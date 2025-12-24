Nhà mặt phố TPHCM "ngộp" vì khói cơm sườn, rạng sáng đã phải đóng kín cửa

5h30 sáng đã “ngộp thở” trong chính căn nhà mình

Những ngày gần đây, nhiều người dân TPHCM nhận ra thành phố không chỉ "mờ mờ" bởi sương sớm hay bụi mịn, mà còn bởi những làn khói dày đặc tỏa ra từ các quán cơm tấm, bún thịt nướng ven đường.

Chỉ cần đứng lại vài phút trước một quán cơm sườn vào giờ cao điểm, người đi đường đã có thể cảm nhận rõ mùi thịt nướng nồng nặc, cay mắt, khó thở.

Có nơi, khói dày đến mức che mờ cả tầm nhìn, bám chặt vào quần áo, tóc tai của bất kỳ ai đi ngang.

TPHCM mờ ảo trong bụi mịn (Ảnh: Mộc Khải).

Trên đường Thân Nhân Trung (phường Tân Bình, TPHCM), anh T.S. cho biết, gia đình anh đã quen với việc… đóng kín cửa nhà ngay từ sáng sớm. Căn nhà nằm ở tầng 2, phía dưới là một quán cơm tấm bán từ rạng sáng.

“Khoảng 5h30 là họ bắt đầu nhóm bếp. Khói bay thẳng lên trên, mùi hăng, cay mắt. Nhà ở trên cao mà tôi vẫn chịu không nổi”, anh T.S. nói.

Theo anh, khói xuất hiện nhiều nhất vào buổi sáng và buổi trưa, mỗi đợt kéo dài khoảng một giờ. Những ô cửa sổ, ban công vốn là nơi đón gió, lấy ánh sáng, nay lại trở thành "điểm yếu", khiến khói dễ dàng tràn vào nhà.

Điều khiến gia đình lo lắng nhất là trong nhà có con nhỏ chưa đầy 6 tháng tuổi. Mỗi lần quán nhóm bếp, cả nhà lại vội vã đóng kín cửa, hạn chế bật quạt hay máy lạnh vì sợ khói bị hút vào nhiều hơn.

Khói từ bếp nướng thịt của quán cơm tấm tỏa ra đường Thân Nhân Trung, len lỏi vào nhà dân (Ảnh: Mộc Khải).

Anh cho biết đã nhiều lần góp ý trực tiếp với hàng xóm, mong quán có biện pháp giảm khói, nhưng tình trạng vẫn chưa được cải thiện.

"Người bán thì cần bán, nhưng người ở thì chịu trận, không biết kêu ai. Cũng may trong nhà tôi còn có gian phía sau khuất khói để đưa em bé vào tránh", anh chia sẻ.

Cũng sống gần quán cơm trên đường Thân Nhân Trung, anh Minh Tiến cho biết khói không chỉ ảnh hưởng đến không khí trong nhà mà còn khiến sinh hoạt hằng ngày của anh bị đảo lộn.

Theo anh, mỗi lần quán nhóm bếp, khói theo gió bay thẳng vào khu vực ban công - nơi gia đình thường phơi quần áo.

"Quần áo vừa giặt xong đem ra phơi là ám mùi khói liền, nhất là buổi sáng. Có hôm phơi từ sáng tới trưa, mang vô mà vẫn hôi mùi thịt nướng, phải giặt lại", anh Tiến nói.

Anh cho biết, gia đình buộc phải hạn chế phơi đồ vào ban ngày, đợi đến tối muộn hoặc mang quần áo lên sân thượng phía sau nhà để tránh khói.

Không chỉ ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh, khói từ quán cơm sườn, thịt nướng còn bao trùm những khu vực tập trung đông người vào giờ cao điểm.

Khói từ một quán ăn lại bao trùm cả con đường Ấp Bắc (Ảnh: Mộc Khải).

Cách đường Thân Nhân Trung không xa, tuyến đường Ấp Bắc (cùng phường Tân Bình) vào buổi trưa gần như bị che phủ bởi làn khói từ một quán cơm.

Khoảng 11h30-12h, nhân viên văn phòng từ các tòa nhà xung quanh đổ ra ăn trưa, con đường vốn đã đông càng trở nên chật chội. Khói thịt nướng bốc lên mù mịt, hòa lẫn dòng người qua lại, tạo nên khung cảnh ngột ngạt giữa trưa nắng.

Nhiều nhân viên văn phòng cho biết, họ không thể ngồi lại quán vì khói quá dày. Một số người chỉ ghé mua nhanh suất cơm mang đi, vừa chờ vừa né khói.

"Tôi ngồi lại ăn không nổi, vừa ngồi xuống là cay mắt, khó thở, mùi bám đầy tóc với quần áo", một người làm việc gần đó nói.

Có người cho biết, sau giờ ăn trưa, quần áo họ vẫn ám mùi thịt nướng đến tận chiều, gây không ít bất tiện khi quay lại văn phòng. Không ít người chọn đi đường vòng hoặc thay áo khi về đến cơ quan, chỉ để tránh đoạn đường ngập khói quen thuộc.

Nửa đêm vẫn "sống chung với khói"

Khi thành phố lên đèn, tưởng chừng không khí sẽ dễ thở hơn, nhưng thực tế ở nhiều nơi, khói từ các quán ăn vẫn tiếp tục bủa vây.

Trên đường Lý Thường Kiệt (đoạn qua phường Tân Hóa), vào buổi tối, phóng viên ghi nhận khói từ các quán ăn ven đường bốc lên dày đặc, lơ lửng suốt một đoạn đường.

Bếp nướng thịt tỏa khói nghi ngút ở sát đường (Ảnh: Mộc Khải).

Quan sát cho thấy, tại nhiều quán, khu vực chế biến được bố trí sát mặt đường, bếp nướng lộ thiên, sử dụng than đỏ rực, phía trên không có hệ thống hút hay xử lý khói.

Khi quạt máy được bật để giữ lửa và làm thịt chín nhanh, khói từ bếp bị đẩy thẳng ra không gian xung quanh, lan dọc theo tuyến đường.

Trong quá trình bán hàng, người đứng bếp thường xuyên quạt tay để giữ than cháy đều. Mỗi lần đặt một mẻ thịt mới lên vỉ nướng, mỡ chảy xuống than đỏ rực, khói lập tức bốc lên dày đặc. Quạt càng mạnh, khói càng cuộn lên, tràn thẳng ra mặt đường.

Có thời điểm, làn khói phủ kín cả đoạn đường trước quán, mùi thịt nướng nồng nặc khiến người đi ngang phải vội vàng rời đi hoặc che mặt khi lưu thông. Dưới ánh đèn đường, khói hiện rõ, che mờ cả bảng hiệu, buộc người tham gia giao thông phải giảm tốc độ vì cay mắt.

Đoạn đường Lý Thường Kiệt mờ ảo trong khói nướng thịt vào khoảng 23h (Ảnh: Mộc Khải).

Anh Quốc Huy (phường Thông Tây Hội), người thường xuyên chạy xe qua khu vực này, cho biết hầu như lần nào anh đi ngang cũng không tránh khỏi mùi thịt nướng bám vào người.

"Mỗi lần chạy ngang là mùi ám vô người tôi liền. Có đoạn khói dày quá, phải nín thở vài giây mới chạy qua được", anh nói.

Theo anh, những hôm gió lặng, khói không tan mà dồn lại một chỗ, đặc biệt ngột ngạt với người dừng đèn đỏ hoặc lưu thông chậm.

Không chỉ ban ngày hay buổi tối, tình trạng khói từ quán ăn còn kéo dài đến tận nửa đêm. Tại một số khu vực thuộc phường Bình Tây (TPHCM), nhiều quán cơm tấm chỉ mở bán từ khuya đến rạng sáng. Bếp nướng được nhóm liên tục, khói được quạt thẳng ra mặt đường.

Do bán khuya, xung quanh ít hộ dân sinh hoạt trực tiếp nên hiếm khi có ý kiến phản ánh. Tuy nhiên, với người đi đường, đặc biệt là tài xế công nghệ, người làm việc ca đêm, việc di chuyển qua những đoạn đường đầy khói vẫn là trải nghiệm không mấy dễ chịu.

Bếp nướng thịt tại một quán cơm tấm nổi tiếng ở phường Bình Tây (Ảnh: Mộc Khải).

"Đêm khuya tưởng không khí dễ thở, ai ngờ khói từ mấy quán cơm tấm bay ra kín đường", một tài xế công nghệ chia sẻ.

Cơm sườn, cơm tấm từ lâu đã là món ăn quen thuộc của người dân TPHCM. Khói từ những bếp thịt nướng vì thế cũng dần trở nên quen mắt, quen mùi, tồn tại âm thầm giữa nhịp sống đô thị.

Chỉ đến khi những thông tin về ô nhiễm không khí xuất hiện ngày một nhiều, không ít người mới bất giác nhìn lại, nhận ra môi trường sống xung quanh đang bị bao phủ bởi những làn khói tưởng chừng rất đỗi bình thường.

Ô nhiễm không khí không đến từ điều gì xa lạ, mà từ chính những thói quen đã tồn tại suốt nhiều năm giữa lòng thành phố.