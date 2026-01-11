Linh vật ngựa ở làng gốm 500 tuổi sắp ra mắt

Không khí hối hả chuẩn bị cho Tết Nguyên đán đang bao trùm làng gốm 500 tuổi Thanh Hà (phường Hội An Tây, Đà Nẵng). Các nghệ nhân nơi đây đang tất bật chuẩn bị đất sét, sửa sang lò nung và miệt mài nhào nặn những linh vật ngựa, sẵn sàng cung ứng cho thị trường.

Theo thông tin từ Trung tâm cung ứng sự nghiệp công phường Hội An Tây, năm nay, địa phương đã đặt hàng các nghệ nhân chế tác 3 cặp linh vật ngựa bằng đất nung với hình dáng và sắc thái độc đáo, nhằm trưng bày dọc tuyến đường dẫn vào làng gốm, tạo điểm nhấn chào đón năm mới.

Anh Lê Văn Nhật chế tác linh vật Tết Bính Ngọ 2026 (Ảnh: Ngô Linh).

Anh Lê Văn Nhật, một thợ gốm trẻ của làng, chia sẻ về ý tưởng độc đáo của mình: "Sau khi nhận được đơn đặt hàng, tôi đã lên ý tưởng làm tượng ngựa cưỡi trên bao tiền vàng, với ngụ ý mong một năm mới làm ăn phát đạt, tấn tài, tấn lộc, may mắn và vượt qua mọi khó khăn".

Để tạo ra một sản phẩm ngựa bằng gốm hoàn chỉnh, anh Nhật cho biết phải trải qua nhiều công đoạn thủ công tỉ mỉ, từ tạo hình nặn cốt, gọt tỉa, khắc họa... Cặp linh vật ngựa này có chiều cao 60cm, ngang 40cm và dài 80cm.

Nguyên liệu chính là đất sét từ lòng sông Thu Bồn, được làm sạch kỹ lưỡng để đảm bảo chất lượng và độ bền cho sản phẩm.

Nghệ nhân làng gốm Thanh Hà vọc đất nặn linh vật năm Bính Ngọ 2026 (Video: Ngô Linh).

Công đoạn tạo dáng cho ngựa được xem là khó nhất, đòi hỏi sự khéo léo để thể hiện được phong thái, sự mềm mại nhưng vẫn giữ được vẻ uy phong, vững chãi. Anh Nhật nặn phần đầu và thân ngựa riêng biệt, sau đó ghép lại. Đặc biệt, phần thân được tạo rỗng để có thể lắp đèn bên trong, tạo hiệu ứng lung linh khi trưng bày.

"Cặp tượng này tôi dự kiến hoàn thành trong hơn 20 ngày, sau đó mang đi phơi khô rồi nung. Tôi cảm thấy rất vinh dự và may mắn khi nhiều năm liên tiếp được giao trọng trách chế tác linh vật trưng bày tại làng gốm", anh Nhật chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Hoàng, một trong ba thợ gốm được chọn làm linh vật ngựa, cũng đang miệt mài với tác phẩm của mình. Anh Hoàng cho biết, năm nay anh nặn cặp linh vật ngựa ôm ngọc, tượng trưng cho sự chiêu tài, cầu lộc và thăng tiến trong sự nghiệp.

"Tôi mong muốn năm mới mọi người nhiều sức khỏe, may mắn, thuận buồm xuôi gió, khó khăn mấy cũng không bị lung lay", anh Hoàng bày tỏ.

Các công đoạn tạo linh vật được nghệ nhân chế tác tỉ mỉ (Ảnh: Ngô Linh).

Ngoài việc chế tác 3 cặp linh vật trưng bày, các thợ gốm tại Thanh Hà cũng đang tất bật sáng tạo những sản phẩm gốm gắn liền với hình tượng con ngựa để phục vụ du khách tham quan.

Làng gốm Thanh Hà hiện có khoảng 40 hộ làm nghề, với 68 lao động trực tiếp tham gia sản xuất gốm và các hoạt động phục vụ du lịch, mang lại mức thu nhập ổn định 7-10 triệu đồng/tháng tùy thời điểm.

Năm 2025, làng gốm đã đón hơn 251.000 lượt khách tham quan, trong đó khoảng 95% là khách quốc tế, đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng.

Tháng 9/2025, làng gốm Thanh Hà vinh dự được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trao tặng danh hiệu Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất năm 2025, khẳng định vị thế và sức hút của làng nghề truyền thống này.