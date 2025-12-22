Người phụ nữ ở Hà Nội nhận 6 tỷ tiền đền bù, lập tức mua 100 cây vàng

Đi ô tô dọc con đường La Thành từng có nhiều kỷ niệm với gia đình, chị Trần Bích Liên (sống ở Hà Nội) ấn tượng về tiến độ giải phóng mặt bằng nhanh chóng, chuẩn bị cho việc thi công tuyến đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

"Là người dân Thủ đô, tôi rất vui mừng trước việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng như vừa qua. Hy vọng ở các dự án khác, cơ quan chức năng sẽ quyết liệt từ khi có chủ trương", chị Liên nói với phóng viên Dân trí.

Chị Trần Bích Liên mong muốn tuyến đường vành đai 1 sẽ sớm hoàn thành để việc đi lại được thuận tiện, thông thoáng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngày 11/12 vừa qua, gia đình chị là một trong những hộ được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng bằng khen về thành tích đột xuất trong công tác giải phóng mặt bằng đường vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu, Voi Phục).

Bài đăng chia sẻ về hành trình nhận tiền đền bù, mua vàng kèm hình ảnh bằng khen của chị Liên đã nhận được nhiều lượt tương tác. Nhiều ý kiến dành lời khen cho quyết định nhanh chóng của gia đình để dự án sớm được triển khai.

Chị kể, năm 1997, vợ chồng về sống tại căn nhà trong ngõ 371, đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (cũ). 10 năm sau, cả nhà chuyển đến ở tại một căn nhà khác cách đó không xa.

Cách đây chục năm, người phụ nữ từng nghe đến dự án xây dựng đường vành đai 1. Vì vậy, gia đình luôn sẵn sàng tâm lý chuyển đi, chung tay cùng thành phố sớm có tuyến đường rộng rãi, khang trang.

Cuối năm 2021, chị cùng lực lượng chức năng vận động 10 hộ dân xung quanh bàn giao mặt bằng, để xây dựng mố cầu vượt chạy qua nút giao Giảng Võ - Láng Hạ trên tuyến vành đai 1.

Một số đoạn gần phố Ô Chợ Dừa đã được giải phóng mặt bằng từ trước chờ thi công (Ảnh: Nguyễn Hải).

“Cả 11 hộ gia đình trong ngõ nơi tôi sinh sống đều đồng thuận ngay. Nhà nước cần, người dân cùng chung tay và sẵn sàng bàn giao để thành phố sớm có con đường rộng rãi, chấm dứt cảnh ách tắc kéo dài suốt nhiều năm qua”, chị Liên chia sẻ.

Căn nhà trong ngõ 371 La Thành có diện tích thực tế trên sổ đỏ là 60,5m2, mặt tiền rộng 6m. Đường trước nhà rộng rãi, 2 ô tô có thể tránh nhau, không gian thoáng.

Thời điểm đó, căn nhà này được chị cho chủ một quán lẩu thuê để kinh doanh. Có chủ trương bàn giao mặt bằng, vợ chồng lập tức liên lạc với người thuê. Vài ngày sau, quán ăn dọn sang địa điểm mới.

"Mảnh đất đó được cho thuê, không phải chỗ ở nên gia đình tôi bàn giao nhanh hơn so với các gia đình khác. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, với những người chỉ có nhà ở đây, họ phải đắn đo hơn. Mỗi cá nhân hy sinh một chút quyền lợi sẽ giúp phố phường ngày càng đẹp hơn", chị Liên bày tỏ ý kiến.

Chị Liên thay mặt chồng nhận bằng khen của thành phố (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Có nhiều năm sống trên đường La Thành, chị thấu hiểu hơn ai hết tình cảnh chật chội, vất vả của người tham gia giao thông khi di chuyển qua đây, đặc biệt là vào khung giờ cao điểm. Các căn nhà cao thấp, dây điện chằng chịt ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Quyết định mua vàng sau khi nhận đền bù

Gần cuối năm 2022, vợ chồng đi ô tô lên phường nhận khoản tiền đền bù gần 6 tỷ đồng.

Mang theo túi tiền mặt về nhà, chị cẩn thận cất giữ khoảng 3-4 ngày. Sau quá trình bàn bạc, cân nhắc kỹ lưỡng, người phụ nữ quyết định dùng toàn bộ số tiền để mua vàng.

"Do có dự định mua thêm một mảnh đất sát căn nhà đang ở trên phố La Thành, hai vợ chồng chọn mua vàng để thuận tiện bán ngay khi cần tiền", chị nhớ lại.

Thời điểm chị Liên mua vàng, giá kim loại quý này ở mức hơn 64 triệu đồng/lượng. Ngoài số tiền nhận được, chị bỏ thêm một khoản đủ mua 100 cây vàng.

Công tác phá dỡ tại hai nút giao Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh, ngày 6/12 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Một thời gian sau, giá vàng liên tục lập các đỉnh mới. Lúc cần tiền mua mảnh đất cạnh nhà, chị bán số vàng với giá 78 triệu đồng/lượng, mang về 1,4 tỷ đồng tiền lãi.

"Chuyện có lãi khi mua vàng hoàn toàn là may mắn. Bản thân không tính toán trước được diễn biến của thị trường", chị bày tỏ.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên gia đình người phụ nữ này bàn giao nhà cho một dự án lớn.

Năm 2020, gia đình từng nhận 10 tỷ đồng đền bù cho căn nhà do chị Liên mua, có diện tích 189m2, mặt tiền rộng hơn 20m để phục vụ xây dựng dự án đường Minh Khai.

Nhìn tuyến đường từ Ngã Tư Sở qua Minh Khai đến cầu Vĩnh Tuy được xây dựng khang trang, rộng rãi kết hợp với đường trên cao giúp người dân đi lại thuận tiện, chị Liên cảm thấy vui mừng trước sự phát triển của thành phố.

Từng đi hơn 40 quốc gia trên thế giới, chị cho rằng, tuyến đường này hiện đại không kém cạnh nhiều quốc gia phát triển. Mỗi lần cùng gia đình di chuyển qua đây, người phụ nữ bồi hồi nhớ khoảnh khắc quyết định bàn giao căn nhà.

"Tuyến đường thật sự rất đẹp. Nếu mất 5-6 cái nhà để thành phố đẹp hơn, tôi thấy cũng xứng đáng", chị nói.

Ở tuổi gần 60, các con đã khôn lớn trưởng thành, vợ chồng chị Liên có thời gian tận hưởng cuộc sống sau nhiều năm bộn bề lo toan.

Chị Liên (áo đỏ) cùng nhóm từ thiện nấu cơm cho bệnh nhân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài chăm sóc các cháu, chị còn tích cực tham gia hoạt động từ thiện. 13 năm qua, người phụ nữ cùng hàng trăm thành viên của nhóm từ thiện Triều Khúc đều đặn nấu 1.000 suất cơm cho Bệnh viện K3 Tân Triều vào thứ 5 hàng tuần.

Từ năm 2006, chị đóng góp nấu nồi cháo từ thiện tại một ngôi chùa trên địa bàn Hà Nội, đồng hành cùng các mạnh thường quân xây dựng trường học cho học sinh vùng khó khăn.

Mới đây, sau khi miền Trung trải qua trận lũ lụt lịch sử, người phụ nữ cùng các thành viên trong nhóm từ thiện di chuyển vào Đắk Lắk (khu vực Phú Yên cũ) để trao tiền mặt và hàng trăm suất quà cho bà con các khu vực vừa chịu ảnh hưởng của thiên tai.