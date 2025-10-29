Cháy trang trại lợn 700 con, chủ khóc ròng, người dân đổ tới mua giải cứu

Sáng 29/10, anh Học, chủ trang trại chăn nuôi lợn ở phường Bình Khê (Quảng Ninh), vẫn chưa hết thất thần trước vụ hỏa hoạn xảy ra tại nơi chăn nuôi của mình.

Ngọn lửa phát ra do chập điện từ máy sưởi ấm đàn lợn con đã lan sang nhiều chuồng trại. Thời điểm xảy ra cháy, trang trại có khoảng 700 con lợn gồm nhiều lợn nái và lợn hậu bị (lợn cái được chọn để làm giống).

Đám cháy sau đó được khống chế nhờ sự phối hợp giữa lực lượng tại chỗ, lực lượng chức năng địa phương và cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, hàng trăm con lợn bị ngạt khói, nhiều con chết hoặc bị thương nặng.

Vụ cháy gây thiệt hại lớn cho chủ trang trại (Ảnh: DDCI Bình Khê).

Để giảm thiểu thiệt hại cho chủ trang trại, hàng xóm xung quanh cùng đông đảo người dân địa phương và các tỉnh lân cận đã tìm đến chung tay giải cứu đàn lợn. Câu chuyện ấm áp về tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái khiến nhiều người xúc động.

Chị Nguyễn Hằng (36 tuổi, sống tại phường Bình Khê) - hàng xóm của anh Học, đồng thời cũng là người chia sẻ các đoạn video kêu gọi giải cứu lợn trên mạng - cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 12h ngày 28/10, khi chị vừa đi hái lá thuốc về. Thấy khói bốc cao, vợ chồng chị liền chạy ngay đến giúp dập lửa. Bà con trong làng cũng ùa đến tìm mọi cách khống chế không cho lửa lan rộng.

Ngọn lửa sau đó được dập tắt nhưng khung cảnh bên trong khiến ai nấy đều xót xa. Lợn bị ngạt khói nằm la liệt, con ngất, con hấp hối, con chết cháy... Trong hoàn cảnh ấy, người dân trong làng đã nghĩ ra cách hỗ trợ thiết thực - mua lại lợn cho anh Học.

“Ban đầu chỉ mấy người trong nhóm đi dập lửa mua nên số lượng bán được ít, mỗi nhóm cũng chỉ mua được 1-2 con. Tôi thấy lợn còn nhiều quá nên đã lên mạng kêu gọi mọi người tới giải cứu”, chị Hằng cho hay.

Hơn một tiếng sau, nhiều người đã theo địa chỉ chị Hằng cung cấp tìm tới mua lợn.

Những người tới mua lợn sống cách xa hàng chục cây số từ Hạ Long, có người từ các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Hải Phòng… Số lượng người đổ về khá đông khiến con đường bê tông nhỏ vào trang trại lợn bị ùn tắc 2km.

Theo chị Hằng, nhờ sự chung tay của mọi người, lực lượng chức năng địa phương, hàng trăm con lợn đã được đưa ra khỏi chuồng và bán lại, gỡ gạc phần nào thiệt hại cho gia chủ.

Các con lợn trọng lượng từ 120kg đến 200kg được bán với giá 4-6 triệu đồng/con. Người đến mua không ai kì kèo, mặc cả.

Người dân chung tay mua lợn bị cháy giúp chủ trang trại (Ảnh: Chụp màn hình).

Sáng 29/10, chị Hằng cùng nhiều người dân xung quanh lại tiếp tục đến trang trại lợn để phụ giúp dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

Số lợn bán được chỉ chiếm một phần nhỏ trong trang trại, nhiều lợn sữa và lợn bị chết cháy trong sáng nay được chủ trang trại và người dân dọn dẹp, tìm phương án tiêu hủy.

Chia sẻ với phóng viên, chủ trang trại cho biết, vẫn còn sốc vì thiệt hại quá lớn. "Sự chia sẻ của mọi người phần nào giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn lúc này, tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành", chủ trang trại nói.