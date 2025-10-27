Xôn xao người dân nhận hỗ trợ 5 lạng gạo, nửa chai nước ngọt sau bão

Ngày 27/10, mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin cho rằng mỗi hộ dân ở thôn Hồng Tiến, xã Nghi Xuân (trước đây là xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân cũ, tỉnh Hà Tĩnh) nhận được quà hỗ trợ sau bão Bualoi (bão số 10) gồm 5 lạng gạo và nửa chai nước ngọt.

Kèm theo bài đăng là hình ảnh túi nylon đựng ít gạo và chai nước ngọt màu đỏ. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý, gây xôn xao, tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Hình ảnh bà con nhận quà hỗ trợ sau bão thu hút sự chú ý của dư luận (Ảnh: Nghi Xuân).

Một số người cho rằng món quà như vậy là "quá ít", trong khi nhiều ý kiến khác lại bày tỏ đây là tấm lòng đáng trân trọng của các nhà hảo tâm.

Nhiều tài khoản mạng xã hội còn góp ý, nếu số lượng quà có hạn, nên ưu tiên cho các hộ đặc biệt khó khăn thay vì chia đều cho tất cả.

Tài khoản T.L. bình luận: "Nếu quà hỗ trợ ít, người dân nên nhường cho những hộ khó khăn, được khoảng 5kg gạo trở lên. Còn đã chia rồi, dù ít hay nhiều vẫn nên cảm ơn vì đó là tấm lòng của người thiện nguyện".

Chị T.T.L., cho rằng: "Một bát gạo cũng quý, bởi đó là sự quan tâm. Khi thiên tai xảy ra, ai cũng bị thiệt hại, điều quan trọng là biết sẻ chia và động viên nhau".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Lương Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nghi Xuân, cho biết chính quyền đã nắm được thông tin trên mạng xã hội.

Theo bà Hà, sau bão Bualoi, xã Nghi Xuân được một tổ chức thiện nguyện hỗ trợ 5,4 tấn gạo và hơn 260 thùng nước ngọt. Toàn xã có 39 thôn, trong đó thôn Hồng Lam không nhận vì đã được nhiều đoàn khác hỗ trợ.

Bão Bualoi gây thiệt hại nặng về nhà cửa, tài sản cho người dân Hà Tĩnh (Ảnh: Dương Nguyên).

Với 38 thôn còn lại, xã chia đều mỗi thôn khoảng 1,3 tạ gạo và 7 thùng nước ngọt, thôn đông dân được nhận thêm 3 yến gạo.

"Sau bão, các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và hộ bị thiệt hại nặng đã được nhận nhiều phần quà. Mặt trận xã hướng dẫn các thôn linh hoạt, ưu tiên hộ khó khăn, ai còn nhu cầu xem xét thêm. Tuy nhiên, thôn Hồng Tiến lại chia đều 1,3 tạ gạo và 7 thùng nước ngọt cho 16 tổ liên gia để các tổ tự bình xét, dẫn đến cách chia nhỏ ở một tổ", bà Hà nói.

Cụ thể, khi nhận hơn 8kg gạo và nước ngọt, tổ liên gia số 11 của thôn Hồng Tiến đã chia đều cho các hộ của mình dẫn tới việc mỗi hộ chỉ nhận được lượng gạo rất ít.

"Đây là do nhận thức và cách làm ở cơ sở. Chúng tôi đang mời Ban công tác Mặt trận thôn Hồng Tiến và đại diện tổ liên gia lên làm việc để làm rõ, rút kinh nghiệm", bà Hà thông tin thêm.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, hồi cuối tháng 9, bão Bualoi đổ bộ đã khiến tỉnh này thiệt hại nặng nề khi có một người tử vong, 17 người bị thương; hơn 90.000 ngôi nhà hư hỏng; 1.552ha hoa màu, gần 1.000ha nuôi trồng thủy sản bị ngập; hơn 2.000 cột điện đổ gãy; 437 điểm trường hư hỏng... Tỉnh này chịu tổng thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng.

Trong hơn một tháng, Hà Tĩnh liên tiếp hứng 3 cơn bão (số 5, 6, 10) với tổng thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng.