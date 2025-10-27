Sập bẫy lừa đảo, cụ bà dốc hết tiền tiết kiệm mua vàng không ngờ lãi đậm

Sợ liên quan tới vụ rửa tiền, cụ bà chuyển tiền cho kẻ gian

Theo thông tin từ kênh Ch7HD News, vụ việc khởi nguồn vào đầu tháng 10 khi một kẻ lừa đảo mạo danh là cảnh sát gọi điện cho một cụ bà 70 tuổi hiện sống tại Bangkok (Thái Lan), cáo buộc tài khoản ngân hàng của bà liên quan tới đường dây rửa tiền.

Lo sợ bị kiện, bà đã chuyển 410.000 baht (khoảng 315 triệu đồng) sang một tài khoản ở Hong Kong (Trung Quốc) theo hướng dẫn của đối tượng.

Ngay sau đó, tài khoản ngân hàng của bà bị phong tỏa. Kẻ gian tiếp tục dụ dẫn bà đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm còn lại đi mua vàng rồi giao nộp cho chúng.

Cụ bà với số vàng mua được do tin lời thúc giục của nhóm lừa đảo, có mặt tại cơ quan điều tra (Ảnh: News).

Vì cả tin, cụ bà tiếp tục dốc sạch hết những khoản tiền tiết kiệm còn lại để mua vàng. Quá trình diễn ra trong nhiều ngày. Tổng cộng, cụ bà chi hơn 14 triệu baht (11,2 tỷ đồng) tiền mặt để mua vàng.

Biết cụ bà đã làm theo lời chỉ dẫn, kẻ gian tiếp tục gọi điện thúc giục nạn nhân sớm giao nộp tài sản. Vì nghi ngờ, ngày 17/10, cụ bà tới đồn cảnh sát địa phương trình báo.

Tại đây, các cảnh sát tại đồn cảnh sát Plabplachai 2 đã lập kế hoạch giăng bẫy để bắt kẻ lừa đảo.

Cảnh sát xác nhận kẻ gian là công dân nước ngoài, đã quá hạn visa gần 10 tháng (Ảnh: News).

Theo chỉ dẫn của hắn, cụ bà giấu vàng trong một hộp sữa bột và mang đến điểm hẹn. Trưa 18/10, bà đến nơi mà không hề biết xung quanh có nhiều cảnh sát mặc thường phục đã phục sẵn. Các cảnh sát giả làm tài xế giao hàng và xe ôm nên không ai phát hiện ra.

Khi một người đàn ông tiến lại gần hộp sữa bột bên trong chứa vàng, cảnh sát lập tức ập đến, khống chế và bắt giữ. Toàn bộ quá trình được camera giám sát ghi lại và phát trên nhiều kênh truyền thông Thái Lan.

Kết cục hiếm thấy của một vụ lừa đảo tài chính

Tại cơ quan điều tra, cảnh sát Bangkok xác định nghi phạm là một công dân người Hong Kong (Trung Quốc). Tên này đảm nhận nhiệm vụ nhận tài sản từ các nạn nhân và chuyển lại cho các thành viên khác trong đường dây.

Theo hồ sơ xuất nhập cảnh cho thấy, người này nhập cảnh Thái Lan vào tháng 12/2024 theo diện miễn thị thực du lịch. Với loại visa này, du khách chỉ được phép ở lại đến tháng 1 năm nay. Tuy nhiên, tên lừa đảo đã lưu trú trái phép đến tận tháng 10 năm nay. Như vậy thời hạn visa đã hết hạn gần 10 tháng.

Tuy nhiên điều bất ngờ nhất trong vụ án này khiến không ai nghĩ tới. Đó là quyết định mua vàng theo lời kẻ gian đã giúp cụ bà lãi đậm.

Sau khi vụ việc được cơ quan chức năng tiến hành giải quyết, cụ bà đã mang toàn bộ số vàng từng mua trước đó, bán chốt lời. Nhờ giá vàng thế giới thời gian qua tăng cao khoảng 15%, bà bán được giá là 16,7 triệu baht (13,4 tỷ đồng).

Theo truyền thông Thái Lan, chỉ sau vài tuần nhờ giá vàng leo thang liên tục trong tháng 9 và tháng 10, khi bán ra, cụ bà lãi hơn 2 tỷ đồng.

Trừ khoản tiền 410.000 baht (315 triệu đồng) bị lừa ban đầu, cụ bà vẫn "lãi to" gần 1,7 tỷ đồng chỉ sau vài tuần.

Đáng chú ý, thời điểm cụ bà bán vàng để chốt lời, giá vàng tại Thái Lan đạt ở ngưỡng gần mức đỉnh trong lịch sử. Ngay sau đó, thứ kim loại quý này bị giảm khoảng 6%.

Báo chí Thái Lan nhận định đây là vụ việc hy hữu trong lịch sử. Từ một vụ lừa đảo tưởng như sẽ khiến nạn nhân trắng tay, câu chuyện lại có kết thúc theo cách không ai ngờ. Nạn nhân trở thành người thắng lớn nhờ chính khoản đầu tư bị lừa.