Những thợ săn bão (Hurricane Hunters) trong chuyến bay đi thẳng vào tâm bão vào ngày 27/10 đã ghi lại thước phim đáng kinh ngạc. Đó là hình ảnh hiếm có từ bên trong cơn bão Melissa với sức gió tối đa lên tới 280km/h, được xem là cơn bão lớn nhất năm nay.

Cảnh thợ săn bão bay thẳng vào tâm bão có sức gió 280km/h mạnh nhất năm nay (Nguồn video: The Independent).

Mới đây, Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) vừa công bố video trên máy bay trinh sát khí tượng. Cảnh quay cho thấy tình trạng rung lắc khi tiếp cận tâm bão Melissa.

Cũng trong cùng ngày, Không quân Mỹ đăng tải video từ buồng lái khi thợ săn bão tiến vào tâm bão.

Hình ảnh từ video cho thấy, người xem có thể quan sát khu vực mắt bão gần như lặng gió. Bao bọc xung quanh là bức tường mây dày đặc. Trong thang đo các cơn bão tại Mỹ, bão Melissa được phân loại là bão cấp 5 cũng là cấp cao nhất.

"Có một vòng xoáy mây đang hình thành. Bề mặt trong mắt bão rất đặc biệt với sóng di chuyển nhiều hướng khác nhau", bài đăng trên X của đơn vị thợ săn bão mô tả.

Hình ảnh bên trong mắt bão (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ (NHC) đã cảnh báo với người dân về mức độ tàn phá của bão Mellisa. Theo đó, cơn bão này có thể gây mức thiệt hại ở quy mô tương đương với những trận bão lịch sử từng ghi nhận như bão Maria vào năm 2017 và bão Katrina xảy ra năm 2005.

Các chuyên gia nhận định, bão Mellisa có mức độ tàn phá lớn khiến khu vực nơi nó đi qua sẽ phải hứng chịu thời tiết khắc nghiệt lâu hơn.

Siêu bão hiện di chuyển chậm, khoảng 6-8km/h, đã đổ bộ vào Jamaica mang theo lượng mưa vượt 1.000mm ở một số khu vực. Sức gió duy trì lên tới 295km/h, vượt xa ngưỡng tối thiểu 252km/h của bão cấp 5 - cấp độ cao nhất trên thang đo sức gió Saffir-Simpson.

Cây cối bị bật gốc ở Jamaica (Ảnh: AFP).

Dù thường xuyên phải ứng phó với bão, song đây là lần đầu tiên Jamaica trực tiếp hứng chịu một cơn bão cấp 4 hoặc cấp 5. Chuyên gia bão nhiệt đới Anne-Claire Fontan đến từ Tổ chức Khí tượng thế giới khẳng định đây là "cơn bão thế kỷ" ở Jamaica.

Tối 28/10, khoảng 15.000 người Jamaica phải trú ẩn trong các trung tâm sơ tán. Nhiều nơi vẫn bị cô lập. Liên đoàn Chữ thập đỏ Quốc tế ước tính khoảng 1,5 triệu người ở Jamaica bị ảnh hưởng trực tiếp bởi siêu bão này.

Sau khi quét qua Jamaica, sức gió của bão Mellisa giảm xuống còn 233km/h, chuyển hướng đông bắc tiến về thành phố đông dân thứ 2 ở Cuba. Tiếp đó, bão dự kiến sẽ đổ bộ vào Bahamas và các nước khác ở vùng biển Caribbean gồm Hati, Cộng hòa Dominica.

CNN đưa tin Melissa trở thành cơn bão mạnh nhất thế giới kể từ đầu năm, vượt qua cơn bão mạnh nhất trước đó trong năm nay là bão Ragasa (bão số 9) với sức gió lên đến 270 km/h.

Được biết, nghề "săn bão" xuất hiện lần đầu từ năm 1943 trong giai đoạn thế chiến thứ 2 chưa kết thúc. Đến nay nó vẫn là việc rất quan trọng.

Thông thường, các chuyến bay luôn được duy trì ở độ cao khoảng 3.000m, hoạt động như trạm khí tượng trên không để thu thập dữ liệu trực tiếp về sức gió, nhiệt độ, hướng gió, độ ẩm và áp suất.

Theo Jon Zawislak, một thợ săn bão lành nghề trong đội, cảm giác đi vào tâm bão thường không như nhiều người tưởng tượng. Anh cho biết khi vào tới tâm thì mọi thứ không khác gì chuyến bay thông thường.

"Trong tâm bão, không khí rất ổn định, gió không hề mạnh. Nhưng chỉ cần lệch ra ngoài một chút là cả vùng chao đảo", Jon cho biết.

Cũng như nhiều đồng nghiệp của mình, những thợ săn bão cùng chung niềm đam mê, muốn khám phá tìm hiểu về những cơn bão, qua đó giúp các chuyên gia đưa ra các dự đoán chuẩn xác nhất khi thiên tai xảy ra.