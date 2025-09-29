Kỷ lục gia thế giới hướng dẫn đồng bào Xơ Đăng trồng cà phê đặc sản

Ngày 29/9, UBND xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi, đã tổ chức chương trình định hướng phát triển nông nghiệp bền vững nhằm giúp người dân vùng khó thoát nghèo, xây dựng sinh kế bền vững.

Tại chương trình, kỷ lục gia thế giới, Tiến sĩ Phạm S, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ tịch Hội kỷ lục gia Việt Nam, đã trao đổi, hướng dẫn cho đồng bào Xơ Đăng về quy trình trồng, chăm sóc, bảo quản cà phê và cây dược liệu.

Tiến sĩ Phạm S phát biểu tại chương trình (Ảnh: Chí Anh).

Dịp này, kỷ lục gia thế giới đã trao tặng các đầu sách về nông nghiệp hữu cơ nhằm cung cấp cho đồng bào Xơ Đăng có thêm kiến thức trong canh tác nông nghiệp.

Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, cho biết, trên địa bàn, đồng bào Xơ Đăng chiếm 95%. Trước đó, xã cùng đoàn thể đã kêu gọi hỗ trợ 10.000 cây thông giống, 17 máy khoan hố và hàng nghìn cây cà phê, cây ăn quả cho 17 thôn, làng.

Theo Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, đây là một trong những nỗ lực nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, giúp bà con cải thiện thu nhập và ổn định đời sống, phát triển kinh tế.

Xã Tu Mơ Rông tặng cây cho bà con đồng bào Xơ Đăng (Ảnh: Chí Anh).

“Trên cơ sở kỹ thuật do kỷ lục gia thế giới Phạm S hướng dẫn, xã sẽ tiếp tục cử cán bộ đến hỗ trợ để người dân sản xuất đúng quy trình. Đồng thời, địa phương đang kêu gọi doanh nghiệp liên kết với nông dân để mở rộng diện tích, phát triển cà phê đặc sản”, ông Huy nói.