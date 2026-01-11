Công ty thuốc trừ sâu làm lễ cầu siêu cho côn trùng gián, muỗi bị tiêu diệt

Một công ty sản xuất thuốc trừ sâu diệt côn trùng ở Nhật Bản tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận khi tổ chức lễ cầu siêu trên chùa nhằm tưởng niệm cho những con vật bị tiêu diệt trong quá trình đơn vị này thử nghiệm sản phẩm.

Mới đây, khoảng 100 nhân viên của công ty Earth Corporation đã tập trung tại chùa Myodoji, tỉnh Hyogo (miền nam Nhật Bản), để tham dự một nghi lễ đặc biệt nhằm tưởng nhớ các loài côn trùng đã bị giết.

Theo Đài Truyền hình Asahi Broadcasting, đây là truyền thống thường niên được công ty duy trì hơn 40 năm qua.

Buổi lễ cầu siêu cho những con côn trùng bị tiêu diệt được tổ chức ở một ngôi chùa (Ảnh: ABCTVnews).

Earth Corporation được thành lập tại Osaka vào năm 1892, là nhà sản xuất thuốc trừ sâu, diệt côn trùng hàng đầu Nhật Bản. Theo truyền thông nước này, cơ sở nghiên cứu của công ty nuôi hơn 1 triệu con gián cùng hơn 100 triệu con bọ chét và các loài côn trùng khác phục vụ thử nghiệm.

Trong nghi lễ, ảnh chụp của nhiều mẫu côn trùng thí nghiệm, bao gồm muỗi, gián và bọ chét, được đặt trước bàn thờ Phật.

Các nhân viên lần lượt dâng hương và cầu nguyện cho linh hồn những con côn trùng đã góp phần vào quá trình phát triển sản phẩm được yên nghỉ.

Nhiều năm qua, để kiểm tra tính hiệu quả của sản phẩm, tránh sai sót, công ty đã thử nghiệm trên nhiều loại côn trùng khác nhau. Những con côn trùng được đưa vào phòng thí nghiệm đều phải đối mặt với cái chết.

Để chứng tỏ cái chết của chúng không là vô nghĩa và thể hiện sự trân trọng động vật, công ty đã tổ chức buổi lễ cầu siêu, tôn vinh cho các loài côn trùng này tại chùa.

Ông Tomohiro Kobori, Trưởng bộ phận nghiên cứu và phát triển, nói với truyền thông: “Đây là cơ hội quý giá để chúng tôi suy ngẫm về côn trùng và bày tỏ lòng biết ơn”.

Khoảng 100 nhân viên công ty đã tham dự (Ảnh: ABCTVnews).

Được biết, buổi lễ kéo dài khoảng một tiếng, bao gồm phần tụng kinh và thuyết giảng của nhà sư. Lễ tưởng niệm côn trùng tại công ty Earth Corporation bắt đầu từ giữa năm 1980, song người khởi xướng không được tiết lộ.

Những con côn trùng được nuôi và thử nghiệm tại công ty này chưa từng gây hại cho con người.

Ban đầu, một số nhân viên cảm thấy nghi lễ khó xử và buồn cười.

Tuy nhiên, theo thời gian, họ dần bị cuốn vào bầu không khí trang nghiêm và bắt đầu nhận ra ý nghĩa sâu xa của sự kiện.

Bà Mika Kawaguchi, một nhân viên công ty cho biết, buổi lễ đã làm thay đổi cách các nhà nghiên cứu nhìn nhận mối quan hệ giữa con người và côn trùng.

"Côn trùng đã giúp chúng tôi phát triển những sản phẩm cứu sống con người và hỗ trợ những người chịu ảnh hưởng bởi các bệnh do chúng lây truyền", bà Mika nói.

Trong khi đó, ông Takayuki Nagamatsu, một nhân viên khác của công ty nhận định, với các nhà nghiên cứu làm việc cùng động vật thí nghiệm, chuyện tưởng niệm là điều tự nhiên. Ông cho rằng, dù loài côn trùng có thể bị coi là nhỏ bé nhưng chúng vẫn là sinh mạng.

Trên trang web chính thức của công ty có đăng tải triết lý và mục tiêu chung, trong đó đề cập tới nội dung "sống hài hòa với sự sống và cùng tồn tại trên trái đất".

Cách đây không lâu, doanh nghiệp này đã đổi tên các sản phẩm diệt côn trùng thành "sản phẩm chăm sóc côn trùng”, tập trung vào việc bảo vệ con người khỏi côn trùng và các bệnh mà chúng gây ra, thay vì tập trung vào việc tiêu diệt.

Tuy nhiên, lễ tưởng niệm này tiếp tục làm dấy lên nhiều tranh luận trái chiều trên mạng xã hội.

"Tôi tôn trọng tư duy này. Tôi ghét côn trùng, nhưng chúng cũng là một phần của sự sống”, một tài khoản bày tỏ ý kiến. Tuy nhiên không phải ai cũng đồng tình với điều này vì cho rằng những con côn trùng bị tiêu diệt đều là loài gây hại với cuộc sống của con người.