500 triệu đồng bố mẹ chồng cho mua nhà khiến hôn nhân của tôi rạn nứt

Ngày ký hợp đồng mua căn nhà trị giá 2,7 tỷ đồng, tôi từng nghĩ đó là cột mốc hạnh phúc của đời mình. Một căn nhà nhỏ, nằm trong con ngõ yên tĩnh, đủ cho hai vợ chồng và một đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Tôi đã hình dung ra những buổi tối cả nhà quây quần, những sáng cuối tuần thong thả pha ấm trà trước hiên.

Nhưng tôi không ngờ, căn nhà ấy lại trở thành nguồn cơn của những cuộc cãi vã triền miên, của cảm giác ngột ngạt mà tôi chưa từng trải qua trong suốt những năm làm dâu.

Tôi khốn khổ khi nhận 500 triệu đồng bố mẹ chồng cho để mua nhà (Ảnh minh họa: TD).

Ngày mua nhà, bố mẹ chồng cho vợ chồng tôi 500 triệu đồng. Số tiền đó, với nhiều gia đình, có thể là cả một gia tài tích cóp cả đời. Tôi biết ơn, thậm chí đã từng rơi nước mắt khi nghe bố chồng nói rằng: “Bố mẹ già rồi, chỉ mong các con ổn định chỗ ở”.

Thế nhưng, kể từ ngày dọn về ở, tôi mới hiểu rằng, có những món quà không chỉ đi kèm lời cảm ơn, mà còn kéo theo cả một đời “mắc nợ”.

Bố chồng tôi là người rất hay kể công. Mỗi lần có khách đến nhà chơi, hoặc gặp họ hàng, ông đều nhắc đi nhắc lại chuyện đã mua nhà cho các con. Có lần, ngay trước mặt tôi, ông nói với hàng xóm rằng: “Nhà này bố mẹ bỏ ra nửa tỷ đồng, không có bố mẹ thì chúng nó lấy đâu ra”.

Tôi là chủ nhà trên giấy tờ, nhưng trong suy nghĩ của bố chồng, đó vẫn là “nhà của ông bà”.

Mọi chuyện bắt đầu trở nên căng thẳng hơn khi bố mẹ chồng đề nghị cho các cháu lên ở cùng để đi học cho tiện. Đứa đầu tiên là con của anh trai chồng.

Tôi nghĩ đơn giản, cháu còn nhỏ, ở quê lên thành phố học hành khó khăn, giúp được thì giúp. Tôi dọn phòng, sắm thêm bàn học, tự nhủ rằng nhường nhịn một chút cho êm ấm.

Thế nhưng, chỉ vài tháng sau, đứa cháu thứ 2, rồi đứa thứ 3 lần lượt xuất hiện. Lý do rất quen thuộc đó là ở trọ tốn kém, ở nhà chú thím cho tiện, ông bà cũng yên tâm.

Ngôi nhà vốn đã chật, nay càng thêm ngột ngạt. Quan trọng hơn, những đứa cháu ấy không coi đây là nhà của tôi. Chúng ngang nhiên mở tủ lạnh, dùng đồ không hỏi. Có lần, tôi nhắc cháu giữ gìn vệ sinh chung, đứa trẻ thản nhiên đáp rằng: “Đây là nhà của ông bà cháu mà”.

Tôi nhận ra, trong mắt lũ trẻ, tôi chỉ là người ở nhờ trong chính căn nhà mình đang trả nợ ngân hàng mỗi tháng. Còn bố mẹ chồng, với 500 triệu đồng, đã vô tình trao cho các cháu cảm giác rằng họ mới là chủ nhân thật sự.

Tôi bắt đầu mệt mỏi. Tôi và chồng cãi nhau nhiều hơn. Tôi nói với anh rằng, tôi không phản đối giúp đỡ họ hàng, nhưng căn nhà này không thể trở thành ký túc xá gia đình. Tôi cần không gian riêng, cần được tôn trọng.

Chồng tôi im lặng rất lâu, rồi nói rằng bố mẹ đã cho tiền, mình không nên so đo. Anh cho rằng, chịu đựng một chút để giữ hòa khí là điều nên làm.

Nhưng hòa khí ấy lại đang bào mòn hôn nhân của chúng tôi.

Đỉnh điểm là khi tôi đề nghị trả lại bố mẹ chồng 500 triệu đồng. Tôi nói rằng, vợ chồng có thể vay thêm ngân hàng, khó khăn vài năm cũng được, miễn là được sống đúng nghĩa trong căn nhà của mình.

Chồng tôi phản đối kịch liệt. Anh nói rằng, nếu làm vậy, chẳng khác nào tát vào mặt bố mẹ, làm gia đình mất hết hòa khí. Anh cho rằng tôi quá tự ái, quá ích kỷ.

Còn tôi thì cảm thấy mình đang dần đánh mất chính mình. Mỗi lần về nhà, tôi không còn cảm giác được nghỉ ngơi. Tôi sống trong nỗi lo sợ phải chiều lòng từng người, từ bố mẹ chồng đến các cháu. Tôi sợ những câu nói vô tư nhưng đầy tổn thương. Tôi sợ ánh mắt dò xét mỗi khi góp ý điều gì đó.

Có những đêm, nằm cạnh chồng, tôi thấy khoảng cách giữa 2 người xa đến lạ. Chúng tôi từng đồng lòng mua nhà, từng mơ về một tổ ấm nhưng giờ đây, chính căn nhà ấy lại trở thành bức tường vô hình ngăn cách chúng tôi.

Tôi không biết mình sai ở đâu. Nhận tiền của bố mẹ chồng là sai hay mong muốn được làm chủ cuộc sống của mình là sai. Tôi không biết, giữa chữ hiếu và chữ hạnh phúc, người phụ nữ làm dâu như tôi phải chọn bên nào.

Tôi chỉ biết rằng, nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như thế này, căn nhà ấy, dù có đẹp đến đâu, cũng không thể là nơi tôi tìm thấy bình yên.

Và tôi tự hỏi, liệu có cách nào để vừa trả được món nợ ân tình, vừa giữ được hôn nhân, mà không phải đánh đổi bằng sự chịu đựng đến cạn kiệt như thế này hay không?