Người dân TPHCM đội mưa dâng hương Lễ giỗ Đức tả quân Lê Văn Duyệt

Người dân TPHCM đã bất chấp mưa lớn để đến dâng hương, dâng lễ tại Lễ giỗ Đức tả quân Lê Văn Duyệt., diễn ra từ ngày 21 đến 23/9 (tức 30/7 đến 2/8 năm Ất Tỵ) tại Khu Di tích Lịch sử Văn hóa Quốc gia Lăng Lê Văn Duyệt.

Theo truyền thống, Lễ giỗ Đức tả quân được tổ chức hằng năm vào các ngày 30/7, mùng 1 và mùng 2/8 Âm lịch. Năm nay, dù thời tiết không thuận lợi với cơn mưa kéo dài vào buổi sáng, đông đảo người dân TPHCM vẫn khoác áo mưa, che ô đến thành kính dâng hương, dâng lễ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với vị Tổng trấn có công lớn trong việc mở mang bờ cõi và phát triển vùng đất Nam Bộ.

Ngày chánh giỗ, Ban Tổ chức Khu Di tích Lịch sử Văn hóa Quốc gia Lăng Lê Văn Duyệt đã trang trọng thực hiện nghi thức cúng Tế theo nghi thức Tiểu cung đình triều Nguyễn. Sự kiện còn đón tiếp các Thân hào, Nhân sĩ, Tri thức và khách mời đến dâng hương, tạo nên không khí trang nghiêm và thành kính.

Bên cạnh các nghi thức truyền thống như mời rượu, tặng lộc, Lễ giỗ còn có các hoạt động văn hóa ý nghĩa như biểu diễn nghệ thuật hát bội, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, dòng người nối tiếp nhau đến Lăng Ông để thắp hương, chiêm bái Đức tả quân Lê Văn Duyệt.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn lãnh đạo cũng đã đến dâng hương, bày tỏ lòng tri ân Đức tả quân Lê Văn Duyệt (Ảnh: Văn Hà).

Dòng họ Lê Văn cũng lặng lẽ tiến vào khuôn viên Lăng Ông, trên tay nhang khói thành kính dâng hương. Giữa không gian nghi ngút khói hương và tiếng trống rộn ràng của hát bội, người dân thành tâm dâng hương, dâng lễ, lặng lẽ hòa mình vào không khí trang nghiêm của ngày giỗ.

Bà Minh Phương (ngụ phường Gia Định) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng đến dâng hương cho Ông vào ngày giỗ. Là người sinh sống gần khu vực này, hình ảnh Đức Ông luôn hiện hữu trong tiềm thức tôi. Mỗi lần đến dâng hương Ông tôi lại thấy trong lòng dâng lên niềm biết ơn sâu sắc”.

Một người đàn ông thành tâm cầu nguyện bên phần mộ của Lăng Ông.

Bà Trân Lệ Khanh (71 tuổi) cho biết: “Hôm nay trời mưa lớn, tôi vẫn chạy xe hơn một tiếng để kịp thắp hương đúng ngày giỗ Ông. Từ nhỏ, gia đình đã dẫn tôi đi dâng hương vào các dịp lễ và đến nay tôi vẫn giữ thói quen này".

Nhiều bạn trẻ cũng cùng nhau che ô đến dâng hương và xem hát bội, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Trong ngày chánh giỗ, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM đã giới thiệu tới khán giả hai vở tuồng kinh điển Phụng Nghi Đình và San Hậu III Hồi. Đây không chỉ là dịp tưởng niệm mà còn là không gian để người yêu hát bội được thưởng thức nghệ thuật truyền thống và hòa mình vào không khí linh thiêng tại Lăng Ông.

Vào ngày 23/9, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục các hoạt động như cúng trầu cau, bánh Gia Định xưa, cùng biểu diễn tiết mục trích đoạn "Tả công Lê Văn Duyệt" do Đoàn Cải lương Trần Hữu Trang biểu diễn.

Tả quân Lê Văn Duyệt (1763 - 1832), sinh tại Long Hưng (nay thuộc huyện Châu Thành, Tiền Giang), là một trong “Ngũ hổ tướng” thành Gia Định và hai lần giữ chức Tổng trấn. Ông có công lớn trong việc mở mang bờ cõi, phát triển vùng đất Nam Bộ, được nhân dân kính trọng gọi là “Ông Lớn”. Khi mất, nhân dân đã lập lăng mộ tại Bà Chiểu (phường Gia Định, TPHCM) và thờ phụng đến nay.