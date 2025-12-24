Các nhà thờ ở Hà Nội rực rỡ đón Giáng sinh

Nhà thờ Thái Hà (phường Đống Đa, Hà Nội) bừng sáng trong không khí Giáng sinh với vẻ đẹp rực rỡ. Ánh đèn lung linh kết hợp cùng sắc xanh của cây cỏ, hoa lá làm sáng rực một góc phố.

Mỗi mùa Giáng sinh, nhà thờ Thái Hà lại gây ấn tượng với cổng chào được cách điệu theo số của năm, trở thành điểm nhấn quen thuộc nhưng luôn mới mẻ.

Không chỉ trong khuôn viên, các tuyến đường xung quanh nhà thờ cũng được phủ kín ánh đèn, tạo nên không gian lễ hội lung linh, thu hút người dân và du khách.

Bước qua cánh cổng nhà thờ, du khách dễ dàng bị cuốn hút bởi cây thông khổng lồ rực rỡ sắc màu mang thông điệp "Mừng Chúa giáng sinh".

Bên cạnh đó, lối vào nhà thờ chính cũng được trang hoàng bằng hệ thống đèn trang trí bắt mắt, tạo nên không gian lung linh, ấm áp ngay từ những bước chân đầu tiên.

Lan Anh cùng bạn học (sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương) cho biết, đây là năm thứ hai cả hai đến nhà thờ Thái Hà vào dịp Giáng sinh. Mỗi năm nơi đây lại mang một vẻ đẹp riêng, khiến các bạn luôn háo hức tìm kiếm những góc trang trí ấn tượng để chụp ảnh lưu niệm trước khi vào bên trong tham dự thánh lễ.

Các tiểu cảnh tái hiện hình ảnh về Chúa và câu chuyện Giáng sinh được thiết kế tỉ mỉ, chuẩn bị công phu, không chỉ giàu tính thẩm mỹ mà còn mang đậm dấu ấn gắn kết của cộng đồng giáo dân nơi đây.

Không gian rực rỡ của nhà thờ Thái Hà mỗi mùa Giáng sinh thu hút đông đảo người dân và du khách tới tham quan, chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc lễ hội ấm áp.

Anh Nguyễn Văn Ninh (42 tuổi, Hà Nội) cho biết, năm nào gia đình anh cũng đến nhà thờ Thái Hà vào dịp Giáng sinh. Theo anh, không gian trang trí tại đây rất đẹp, vì vậy anh thường tranh thủ đưa người thân tới vui chơi, tham quan và ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm ấm áp bên gia đình.

Đông đảo người dân và giáo dân đã quây quần đọc kinh, cầu nguyện trước khi bước vào Thánh lễ tại Nhà thờ Thái Hà.

Nhà thờ Giáo xứ Thái Hà được xây dựng từ năm 1935, đến nay đã trải qua 90 năm hình thành và phát triển, trở thành một công trình tôn giáo gắn bó với nhiều thế hệ giáo dân Thủ đô.

Ghi nhận tại Nhà thờ Lớn Hà Nội, đây là một trong những địa điểm thu hút đông đảo người dân và du khách tìm đến mỗi dịp Giáng sinh. Từ đầu tháng 12, không khí lễ hội đã tràn ngập khu vực này.

So với những năm trước, cây thông Giáng sinh khổng lồ cùng hệ thống hang đá năm nay được bố trí lùi sâu vào phía trong, sát khu vực nhà thờ. Dù vậy, không gian nơi đây vẫn thu hút đông đảo người dân và du khách tới tham quan, chụp ảnh, trong đó có rất nhiều bạn trẻ.

Một du khách nước ngoài tỏ ra thích thú khi đóng giả ông già Noel, vui vẻ chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn trẻ trong không khí Giáng sinh rộn ràng.

Nhà thờ Hàm Long, khoác lên mình vẻ lung linh mỗi dịp Giáng sinh, với hàng nghìn ánh đèn thắp sáng rực rỡ phía bên ngoài, tạo nên không gian lễ hội ấm áp và rộn ràng.