Tâm sự đẫm nước mắt của người mẹ mất con trai do tai nạn trong bữa cơm

Chị H.M. (trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã chia sẻ câu chuyện đẫm nước mắt về nguyên nhân tử vong của con trai đang học lớp 3 của mình.

Sự việc xảy ra vào thứ 7 ngày 13/12, con trai chị M. là cháu Q. (8 tuổi) được nghỉ học cuối tuần và ở nhà. Đến trưa, chị M. chuẩn bị bữa cơm với món sườn rim mà con trai yêu thích rồi quay vào trong nhà làm việc.

Dù được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng bé trai 8 tuổi không qua khỏi do bị hóc xương (Ảnh: H.M).

Khoảng 3 phút sau, chị M. quay lại bàn ăn, thấy con trai tay ôm cổ khó thở vì bị hóc xương. Trong lúc hoảng loạn, chị gọi chồng cùng sơ cứu cho con bằng cách vỗ lưng, ấn ngực theo phản xạ. Tuy nhiên, tình trạng của bé nhanh chóng trở nên nguy kịch, bé khó thở, cơ thể tím tái.

Gia đình lập tức đưa bé Q. đến bệnh viện gần nhất. Khi đến nơi, bé đã rơi vào tình trạng ngưng tim. Các bác sĩ cấp cứu ban đầu rồi chuyển bệnh nhi bằng xe cấp cứu đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Tại đây, các y, bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu, đặt nội khí quản và sử dụng thiết bị hỗ trợ. Sau khoảng 30 phút, nhịp tim của bé có dấu hiệu hồi phục, mang lại tia hy vọng mong manh cho gia đình.

Chị M. chia sẻ, đêm đầu tiên, tình trạng của con trai có tiến triển tích cực. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, khi chị M. vừa chợp mắt ngoài hành lang trong ít phút vì kiệt sức thì nghe tiếng của chồng đang khóc. Chị chạy vội vào phòng bệnh và biết rằng con trai đã không còn khả năng hồi phục.

Cậu bé 8 tuổi đã không qua khỏi, để lại nỗi đau tột cùng cho gia đình.

Người mẹ trẻ có những dòng chia sẻ đẫm nước mắt khi tưởng nhớ đến con trai trên trang cá nhân (Ảnh: Trương Nguyễn).

Chia sẻ lại câu chuyện, người mẹ mong muốn các phụ huynh hãy luôn để mắt đến con, nhất là trong những bữa ăn hằng ngày. "Đừng để một phút lơ là mà phải hối hận cả đời như mình”, người mẹ nghẹn ngào nhắn gửi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Tiến sĩ Trần Thị Thúy Minh, Trưởng khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết đối với sơ cứu dị vật đường thở cần thực hiện ngay thủ thuật Heimlich để trẻ nôn dị vật ra ngoài.

"Khi phát hiện trẻ bị hóc dị vật, tốt nhất phụ huynh hoặc thầy cô giáo cần xử lý trong 5 phút đầu tiên, cố gắng cho dị vật ra ngoài và đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Bởi, càng chậm trễ sẽ khiến trẻ khó khăn đường thở, thiếu oxy lên não rất nguy hiểm", Tiến sĩ Minh khuyến cáo.