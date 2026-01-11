Cô gái Việt phải lòng chàng trai Mông Cổ vì tập tục lạ và lễ ăn hỏi gây sốt

Chú rể Mông Cổ mang rượu sữa ngựa, cốc bạc sang Việt Nam hỏi vợ

Hơn một tuần sau lễ ăn hỏi, hình ảnh của cô gái Việt Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (SN 2001, quê Khánh Hòa) và chàng trai người Mông Cổ Khosbayar (SN 1999) vẫn liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt yêu thích và bình luận.

Gia đình chú rể người Mông Cổ diện trang phục truyền thống sang hỏi vợ Việt Nam (Ảnh: Facebook nhân vật).

Lễ ăn hỏi của Bảo Ngọc và Khosbayar được tổ chức ngày 29/12/2025 tại quê nhà cô dâu. Trong không gian ấm cúng, chú rể người Mông Cổ cùng bố mẹ diện trang phục truyền thống, mang sính lễ sang nhà gái hỏi cưới theo đúng nghi lễ Việt Nam.

Gia đình nhà trai chuẩn bị đầy đủ các tráp lễ truyền thống như trầu cau, bánh trái, được bày biện chỉn chu. Đặc biệt, bên cạnh những tráp quen thuộc của người Việt, lễ ăn hỏi còn có thêm sáu tráp sính lễ theo phong tục Mông Cổ, gồm: Bánh truyền thống, rượu sữa lên men từ sữa ngựa, sữa bò, giày, trang phục truyền thống dành cho cô dâu và một cặp cốc bạc - biểu tượng cho sự gắn bó của đôi vợ chồng.

Cô dâu Bảo Ngọc bên cạnh các tráp lễ vật truyền thống của Việt Nam và các tráp lễ vật theo truyền thống Mông Cổ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Bảo Ngọc cho biết với người Mông Cổ, những sính lễ này mang ý nghĩa chúc phúc cho cuộc sống hôn nhân ấm no, bền chặt và đủ đầy. Trong đó, rượu sữa ngựa tượng trưng cho sự gắn kết và lòng hiếu khách của gia đình nhà trai.

Trong ngày trọng đại, cô dâu diện áo dài truyền thống, cùng chú rể thực hiện đầy đủ các nghi lễ như lễ gia tiên, tri ân cha mẹ hai bên. Sự chỉn chu, nghiêm túc và tôn trọng văn hóa Việt Nam của gia đình chú rể Mông Cổ khiến nhiều người theo dõi không khỏi xúc động.

Cô dâu Việt diện áo dài và trang phục Mông Cổ trong lễ ăn hỏi (Ảnh: Facebook nhân vật).

“Khi chúng tôi quyết định tổ chức lễ ăn hỏi, mẹ chồng đã lên YouTube tìm rất nhiều video về lễ ăn hỏi, đám cưới Việt Nam, rồi gửi cho tôi hỏi xem làm như vậy đã đúng phong tục chưa. Trang phục Mông Cổ tôi mặc trong lễ ăn hỏi cũng do mẹ chồng tôi đặt may trước từ lâu.

Đêm ở khách sạn chuẩn bị cho buổi đón dâu hôm sau, bố chồng tôi tự tay xếp bánh lên tráp một cách tỉ mỉ. Tôi cảm nhận được sự trân quý của bố mẹ chồng dành cho mình nên rất xúc động”, Bảo Ngọc chia sẻ.

Mối duyên từ giảng đường Nhật Bản

Bảo Ngọc sang Nhật Bản du học vào tháng 11/2020. Khi ấy, cô và Khosbayar cùng theo học tại một trường nhưng khác lớp. Bảo Ngọc cho biết, thời điểm đó cô chỉ tập trung học, không để ý đến ai. Sau này, Khosbayar mới tiết lộ rằng anh đã có ấn tượng với Bảo Ngọc ngay từ lần đầu gặp mặt.

Cơ duyên đến vào năm 2021, khi trường tổ chức một buổi ngoại khóa dành cho sinh viên quốc tế. Đến sát giờ khởi hành, các sinh viên khác đều bận việc, cuối cùng chuyến đi chỉ còn cô giáo, Bảo Ngọc và Khosbayar.

Hôm đó, cả hai cùng nhau dạo chơi trong công viên hoa hồng, trò chuyện suốt buổi. Cặp đôi chưa nảy sinh tình cảm ngay lập tức, nhưng cuộc gặp gỡ đặc biệt ấy trở thành dấu mốc đầu tiên kết nối hai người.

Sau chuyến đi, họ nói chuyện nhiều hơn, cùng chơi một trò chơi điện tử và dần tìm được thêm những điểm chung. Vài tháng sau, trường sắp xếp lại lớp học, Bảo Ngọc và Khosbayar trở thành bạn cùng lớp - điều cô gọi là “duyên phận”.

Cặp đôi bén duyên khi là du học sinh tại Nhật Bản (Ảnh: Facebook nhân vật).

Khosbayar lặng lẽ quan tâm Bảo Ngọc theo cách riêng: Từ việc hỏi bài liên tục đến chủ động bắt chuyện với cô trong lớp.

“Trong lớp cũng có vài người để ý đến tôi, nhưng thấy anh ấy tiếp cận tôi rất tự nhiên, nói chuyện như thân quen từ lâu, mọi người cũng dần… rút lui”, Bảo Ngọc kể.

Thời gian đầu, cả hai giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Nhật. Với Bảo Ngọc, mối quan hệ ban đầu đơn giản chỉ là bạn học hỗ trợ nhau học tập. Phải gần một năm sau, Khosbayar mới chính thức tỏ tình.

Anh chuẩn bị một bó hoa hồng rồi bất ngờ xuất hiện trước mặt cô với lời bày tỏ chân thành. Tuy vậy, cô gái Khánh Hòa không đồng ý ngay mà dành thêm thời gian tìm hiểu. Dần dà, sự đồng điệu trong tính cách khiến hai người xích lại gần nhau hơn.

Phong tục lạ khiến cô gái Việt chú ý

Chia sẻ về điều khiến Bảo Ngọc rung động trước Khosbayar, cô nói: “Anh Khosbayar nói với tôi rằng, theo văn hóa Mông Cổ, nếu vô tình giẫm phải chân người khác thì phải nắm tay thật chân thành để xin lỗi. Thế là anh ấy cứ giẫm chân tôi rồi nắm tay liên tục. Đến giờ tôi cũng không biết anh ấy vô tình hay cố ý, nhưng khi đó tôi thấy anh ấy dễ thương và bắt đầu chú ý đến anh”.

Khi kể chuyện tình cảm với gia đình, Bảo Ngọc nhận được sự ủng hộ từ bố mẹ. Cô cho biết bố mẹ luôn tin tưởng, miễn là cô cảm thấy hạnh phúc. Vì cả Bảo Ngọc và Khosbayar đều có kế hoạch định cư ở Nhật Bản, nên khoảng cách địa lý không phải mối bận tâm của cặp đôi trong chuyện tình này.

Năm 2024, sau một thời gian hẹn hò, Bảo Ngọc lần đầu sang Mông Cổ thăm gia đình bạn trai. Cô ở lại nhà Khosbayar khoảng 10 ngày. Chuyến đi trở thành bước ngoặt quan trọng trong suy nghĩ của cô về hôn nhân tương lai.

Bảo Ngọc đến Mông Cổ thăm gia đình Khosbayar (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bảo Ngọc thừa nhận cô có phần ngỡ ngàng, bởi cuộc sống ở gia đình chồng không giống những gì cô từng tưởng tượng hay thấy trên phim ảnh. Chung cư mọc san sát, đường phố khang trang, nhịp sống ở đây hiện đại không khác Việt Nam là bao.

Tuy nhiên, ẩm thực Mông Cổ với nhiều thịt, đặc biệt là thịt cừu và thịt dê, lại khiến cô không quen. “Thấy tôi ăn không hợp, mẹ chồng đã dắt tôi đi chợ, bảo tôi mua rau và những món mình thích. Sự quan tâm đó khiến tôi rất cảm động”, cô kể.

Dù có đôi chút “sốc văn hóa” từ khí hậu đến ẩm thực, Bảo Ngọc vẫn cảm nhận rõ sự ấm áp, chân thành từ gia đình nhà chồng.

“Thời gian đó, tôi thấy rõ tình cảm giữa bố mẹ anh, cách các thành viên yêu thương, tôn trọng nhau và con cái luôn lễ phép với bố mẹ. Có lẽ vì lớn lên trong một gia đình tình cảm như vậy, chồng tôi cũng là người ấm áp.

Khi chứng kiến cuộc sống gia đình anh ấy, tôi càng yên tâm hơn về lựa chọn của mình. Một điều tôi thấy rất trùng hợp nữa là chồng tôi có ba anh em, tôi lại có ba chị em, mà cả ba lại đều ngang tuổi nữa”, cô chia sẻ.

Sau lễ ăn hỏi, cặp đôi trở lại Nhật Bản (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hiện tại, vợ chồng Bảo Ngọc - Khosbayar làm việc tại Nhật Bản. Dù xa gia đình, họ vẫn thường xuyên gọi điện hỏi han bố mẹ hai bên.

Cặp đôi giữ kín thời gian tổ chức lễ cưới. Trong tương lai, họ hy vọng có thể thực hiện một lễ cưới đặc biệt hơn, tiếp tục kết nối và tôn vinh những giá trị văn hóa của cả Việt Nam và Mông Cổ.