Chủ trang trại ở Hà Nội tặng 600 con vịt cho người lạ vì lý do bất ngờ

Tặng hàng trăm con vịt miễn phí vì lời hứa khi xem bóng đá

Tối 18/12, khi xem trận chung kết bóng đá nam SEA Games 23 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, anh Nguyễn Xuân Nhường không giấu nổi cảm xúc buồn khi đội tuyển Việt Nam bị dẫn trước tỷ số 0-2 trong hiệp một.

Trong men rượu ngà say và tâm thế quyết cổ vũ đội nhà tới cùng, anh chia sẻ một dòng trạng thái lên trang cá nhân. Đó là lời hứa sẽ tặng 500 con vịt nếu đội tuyển Việt Nam lội ngược dòng thành công.

Chủ trang trại vịt ở Hà Nội tặng 600 con cho người lạ vì lý do đặc biệt (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

“Lúc đó tôi chỉ đăng cho vui để anh em có thêm động lực cổ vũ, hoàn toàn không nghĩ bài viết sẽ được nhiều người quan tâm như vậy”, anh Nhường chia sẻ.

Không ngờ, sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu bùng nổ, lội ngược dòng ngoạn mục và giành chức vô địch. Niềm vui chiến thắng nhân đôi khi sáng hôm sau thức dậy, anh Nhường thấy bài viết của mình thu hút lượng tương tác tăng vọt chưa từng thấy.

Vốn là một chủ trang trại vịt ở xóm 1, thôn Bắc Vọng, xã Đa Phúc (Hà Nội), anh Nhường khẳng định đã nói phải làm.

Đi xe tải bắt vịt để giữ lời hứa

Kiểm tra lại khu chuồng trại của nhà thấy đã hết sạch vịt, ngày 20/12, anh Nhường lái xe tải lên một trang trại vịt của đối tác ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc cũ (nay thuộc tỉnh Phú Thọ) để lấy mấy trăm con. Chủ trang trại cho biết hiện họ còn 600 con nên anh lấy hết.

Sau đó, anh vội lái xe quay trở lại nhà mình cho kịp trước khi trời tối. Trong lúc này, xung quanh sân nhà anh Nhường gần như đông kín người chờ lấy vịt. Dù phải chờ đợi, ai cũng trong tâm trạng háo hức vì biết mỗi người sẽ có 2 con vịt miễn phí mang về liên hoan.

Trong khoảng 2 tiếng, 600 con vịt cỏ được phát tặng miễn phí cho bất cứ ai tới nhận (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Do một số tuyến đường đang thi công nên xe về muộn hơn dự kiến. Khoảng 16h20 giờ cùng ngày, những con vịt đầu tiên mới được trao tận tay tới người dân.

Trong hơn 2 tiếng, toàn bộ 600 con vịt được chủ trang trại phân phát hết. Mỗi người tới đều được nhận tối đa 2 con vịt. Đây vốn là loại vịt cỏ, trọng lượng khoảng 1,3-1,4kg/con.

Chủ trang trại vịt cho biết, người tới nhận chủ yếu là người dân sống xung quanh. Do anh Nhường có gắn định vị về địa chỉ khu trang trại của gia đình nên việc di chuyển của mọi người hầu như đều thuận lợi.

Bà Phạm Thị Thoa sống ở xóm 1 thôn Bắc Vọng cũng là một trong những người tới nhận vịt miễn phí vào chiều tối 20/12. Cụ bà ngoài 70 tuổi cho biết được con cháu cho biết thông tin này nên đã đạp xe tới nhận.

Mỗi người được tặng 2 con vịt cỏ mang về (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Biết anh Nhường tặng vịt do Việt Nam vô địch bóng đá nên chúng tôi vui lắm. Với 2 con vịt mang về, cả nhà sẽ liên hoan bữa vịt xáo măng dịp cuối tuần", bà Thoa cười nói.

Được biết, trang trại vịt của gia đình anh Nhường với diện tích hơn 20.000m2 được bố anh gây dựng từ nhiều năm. Sau khi bố mất năm 2018, trang trại bỏ không một thời gian dài. Đến năm 2022, anh Nhường quyết định trở về quê, tiếp quản và phát triển lại nghề chăn nuôi.

Hiện nay, anh cùng vợ trực tiếp quản lý trang trại, chuyên nuôi vịt thương phẩm cung cấp cho các tỉnh phía bắc và nhà hàng, quán ăn. Trung bình mỗi tháng, trang trại xuất bán khoảng 5.000–7.000 con vịt sống.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chủ trang trại cho biết, hòa cùng niềm vui của đội tuyển bóng đá nước nhà, với anh hành động này không phải để nổi tiếng, mà đơn giản muốn thể hiện tình yêu thể thao và nguyên tắc "nói được - làm được" vốn là điều rất quan trọng trong cuộc sống cũng như kinh doanh.