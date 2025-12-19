Cá sấu ngoi lên mặt nước, ngậm thi thể của bé trai 10 tuổi

Một bé trai 10 tuổi người Indonesia đã thiệt mạng sau khi bị cá sấu tấn công, ngoạm chặt và kéo xuống nước. Người dân xung quanh hoảng loạn khi chứng kiến cảnh con vật trồi lên mặt nước với thi thể đứa trẻ bị kẹp chặt trong hàm.

Nạn nhân được xác định là bé trai tên Affan. Cậu bé bị cá sấu tấn công khi đang bơi cùng bạn bè trên sông Inggoi, thuộc tỉnh Bắc Maluku (Indonesia), vào chiều 15/12. Thời điểm xảy ra sự việc, Affan xuống sông để bơi lội giải nhiệt thì bất ngờ bị con cá sấu lao tới.

Cá sấu ngậm thi thể của bé trai 10 tuổi (Video: Mail).

Con vật hung dữ cắn vào phần thân của cậu bé rồi quật mạnh liên tục, trong khi Affan gào thét cầu cứu. Các nhân chứng cho biết, nạn nhân bị kéo chìm xuống mặt nước trước sự bất lực của những người bạn đi cùng.

Hai cậu bé bơi cùng Affan may mắn thoát được và lập tức chạy về làng báo tin. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt, Affan đã tử vong.

Đoạn video gây sốc lan truyền tại địa phương cho thấy con cá sấu nổi gần bờ sông, miệng vẫn ngậm chặt thi thể của đứa trẻ. Sau đó, nó tiếp tục lặn trở lại làn nước đục ngầu.

Ngay sau vụ việc, một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn với sự tham gia của cảnh sát, quân đội và các tình nguyện viên cứu hộ được triển khai. Các đội sử dụng xuồng cao su, tàu cá và thuyền gỗ để rà soát khu vực sông Inggoi và vùng ven biển lân cận.

Mất môi trường sống khiến các vụ cá sấu tấn công người ở Indonesia có dấu hiệu gia tăng (Ảnh: CNA).

Công tác tìm kiếm phải tiến hành hết sức thận trọng do lo ngại nguy cơ tiếp tục bị cá sấu tấn công. Cuộc tìm kiếm kéo dài suốt đêm và tới sáng 18/12, cuối cùng con vật bị phát hiện đang ẩn nấp ở gần một cầu tàu.

Lực lượng cứu hộ tìm cách xua đuổi con vật ra khỏi khu vực. Sau khi cá sấu bơi đi, thi thể bé trai được phát hiện nổi lên chỉ cách cầu tàu vài mét. Thi thể nạn nhân được đưa lên thuyền và bàn giao cho gia đình.

Cảnh sát địa phương xác nhận, khu vực sông Inggoi là nơi cá sấu sinh sống. Trưởng cảnh sát khu vực Nam Halmahera, ông Hendra Gunawan, cho biết, cá sấu thường xuyên xuất hiện tại đây. Chính quyền địa phương liên tục cảnh báo, loài vật này vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với người dân.

Ông Iwan Ramdani, trưởng văn phòng tìm kiếm cứu nạn Ternate, xác nhận, chiến dịch đã kết thúc sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân.

“Công tác tìm kiếm được triển khai bằng xuồng cao su, thuyền gỗ của người dân địa phương và tàu cá. Chúng tôi đã rà soát dọc bờ sông Inggoi ra tới vùng biển”, ông nói.

“Sau khi đưa thi thể nạn nhân trở về và bàn giao cho gia đình, chiến dịch tìm kiếm cứu nạn chính thức hoàn tất và kết thúc. Tất cả lực lượng tham gia đã trở về đơn vị”, ông Ramdani cho biết thêm.

Nạn nhân là một bé trai 10 tuổi sống tại địa phương (Ảnh: Press).

Được biết, Indonesia là nơi sinh sống của 14 loài cá sấu, trong đó có cá sấu cửa sông kích thước lớn và hung dữ. Loài này thích nghi tốt với khí hậu nhiệt đới của "xứ sở vạn đảo".

Các nhà bảo tồn cho biết số vụ cá sấu tấn công con người tại Indonesia đã gia tăng trong những năm gần đây, do môi trường sống của loài này bị thu hẹp, buộc chúng phải tiến gần hơn tới các khu dân cư.

Theo các chuyên gia, tình trạng đánh bắt quá mức làm suy giảm nguồn thức ăn tự nhiên của cá sấu. Quá trình phát triển ven biển, mở rộng nông nghiệp và hoạt động khai thác thiếc tại các địa phương trên diện rộng đã phá hủy môi trường sống, đẩy cá sấu tiến sâu hơn vào đất liền.

Ở nhiều vùng nông thôn của Indonesia, sông ngòi vẫn là nơi người dân tắm rửa, giặt giũ và đánh bắt cá, tạo ra sự chồng lấn nguy hiểm giữa hoạt động sinh hoạt của con người và lãnh thổ của cá sấu.

Giới chức đã kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, tránh xuống những con sông được xác định là nơi cá sấu sinh sống, đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra thêm các vụ tấn công chết người là rất lớn.

Trong những năm gần đây, số vụ cá sấu tấn công gây chết người, đặc biệt tại các tỉnh phía đông Indonesia, ghi nhận có dấu hiệu tăng mạnh.

Hồi tháng 5 vừa qua, một bé trai 13 tuổi tại tỉnh Jambi có tên Muhammad Syahputra Almanda bị cá sấu tấn công dẫn đến thiệt mạng khi xuống sông nhặt trái bóng. Sự việc xảy ra trước mắt nhiều người, nhưng ai cũng bất lực.

Trước đó, một vụ việc khác xảy ra trong năm nay khiến một người đàn ông có tên Arifuddin, 53 tuổi, tử vong sau khi bị cá sấu cắn chết tại tỉnh Nam Sulawesi.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân xuống sông tắm cùng người thân. Sau đó, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể nạn nhân ở vị trí cách hiện trường khoảng 1,6km.