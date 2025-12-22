Giành 3 HCV SEA Games trở về, 3 chị em võ sĩ Việt đau đớn nhận tin mất cha

Ngày 22/12, Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, xác nhận thông tin ông Nguyễn Đăng Sơn (trú tại làng Thủ Lễ, xã Quảng Điền, thành phố Huế) đã mất vào sáng cùng ngày.

Ông Sơn là cha của 3 vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh, những người đã lập nên kỳ tích cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 khi cùng giành HCV môn vật tự do.

Ba chị em ruột người Huế cùng giành HCV SEA Games 33 tại Thái Lan (Ảnh: Sở VHTT TP Huế cung cấp).

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, đến nay cả 3 chị em vận động viên này đã về đến quê nhà Quảng Điền để chịu tang cha.

Trước đó, khi hay tin ông Nguyễn Đăng Sơn ốm nặng, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế đã cắt cử người về hỗ trợ gia đình.

Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ công xã Quảng Điền cũng cử lực lượng tới hỗ trợ gia đình tổ chức lễ mai táng người quá cố.

“Xã đã lên kế hoạch vinh danh khi các vận động viên về đến nhà, nhưng giờ phải tạm hoãn. Sáng mai, chúng tôi sẽ tổ chức thăm viếng, động viên gia đình”, ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, cho biết.

Trước đó, tại SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan, thể thao Việt Nam đã ghi dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên một gia đình có 3 chị em ruột cùng góp mặt và đều bước lên bục cao nhất.

Ở hạng cân 62kg, Mỹ Hạnh tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu khi giữ vững phong độ ổn định và bản lĩnh của một nhà vô địch. Cô hoàn thành mục tiêu bảo vệ ngôi vương, đóng góp tấm HCV quan trọng cho đội tuyển vật Việt Nam.

Mỹ Hạnh là vận động viên dày dạn kinh nghiệm, đã 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games ở các kỳ 30, 31, 32 và 33. Với những đóng góp bền bỉ và xuất sắc cho thể thao nước nhà, cô đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Mỹ Trang cũng đã có màn trình diễn xuất sắc ở hạng cân 57kg, vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành HCV một cách thuyết phục.

Đặc biệt, cô em út Mỹ Linh, dù lần đầu góp mặt tại SEA Games nhưng đã thi đấu tự tin, giành chiến thắng ở hạng cân 53kg.

Thành tích của 3 chị em càng trở nên ý nghĩa khi họ sinh ra trong một gia đình thuần nông tại Quảng Điền, có tới 7 anh chị em, trong đó 5 người theo đuổi con đường vận động viên vật.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, đây là niềm vinh dự rất lớn, không chỉ riêng cho gia đình các vận động viên mà còn của ngành thể thao thành phố Huế cũng như cả nước.