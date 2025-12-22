Vây bắt trăn "khủng" dài 2m, nặng 15kg bò vào nhà người dân ở An Giang

Ngày 22/12, UBND phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang cho biết, lực lượng công an phường vừa tổ chức vây bắt thành công một con trăn lớn vào nhà người dân dưới chân núi Sam.

Clip trăn khủng bò vào nhà người dân ở An Giang (Video: Người dân cung cấp).

Theo đó, trưa ngày 13h ngày 20/12, người dân khóm Vĩnh Tây, phường Vĩnh Tế phát hiện một con trăn dài hơn 2m, nặng khoảng 15kg bò qua cửa sắt vào nhà.

Con trăn nặng khoảng 15kg bò vào nhà người dân ở An Giang (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhận được tin báo, Công an phường Vĩnh Tế nhanh chóng phối hợp lực lượng an ninh trật tự cơ sở địa phương tổ chức vây bắt. Quá trình vây bắt mất hơn 30 phút.

Sau khi vây bắt thành công, Công an phường Vĩnh Tế đã tổ chức bàn giao con trăn cho Khu du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư thả về tự nhiên.

"Trăn này có thể là do người dân phóng sinh trên núi Sam, do không tìm được nguồn thức ăn tự nhiên, nó đói nên bò xuống nhà người dân", một người dân vây bắt con trăn nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, người dân thường phóng sinh trăn, rắn trên các ngọn núi như núi Sam, núi Bà Đội, núi Két,... ở An Giang. Dưới các chân núi này có đông dân cư sinh sống và họ cũng thường phát hiện trăn, rắn bò vào nhà mình.

Anh Hiền, một người dân sống dưới chân núi Bà Đội (ngụ xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) cho biết, anh thường xuyên bắt gặp rắn lục đuôi đỏ trước nhà.

Theo anh Hiền, chuyện rắn, trăn, kỳ đà hay các loại động vật hoang dã vào nhà người dân dưới chân núi là chuyện xảy ra thường xuyên, trong số đó có cả rắn độc.

Clip một người dân phóng sinh trăn trên núi Bà Đội (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Anh Hiền, người dân địa phương đã nhiều lần ngăn cản, giải thích với những người chở rắn, trăn, động vật hoang dã lên núi phóng sinh rằng điều kiện trên núi không phù hợp cho những loài động vật hoang dã hoặc những loài sống quen trong môi trường nuôi nhốt, tuy nhiên họ đều không nghe.

"Chúng tôi thấy ai xách theo bao to là đều hỏi phóng sinh gì, mình không phải không cho mà có một số loại đã quen với môi trường nuôi nhốt, khi thả về núi chúng sẽ bò xuống đất rồi vào nhà dân, làm ảnh hưởng đời sống người dân dưới núi. Mùa mưa chúng tôi luôn phải đóng cửa vì sợ rắn, trăn bò vào nhà", anh Hiền nói.