Vụ cô gái đuối nước ở hồ Hoàn Kiếm: Trách người Hà Nội vô cảm, có vội vàng?

Vụ việc một cô gái nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) rồi đuối nước tử vong thu hút sự chú ý của nhiều người. Sự việc đáng tiếc xảy ra tại một địa điểm thường tập trung đông người tập thể dục, đi dạo và tham quan các di tích nổi tiếng, tuyến phố ở khu vực trung tâm Thủ đô dẫn đến những ý kiến tranh luận trái chiều.

Vụ việc đã được công an phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) có báo cáo nêu rõ. Theo đó, khoảng 7h ngày 25/10, một số người dân tập thể dục tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (vị trí đối diện số 9 Hàng Khay) phát hiện một cô gái có biểu hiện không bình thường đang bơi dưới hồ, đã kêu gọi người giúp đỡ. Sau đó, cảnh sát đã liên hệ lực lượng cứu hộ và Trung tâm cấp cứu 115 để hỗ trợ cứu người.

Lực lượng chức năng cùng người dân đã vận động cô gái di chuyển vào bờ, tuy nhiên người này không hợp tác.

Hình ảnh cô gái bơi trong khu vực hồ Hoàn Kiếm trước khi gặp nạn (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau đó, thành viên Đội An ninh trật tự thuộc Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội đã cùng với một người đàn ông ngoại quốc bơi ra để cứu người phụ nữ trên, đưa vào bờ, sơ cứu nạn nhân. Tuy nhiên, nạn nhân đã không qua khỏi.

Nạn nhân trong vụ việc sau đó được xác định là T.T.P. (SN 1997, quê ở Thanh Hóa). Chị P. đã ly hôn và rời nhà đi một thời gian. Cơ quan chức năng bước đầu xác định, chị P. có dấu hiệu mắc bệnh lý, có thể dẫn đến mất kiểm soát khi xuống nước.

Khi xem đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh chị P. ở dưới hồ, nhiều ý kiến trách cứ những người đứng xem vì “có thái độ thờ ơ, chỉ tập trung quay phim, chụp ảnh mà không ai xuống cứu nạn nhân”.

Bài viết của một người thậm chí còn nêu quan điểm rằng, “người Hà Nội quá vô cảm, hàng trăm người đứng trên bờ nhưng không ai quan tâm đến tính mạng của cô gái cho đến khi cô chới với không còn sự sống”.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, những nhân chứng có mặt tại hồ Hoàn Kiếm buổi sáng xảy ra sự việc cho biết, lực lượng chức năng và người dân trên bờ đã ra sức khuyên can cô gái, nhiều người cũng rất lo lắng trước tình huống cô gái một mình dưới hồ trong điều kiện thời tiết lạnh vào sáng sớm.

Tuy nhiên, cô gái vẫn di chuyển dưới lòng hồ trong trạng thái tinh thần không bình thường.

Nơi cô gái bị đuối nước cách bờ khoảng 20m (Ảnh: Nam Việt).

Chị Th., một thợ ảnh tại hồ Hoàn Kiếm cho hay, chị thường bắt đầu một ngày làm việc lúc 8h. Ngày xảy ra sự việc, mọi người bàn tán khá nhiều. Những người chứng kiến đều thuật lại rằng, cô gái ở khá lâu dưới hồ nên ai cũng nghĩ nạn nhân biết bơi. Ngoài ra, vì cô gái hành động trong trạng thái tinh thần không bình thường nên nhiều người không biết hành động thế nào để hỗ trợ hay thuyết phục cô.

Trước những bình luận trên mạng nói rằng “nhóm người chứng kiến vô cảm”, “người Hà Nội lạnh lùng” khi thấy người khác gặp nguy hiểm, chị Th. cho rằng, nhận định như vậy là vội vàng.

“Nếu cô gái không may trượt chân ngã xuống hồ và có nguy cơ đuối nước, chắc chắn nhiều người xung quanh sẽ nhảy xuống hoặc tìm mọi cách cứu cô lên bờ. Tôi tin đó là hành động bản năng xuất phát từ lòng tốt của rất nhiều người.

Song cô gái này lại có hành động bất thường, nếu người xuống cứu không có kỹ năng bơi lội, không có kỹ năng xử lý tình huống với những người có tâm lý như vậy thì dù bơi giỏi cũng sẽ lúng túng hoặc gặp nguy hiểm”, chị Th. nói.

Chị Trang, người chứng kiến cảnh lực lượng chức năng đưa nạn nhân lên bờ cho biết, trước đó, lực lượng chức năng đã có mặt khuyên can nạn nhân, có người còn chuẩn bị áo mưa để tìm cách che chắn giúp P. vì biết cô gái khi xuống hồ đã cởi bỏ hết quần áo.

Người phụ nữ này cũng không đồng tình với nhận định cho rằng những người có mặt quanh bờ hồ Hoàn Kiếm khi ấy vô cảm.

Chia sẻ với phóng viên, anh N. - thợ chụp ảnh dạo quanh hồ Hoàn Kiếm - cho hay: “Tôi đọc nhiều bình luận trách móc lực lượng chức năng hay nói người Hà Nội vô tâm, nhưng tôi không đồng tình với những ý kiến đó”, anh N. nói.

Theo anh, việc người dân nhảy xuống hồ không phải là chuyện hiếm, thậm chí từng có khách nước ngoài nhảy xuống hồ bơi. Mỗi lần như vậy, lực lượng chức năng đều có mặt kịp thời để xử lý tình huống an toàn.

“Nhiều người cho rằng lực lượng chức năng không làm tròn trách nhiệm khi để cô gái đuối nước, mà quên mất rằng, chính một thành viên trong ban quản lý hồ cùng một du khách nước ngoài đã nhảy xuống hỗ trợ đưa nạn nhân lên bờ”, anh chia sẻ.

Khu vực nơi cô gái nhảy xuống hồ là nơi nhiều người dân và du khách thường xuyên đi dạo, tập thể dục vào buổi sáng (Ảnh: Nam Việt).

Một nữ du khách tham quan hồ Hoàn Kiếm bày tỏ, nhiều người không ở trong hoàn cảnh thực tế đã vội vàng đưa ra những bình luận tiêu cực. “Chưa chắc nếu có mặt ở đó, họ đã dám nhảy xuống cứu cô gái, nhưng khi xem video thì lại yêu cầu người khác phải có trách nhiệm”, cô nói.

Theo nữ du khách, đây là sự việc không ai mong muốn. Tuy nhiên, chỉ vì một vụ việc mà đánh đồng người Hà Nội vô cảm là điều không đúng. Trong cuộc sống vẫn có rất nhiều người Hà Nội tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác.

“Chúng ta không có mặt ở đó để biết cô gái vì sao lại nhảy xuống hồ, hay những người chứng kiến có biết bơi, có kỹ năng ứng cứu hay không. Không thể chỉ nhìn qua mạng rồi quy kết”, cô chia sẻ.

Theo nữ du khách, tính mạng con người là quý giá, nhưng trước khi hành động, ai cũng cần cân nhắc sự an toàn của chính mình. Nếu không chắc có thể cứu được người khác thì việc kêu gọi, báo tin cho lực lượng chức năng cũng là một hành động tốt, thể hiện tinh thần trách nhiệm.