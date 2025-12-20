Tạp hóa “gây thương nhớ”, người trẻ ùn ùn đến check-in

Quán tạp hóa bà Thiện khiêm tốn nép mình dưới gốc cây si bên đường Nguyễn Sơn (phường Trường Vinh, Nghệ An), trái ngược hoàn toàn với không khí nhộn nhịp của dãy quán nhậu đối diện. Tạp hóa không biển hiệu rực rỡ mà chỉ có tấm nhựa nhỏ, ghi dòng chữ mộc mạc.

Quán chỉ rộng vài m2, lợp mái tôn, vốn là thềm nhà bà Thiện, vừa đủ kê 2 tủ kính và một lối đi lại. Trong 2 tủ kính cũ kỹ, bày bán mấy gói bánh, chai nước ngọt, gói bột mì...

Quán tạp hóa của bà Thiện 1/4 thế kỷ vẫn giữ nguyên nét mộc mạc của thủa ban đầu (Ảnh: Hoàng Lam).

Bà Phạm Thị Thiện (SN 1950), chủ quán, niềm nở khi khách ghé thăm nhưng không phải để mua hàng mà để chụp ảnh. Nếu khách có yêu cầu, bà cũng phối hợp để xuất hiện trong khung hình.

“Khoảng 10 ngày nay, không hiểu sao nhiều người đến đây chụp ảnh, nghe nói còn đăng cả lên mạng xã hội. Họ đến chụp ảnh, mua ủng hộ mấy gói bánh, chai nước, tôi cũng vui lây”, bà Thiện tâm sự.

Bà Thiện vốn là cán bộ ngành xây dựng. Năm 2000, bà nghỉ “hưu non”, về mở gánh chè buôn bán. Sau một vụ tai nạn gãy tay, bà chuyển sang tạp hóa “buôn bán nhì nhằng”.

Theo bà Thiện, vợ chồng bà đều có lương hưu, con cái đã khôn lớn, không còn áp lực về kinh tế. Quán của bà cũng chỉ phục vụ ít khách quen trong xóm.

Quán tạp hóa 25 năm không thay đổi bỗng "hot" trên mạng (Video: Hoàng Lam).

Tuần vài lần, bà Thiện đạp xe lên chợ Vinh cách tầm 3km lấy hàng về bán. Bà lấy mỗi thứ một ít, sợ bán không kịp, hàng hết hạn phải vứt.

Các con thấy mẹ đã cao tuổi, đi lại vất vả, buôn bán lại chẳng lãi được mấy đồng nên bắt nghỉ nhưng bà không chịu. Bà Thiện tâm sự, duy trì quán tạp hóa nhỏ cũ kỹ này đơn giản là để bản thân có thể bận rộn, vận động chân tay coi như tập thể dục hàng ngày.

Không áp lực lời lãi, bà cũng không phải đầu tư bảng hiệu, thay tủ trưng bày mà có sao dùng vậy.

Bà Thiện cũng không ngờ chính sự đơn giản, mộc mạc và nét xưa cũ của quán lại trở thành điểm thu hút các bạn trẻ đến chụp ảnh.

Các bạn trẻ check-in quán tạp hóa bà Thiện (Ảnh: Hoàng Lam).

Hình ảnh quán tạp hóa bà Thiện đăng tải trên một Fanpage về du lịch có gần 3 triệu lượt theo dõi nhận được nhiều phản hồi tích cực của người dùng mạng xã hội.

Bạn Nhật Uyên bình luận: “Nhìn khung cảnh này làm mình nhớ tới nhà nội ở quê quá. Hồi bà mình còn khoẻ có mở tiệm tạp hóa trước nhà, tiệm bằng gỗ bé xíu cũ kĩ thôi nhưng là cả tuổi thơ của mình”.

Bà Thiện rất phối hợp với những người tới chụp ảnh dù họ có mua hàng hay không (Ảnh: Quỳnh Zô).

Chị Hà Thị Hằng (phường Vinh Hưng, Nghệ An) tìm đến quán tạp hóa bà Thiện sau khi tình cờ đọc được review (đánh giá) của cộng đồng mạng.

“Quán nhỏ, nhìn cũ kỹ nhưng ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. Ở đây bán cả những món bánh kẹo mà trên thị trường giờ rất hiếm gặp như bánh quy cam, kẹo dồi... Đến quán, đúng là cả một bầu trời tuổi thơ ùa về”, chị Hằng tâm sự.

Nhiều học sinh cũng tìm đến quán tạp hóa này để chụp những bức ảnh kỷ niệm. Một số người quả quyết, quán tạp hóa bà Thiện là kiểu quán cũ duy nhất còn hoạt động, gần như không tìm thấy ở nơi khác.