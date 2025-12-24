Cuộc sống của cặp đôi: Chồng 101 tuổi, vợ 100 tuổi ở Hưng Yên

“Tuổi cao mà vẫn lứa đôi song toàn”

Đã thành thói quen, mỗi buổi chiều sau giấc ngủ trưa, cụ ông Nguyễn Ngọc Quỳnh (101 tuổi, ở xã Mễ Sở, Hưng Yên) lại nhâm nhi tách cà phê cùng người bạn đời tròn 100 tuổi - cụ bà Vũ Thị Lãng.

Thi thoảng, cụ ông cao hứng đọc những vần thơ mình sáng tác:

“Tuổi đời đã chín mươi lăm

Rất vui còn bạn trăm năm ở đời

Cảm ơn tiên tổ, Phật Trời

Tuổi cao mà vẫn lứa đôi song toàn

Sớm hôm có thiếp, có chàng

Có anh đọc sách, có nàng ngâm thơ”.

Cụ ông 101 tuổi ở Hưng Yên nhâm nhi cà phê, đọc thơ tặng vợ 100 tuổi (Thực hiện: Hồng Hạnh - Nguyễn Ngoan).

Cụ Quỳnh có sở thích làm thơ về quê hương, về gia đình, về người bạn đời hay niềm say mê thi ca… Các bài thơ được in trong tập “Khoảng trời riêng” mà cụ ông lấy tên tác giả là Nguyễn Quỳnh.

Cụ ông Nguyễn Ngọc Quỳnh và cụ bà Vũ Thị Lãng đến với nhau từ một mối duyên giản dị, mộc mạc như chính cuộc sống của thế hệ hai cụ ngày ấy.

Thuở còn trẻ, hai người chưa từng biết mặt nhau. Một buổi chiều, cụ Lãng xách chiếc sanh (chậu có eo, miệng loe) ra cầu để rửa. Hình ảnh cô gái có gương mặt ưa nhìn, dáng vẻ chăm chỉ hôm đó vô tình lọt vào ánh nhìn của bố cụ Quỳnh cùng người chú đang đứng gần cầu.

Chỉ một thoáng gặp gỡ, hôm sau, người cha liền tìm sang nhà gái, ngỏ lời hỏi chuyện trăm năm cho con trai cả. Gia đình cụ Lãng đông con, người bố liền hỏi: “Muốn cưới cô con gái nào?”.

Bố của cụ Quỳnh không ngần ngại đáp: “Xin hỏi cưới cho con trai tôi cô gái hôm qua xách cái sanh ra cầu”. Từ câu nói ấy, hai gia đình se duyên, định hôn sự cho hai người con nên nghĩa vợ chồng.

Cụ Quỳnh và cụ Lãng ngày trẻ (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Thời gian trôi qua, mái tóc xanh hóa bạc, cụ Quỳnh và cụ Lãng vẫn còn đó một tình yêu bền bỉ, an nhiên và trọn vẹn.

Ở tuổi 101, cụ ông di chuyển khó khăn hơn nên phải nhờ tới sự trợ giúp của xe lăn. Cách đây ít lâu, cụ trải qua ca phẫu thuật bàng quang nên sức khỏe có phần ảnh hưởng.

Cụ bà khỏe khoắn hơn, vẫn đi lại bình thường, tự lo cho các hoạt động cá nhân của mình. Cụ vẫn nhớ như in những chuyện ngày trẻ, thường kể cho con cháu nghe. Mỗi ngày, cụ bà đều ở bên cụ ông trò chuyện, tâm tình. Bà nhẹ nhàng chải đầu cho ông để ông đỡ ngứa, ngồi nghe ông đọc thơ khi rảnh rỗi, cùng theo dõi các chương trình truyền hình.

Cụ bà dành cho cụ ông những cử chỉ yêu thương, chăm chút đầy tình cảm (Ảnh: Hồng Anh).

Đọc thơ, uống cà phê mỗi ngày

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Vân, con gái cụ Quỳnh cho hay, cha của bà sinh năm 1924, sớm tham gia hoạt động cách mạng và kháng chiến chống Pháp. Sau này, ông tham gia công tác đoàn tại Thành đoàn Hà Nội, rồi ngành thể dục thể thao huyện Gia Lâm (cũ).

Trước đây, qua mai mối của gia đình, cha mẹ của bà nên duyên vợ chồng và có với nhau 11 người con (7 con gái, 4 con trai). Cuộc sống gia đình đông con nhưng vô cùng đầm ấm. Cả hai yêu thương nhau nuôi dạy 11 người con nên người, nhiều người thành đạt làm trong các lĩnh vực giáo dục, kinh doanh.

Năm 1979, cụ Quỳnh nghỉ hưu, bắt đầu những ngày tháng điền viên bên người vợ hiền. Nhờ duy trì lối sống lạc quan, ăn uống lành mạnh mà hai cụ đều đã ngoài trăm tuổi.

Vợ chồng cụ Quỳnh là cặp vợ chồng hiếm có trong vùng năm nay 101 và 100 tuổi. Cách đây ít lâu, gia đình đã tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày cưới của hai cụ. Đông đảo con cháu ở khắp nơi đã cùng về chung vui, chúc sức khỏe hai cụ.

Cụ Quỳnh mừng đại thọ 100 tuổi năm 2024 (Ảnh: Hồng Anh).

Bà Vân kể về một chuyện thú vị nhân kỷ niệm 80 năm ngày cưới của cha mẹ. Lần ấy, khi gia đình đặt bánh kem có yêu cầu ghi dòng chữ "Kỷ niệm 80 năm ngày cưới". Chủ cửa hàng bánh kem liền gọi điện thoại lại cho gia đình hỏi xem con số chính xác là 60 năm hay 80 năm.

"Cô ấy nói chắc gia đình nhầm, cô từng làm bánh kỷ niệm 60 năm ngày cưới chứ chưa khi nào làm chiếc bánh kỷ niệm 80 năm ngày cưới. Sau khi nghe gia đình giải thích, chủ tiệm bánh vô cùng bất ngờ và làm chiếc bánh rất cẩn thận", bà Vân kể.

Bà Vân cho biết, chế độ ăn uống của cha mẹ bà rất linh hoạt và chừng mực. Thực đơn được thay đổi liên tục theo tuần, tránh sự đơn điệu.

Thông thường, mỗi tuần thường có 2 bữa bún, 1 bữa cháo, những ngày còn lại, hai cụ sẽ ăn cơm. Các món đều được nấu mềm, ưu tiên đồ luộc, hầm nhừ để phù hợp với hệ tiêu hóa của người cao tuổi.

Bà Vân lấy chồng gần nên thường xuyên qua lại chăm sóc cha mẹ (Ảnh: Hồng Anh).

“Thực phẩm đều là đồ sạch và rau củ quả trong vườn nhà. Dù cha mẹ ăn cơm hay ăn cháo, tôi đều tính toán rất kỹ các loại thực phẩm. Chẳng hạn, 1 bát cháo có thể có tới 12-13 nguyên liệu như: Khoai tây, khoai sọ, khoai lang, bí đỏ, đỗ đen, đỗ xanh, đỗ đỏ, gạo tẻ, gạo nếp, ức gà, dầu thực vật, rau xanh…”, bà Vân kể.

Người con gái cho biết, gia đình đặc biệt chú ý đến việc kiểm soát khẩu phần, nhất là lượng đạm. Trước đây, có thời gian cụ Quỳnh bị bệnh gout nhưng khi điều chỉnh chế độ ăn, duy trì lượng đạm hợp lý, cụ không còn tái phát bệnh này.

Đôi bàn tay đã đồng hành bên nhau hơn 80 năm.

Cũng theo bà Vân, trước đây cha mẹ bà thường tự tay nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, một vài năm nay, cả hai cần tới sự trợ giúp của các con, các cháu. Bà Vân cùng một số anh em ở gần thay phiên nhau chăm sóc, những người con cháu ở xa sẽ tranh thủ về thăm cha mẹ vào các dịp cuối tuần, ngày lễ, ai không về được thì thường xuyên gửi thực phẩm, thuốc bổ về cho cha mẹ.

Ở tuổi 101, cụ Quỳnh giữ được nhiều thói quen sinh hoạt đều đặn. Cụ thích uống cà phê nhưng không bị mất ngủ. Buổi tối, cụ ông thường đi ngủ lúc 20h, ban đêm đôi lúc tỉnh giấc nhưng vẫn ngủ lại được. Trung bình mỗi ngày, giấc ngủ của cụ kéo dài khoảng 8 tiếng.

Buổi sáng, cụ thức giấc lúc 6h rồi ăn sáng, 11h ăn trưa và đi nghỉ. Buổi chiều mỗi ngày, cụ thường uống cà phê sau khi thức giấc và cảm thấy rất thư giãn với phút giây này. Lịch sinh hoạt được duy trì khá ổn định, chỉ điều chỉnh linh hoạt khi có con cháu đến thăm.

Đã 100 tuổi, cụ Lãng vẫn nhớ như in nhiều chuyện cũ (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Trước ngôi nhà của gia đình là những vườn cây, rau xanh mướt. Tuy nhiên, bà Vân cho biết, gia đình tuyệt đối không phun thuốc trừ sâu để giữ gìn không khí sạch cho cha mẹ.

Theo bà Vân, ngoài yếu tố di truyền (các anh em của cụ Quỳnh đều ngoài 90 tuổi), điều quan trọng nhất giúp cha mẹ bà sống thọ là tinh thần lạc quan, lối sống lành mạnh và sự chăm sóc chu đáo cả về thể chất lẫn tinh thần của các con, các cháu. Gia đình luôn tạo không khí đầm ấm, gắn bó. Con cháu, người thân luôn quan tâm mỗi ngày giúp hai cụ có niềm vui an yên tuổi già.