Phòng gym tặng xe hơi cho người giảm được 50kg trong 3 tháng

Theo South China Morning Post, mới đây, một trung tâm huấn luyện thể hình ở thành phố Bân Châu, tỉnh Sơn Đông (miền Bắc Trung Quốc) công bố thử thách giảm cân đặc biệt, thu hút sự chú ý của công chúng.

Theo nội dung quảng cáo, bất kỳ ai giảm được 50kg trong vòng 3 tháng sẽ được tặng một chiếc Porsche Panamera - mẫu xe có giá khởi điểm khoảng 1,1 triệu tệ (khoảng 4 tỷ đồng) tại thị trường Trung Quốc.

Huấn luyện viên họ Vương của phòng gym xác nhận rằng chương trình này là có thật và đã bắt đầu triển khai. “Thử thách đang diễn ra và chúng tôi sẽ đóng đăng ký khi đạt 30 người tham gia. Tính đến nay đã có khoảng 7-8 người ghi danh”, ông nói.

Một phòng gym tại Trung Quốc gây chú ý khi tuyên bố thưởng xe hơi cho người giảm 50kg trong 3 tháng (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Phí đăng ký tham gia là 10.000 tệ (khoảng 37 triệu đồng), bao gồm chi phí ăn uống và chỗ ở trong môi trường huấn luyện khép kín, phòng ở tập thể. Tuy nhiên, phòng gym không tiết lộ cụ thể về giáo trình tập luyện, chế độ dinh dưỡng hay tiêu chí đánh giá kết quả giảm cân.

Huấn luyện viên Vương cũng thừa nhận chiếc Porsche treo thưởng không phải xe mới, mà là xe cá nhân của chủ phòng gym, đã sử dụng từ năm 2020.

Ngay sau khi thử thách được công bố, nhiều bác sĩ và chuyên gia y tế lên tiếng cảnh báo về rủi ro sức khỏe. Một bác sĩ nổi tiếng được biết đến trên mạng xã hội với tên “Bác sĩ Tăng - người từng phẫu thuật thoát vị”, có gần 3,5 triệu người theo dõi, cho rằng việc giảm cân quá nhanh là cực kỳ nguy hiểm.

“Giảm 0,5kg mỗi ngày là tốc độ quá nhanh. Trừ khi người đó bị béo phì nặng, nếu không sẽ dẫn đến mất cơ thay vì giảm mỡ, gây mất cân bằng hormone, rụng tóc, thậm chí là vô kinh ở phụ nữ. Mức an toàn của giảm cân nên là 0,5kg mỗi tuần”, ông nói.

Porsche Panamera là mẫu xe có giá khởi điểm khoảng 1,1 triệu tệ tại thị trường Trung Quốc (Ảnh minh họa: South China Morning Post).

Cùng quan điểm, ông Phổ Diên Tùng - bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Thiểm Tây - cũng cảnh báo giảm cân quá nhanh có thể “gây áp lực lớn lên các cơ quan nội tạng, thậm chí đe dọa tính mạng”.

Ông nhấn mạnh: “Giảm cân khoa học phải diễn ra từ từ, để não bộ, cơ bắp và các cơ quan thích nghi dần với sự thay đổi năng lượng”.

Thử thách này nhanh chóng trở thành đề tài tranh cãi sôi nổi tại Trung Quốc. Bên cạnh lên án chuyện giảm cân quá nhanh, nhiều người còn cho rằng phí đăng ký tham gia thử thách 10.000 tệ là khá cao.

Một người bình luận mỉa mai trên mạng xã hội: “Không ai có thể làm được chuyện này. Giảm 50kg trong 3 tháng là giảm cả người chứ không phải giảm cân. Nhưng với phí đăng ký 10.000 tệ mỗi người, chủ phòng gym có khi còn mua thêm được xe mới mà vẫn giữ được xe cũ”.