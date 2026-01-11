Truy tìm phạm nhân bỏ trốn ở Đồng Tháp

Ngày 11/1, trại giam Phước Hòa (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an) đóng tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp cho biết đang truy tìm một phạm nhân đã lợi dụng sơ hở trong lúc lao động bên ngoài để trốn khỏi trại giam.

Phạm nhân Huỳnh Văn Đời (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, lúc 14h ngày 10/1, phạm nhân Huỳnh Văn Đời (42 tuổi, ở xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp) đã lợi dụng sơ hở trong lúc lao động tại phân trại K2 để bỏ trốn khỏi trại giam Phước Hòa.

Đời đang chấp hành mức án 1 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, trại giam Phước Hòa phối hợp các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã triển khai công tác truy tìm phạm nhân Đời.

Hiện công an các địa phương ở Đồng Tháp đã thông báo rộng rãi đến người dân trên địa bàn. Trong trường hợp phát hiện phạm nhân Đời hoặc có thông tin liên quan, đề nghị người dân báo ngay cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên tự ý tiếp cận phạm nhân mà cần thông báo ngay cho lực lượng công an để đảm bảo an toàn.