi dây lần theo từng đường cong, từng khúc ngoằn ngoèo của móng tay, đánh dấu chiều dài rồi đo với thước dây.

Tính riêng móng tay của ngón tay cái bàn tay trái đã dài 127,5cm. Kỷ lục tính tổng chiều dài của các ngón tay trên hai bàn tay. Kết quả, móng tay bàn tay trái dài 388,85cm, bên bàn tay phải dài 205,6cm. Tổng cộng độ dài là 594,45cm (gần 6m). Tính đến thời điểm nhận kỷ lục, ông Huyền đã 34 năm không cắt móng tay.

Với kỷ lục này, ông Huyền đã góp mặt trong Sách Kỷ lục Guinness 2026. Vừa qua, cuốn sách đã được tổ chức chuyển tận tay tới ông Huyền.

Chia sẻ về lý do nuôi móng tay 34 năm, ông Huyền cho hay, trước đây, ông dự định theo nghề thầy cúng lễ nên nuôi móng tay với suy nghĩ để "bắt ấn cúng cho sắc sảo".

Sau này, bố ông Huyền không đồng ý cho ông theo nghề này nhưng ông vẫn giữ bộ móng tay vì nghĩ rằng, nếu cắt móng tay sẽ bị ốm, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ông Huyền góp mặt trong cuốn "Sách Kỷ lục Guinness 2026" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Hơn 30 năm nay tôi không cắt móng tay. Móng ở các ngón dài ngắn khác nhau là do bị gãy do quá trình làm việc, sinh hoạt. Móng bên bàn tay phải ngắn hơn bàn tay trái do làm việc nhiều hơn. Nhiều đoạn móng bị gãy tôi vẫn cất giữ cẩn thận trong tủ để làm kỷ niệm", ông Huyền nói.

Nếu ai gặp gỡ ông Huyền lần đầu đều nghi ngờ về khả năng làm việc của ông, cho rằng, với bộ móng tay khổng lồ, người đàn ông này chỉ “ngồi chơi xơi nước” cả ngày. Tuy nhiên, ông Huyền cho biết, suốt hàng chục năm, ông vẫn làm việc, kiếm tiền bình thường như bao người đàn ông khác.

Ông Huyền thành thạo công việc của một thợ đắp và vẽ tranh. Ông có biệt tài vẽ, tô hoa lá, hình rồng, phượng. Ông thường thi công ở nhiều ngôi chùa, đền, miếu thờ và các công trình nhà ở.

Hơn 30 năm qua, ông vẫn gắn bó với công việc này và đem về mức thu nhập khá cho gia đình, chăm lo cho 4 con ăn học, khôn lớn trưởng thành. Ông Huyền vốn vẽ đẹp và có hồn nên được chủ công trình nhiều nơi mời tới. Thu nhập một ngày công của ông Huyền lên đến 500.000 đồng.

Đồng hành cùng ông suốt nhiều năm là bà Nguyễn Thị Thuận. Nhiều người nói vui, ông Huyền được bà Thuận "chăm như em bé". Mỗi khi tắm, ông giơ hai tay lên cao để kiêng nước tuyệt đối, nhờ vợ dội nước, thay đồ.

Những chiếc áo mua về thường được bà Thuận xẻ rộng phần tay để dễ bề mặc vào. Nhiều khi tắm giặt mất cả tiếng đồng hồ nhưng bà Thuận vẫn kiên trì hỗ trợ chồng.

Không chỉ giúp chồng mọi điều trong sinh hoạt hàng ngày, bà còn cùng ông đi làm, pha màu cho ông vẽ tranh. Làm công việc sơn vẽ, thường xuyên bị dính màu, xi măng nhưng không bao giờ ông Huyền rửa tay. Ông thường chỉ lau lòng bàn tay vì sợ khi ngâm nước móng tay sẽ ẩm và bị gãy", ông Huyền nói.

Ông Huyền sở hữu bộ móng tay dài nhưng vẫn lao động, vẽ tranh mưu sinh (Ảnh: Guinness world records).

Bộ móng tay dài dần theo năm tháng khiến ông Huyền mãn nguyện. Song, ông cũng phải đối mặt với những trở ngại về sức khỏe. Móng tay dài nặng khiến ông bị buốt tay, đau vai. Bàn tay phải ông thường phải cầm nắm một vật dụng gì để có điểm tựa. Ông cũng hạn chế đi xa, hay đến những chỗ đông người để tránh xô đẩy, va chạm làm gẫy móng tay.

Cách đây ít tháng, ông Huyền gây xôn xao với thông tin “bán bộ móng tay giá 7 tỷ đồng”. Ông cho biết, thông tin này không chính xác mà chỉ là cách tính toán của một người đàn ông làm sáng tạo nội dung khi đến quay chụp ông.

“Trong buổi trò chuyện, người đàn ông ấy đặt câu hỏi, nếu có đại gia hay một người nào đó có nhu cầu mua bộ móng tay của tôi về trưng bày như một tác phẩm nghệ thuật nhân tạo thì tôi có bán không? Tôi trả lời sẽ suy nghĩ đến chuyện đó nếu có sự thỏa thuận phù hợp”, ông Huyền cho hay.

Con số 7 tỷ đồng là do người đàn ông làm sáng tạo nội dung nêu ra dựa trên cách tính toán ngày công thu nhập khoảng 30 năm của ông, mức 1 triệu đồng/ngày.

Sau khi nhận kỷ lục thế giới, ông Huyền cho biết, sẽ vẫn tiếp tục nuôi móng tay đến khi nào sức khỏe cho phép.