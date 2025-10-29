Phố Halloween giữa lòng TPHCM: Đèn vẫn sáng, khách chẳng về

Dù cận kề ngày 31/10, phố chuyên bán đồ trang trí Halloween ở quận 5 cũ vẫn vắng bóng người mua. Sự im ắng khác thường khiến nhiều tiểu thương lo lắng cho mùa kinh doanh vốn sôi động nhất trong năm.

Các cửa hàng bán đồ hóa trang và trang trí vẫn thưa thớt khách. Không khí rộn ràng thường thấy đã nhường chỗ cho sự vắng lặng, nhiều nhân viên chỉ ngồi chờ khách.

Các cửa hàng bày bán đầy đủ các mặt hàng trang trí Halloween với đủ kiểu dáng và mức giá đa dạng: từ trang phục ma quái, mặt nạ, bí ngô, đầu lâu đến đèn LED phát sáng. Tất cả tạo nên không gian ma mị quen thuộc của mùa lễ hội.

Theo các tiểu thương trên phố Hải Thượng Lãn Ông, giá các mặt hàng năm nay không tăng so với mọi năm. Mặt nạ có giá 20.000 - 100.000 đồng/chiếc, bí đỏ trang trí dao động khoảng 30.000 - 50.000 đồng/trái. Áo choàng, mặt hàng được nhiều người ưa chuộng nhất, có giá 50.000 - 200.000 đồng/chiếc.

Đặc biệt, năm nay, các cửa hàng còn nhập về các mô hình bộ xương, quái vật, phù thủy kích thước lớn, có thể cử động và phát ra âm thanh ghê rợn với giá lên đến hàng chục triệu đồng.

Chủ cửa hàng trang trí Phong Thái cho biết, các mô hình Halloween cao cấp có giá dao động từ 9 đến 15 triệu đồng. Những sản phẩm này thường được các quán cà phê, bar, pub, khách sạn, nhà hàng lớn mua về để trang trí và sử dụng lâu dài trong dịp lễ.

Chị Thúy An (26 tuổi) chia sẻ: “Tôi đến đây để chọn một bộ trang phục hóa trang, chuẩn bị cho buổi tiệc cùng bạn bè trong dịp Halloween. Giá mỗi bộ khá đa dạng, dao động từ 200.000 đến 500.000 đồng”.

Một số em nhỏ cũng theo cha mẹ đến phố lựa đồ, háo hức chọn cho mình những bộ trang phục hóa trang đầy màu sắc.

Nhiều tiểu thương cho biết, mùa Halloween năm nay họ “chạy đua” nhập hàng nhưng lại phải ngồi nhìn hàng tồn. Thời điểm lễ nằm kẹp giữa Trung thu và Giáng sinh khiến sức mua giảm mạnh.

“Khách ít lắm, vắng hơn 70% so với mọi năm. Các dịp lễ gần nhau quá nên người ta cũng dè chừng chi tiêu” anh Chí Dũng, chủ cửa hàng bán đồ trang trí lâu năm nói.

Chưa đến một tuần nữa là đến Halloween, tuy nhiên không khí mua sắm tại các cửa hàng đồ hóa trang ở TPHCM vẫn khá trầm lắng. Dù sắc cam, đen của lễ hội vẫn phủ kín phố phường, nhưng sức mua giảm mạnh khiến nhiều tiểu thương ngán ngẩm.