Hành lang chung cư TPHCM la liệt đồ, khách thuê bỏ về quê "lánh" hàng xóm

Hành lang chung biến thành bãi giày dép, chỗ đậu xe

“Không biết bao nhiêu lần tôi bực bội đến mức phải tự tay sắp xếp, nào xe đạp, nào giày dép vứt lung tung ở hành lang chung cư cho gọn lại vì bị chắn hết lối đi”, chị P.B.H. (ngụ phường Đông Hưng Thuận, TPHCM) bức xúc chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Chị H. thuê nhà tại chung cư Thái An gần 9 năm. Mỗi tầng ở đây có 8 căn hộ. Sống ở chung cư nhiều năm, điều khiến chị mệt mỏi nhất không phải diện tích chật hẹp, mà là ý thức kém của một bộ phận cư dân.

Theo chị H., hành lang mỗi tầng chỉ rộng khoảng 1,5m nhưng lại bị biến thành nơi để đồ cá nhân (Ảnh: Quỳnh Tâm).

“Tôi thật sự không hiểu vì sao hành lang là không gian sinh hoạt chung lại bị tận dụng làm bãi để xe đạp cho trẻ con. Ban đầu chỉ vài hộ, mỗi nhà một chiếc. Nhưng thấy không ai nhắc nhở, các hộ khác cũng làm theo. Đến nay, số lượng xe đạp để ngoài hành lang có lúc lên đến hơn 5-6 chiếc mỗi tầng”, chị H. nói.

Xe đạp, xe đẩy trẻ em, kệ giày dép được đặt rải rác dọc hành lang, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. “Không ít lần tôi va phải xe khi di chuyển, rất bất tiện và khó chịu. Có lúc tôi phải tự dọn dẹp, gom gọn lại vì không chịu nổi cảnh bừa bộn. Đây là không gian chung nhưng đang bị chiếm dụng như kho để đồ, vừa cản lối đi, vừa mất mỹ quan”, chị H. chia sẻ.

Theo chị H., phần lớn xe là của trẻ em, các bé không có ý thức sắp xếp gọn gàng sau mỗi lần sử dụng, nhưng điều đáng nói là phụ huynh cũng không đưa xe vào trong nhà cất giữ mà vô tư để ngoài hành lang.

“Ban quản lý từng nhắc nhở, nhưng rồi đâu lại vào đó. Tình trạng này kéo dài cả năm nay mà không có chuyển biến rõ rệt”, chị H. nói thêm.

Không chỉ hành lang chung cư, chị H. còn lo lắng về an toàn khi cầu thang thoát hiểm cũng bị "trưng dụng" thành kho chứa... phế thải.

“Có lúc tôi thấy người ta mang sofa cũ, chăn nệm cũ quăng luôn ở cầu thang thoát hiểm. Không rõ của ai, vì xe rác không nhận nên cứ để đó. Những vật dụng này có khi nằm chắn lối đi cả 1-2 tuần, chỉ đến khi có người dọn thì mới thông thoáng trở lại”, chị phản ánh.

Hành lang chung bị chiếm dụng thành chỗ để... xe đạp (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Chị Nguyễn Thị Linh (SN 2000, phường Cầu Ông Lãnh) thuê nhà tại một chung cư cũ của trung tâm TPHCM, cũng gặp tình trạng "đau đầu" tương tự. Chỗ Linh thuê mỗi tầng chỉ có hai căn hộ đối diện nhau, khoảng cách giữa hai nhà chưa đầy 2m. Không có ban quản lý chuyên trách, nên việc kiểm soát sinh hoạt chung gần như phụ thuộc hoàn toàn vào ý thức của từng hộ dân.

Điều khiến Linh cảm thấy khó chịu nhất chính là cách hàng xóm sử dụng hành lang chung. "Họ đặt hẳn một kệ giày dép cỡ lớn ngay ngoài cửa, chưa kể còn chất thêm nhiều thùng xốp, đồ đạc lỉnh kỉnh sát lối đi", Linh nói.

Theo Linh, việc để đồ cá nhân ngoài hành lang là không đúng quy định, chưa kể đến việc gây mất mỹ quan. Khuôn viên vốn đã nhỏ hẹp, nhưng đồ đạc của một hộ dân chiếm gần nửa hành lang, khiến lối đi chung trở nên chật chội, bức bí.

“Không gian chung nhưng lúc nào cũng ngổn ngang thùng xốp, giày dép. Chung cư cũ đã xuống cấp, việc để đồ bừa bộn thì càng tạo cảm giác nhếch nhác, thiếu an toàn”, cô bức xúc.

Điều khiến Linh lo lắng nhất là vấn đề phòng cháy chữa cháy. “Chung cư chỉ có duy nhất một lối đi. Nếu hành lang bị chiếm dụng, đồ đạc chất đống như vậy, lỡ có sự cố thì không biết xoay xở ra sao”, cô chia sẻ.

Lối đi duy nhất của chung cư bị thu hẹp vì đồ đạc của cư dân (Ảnh: Linh Thùy).

Bỏ về quê vì không chịu nổi hàng xóm

Thuê chung cư mini ở TPHCM gần 6 năm nhưng cứ cách 2 tuần, anh Huỳnh Văn Phong lại phải về quê một lần để... thoải mái tinh thần.

"Thật sự tôi không chịu nổi vì hàng xóm kém ý thức, khiến không gian sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng", anh Huỳnh Văn Phong nói.

Theo anh Phong, chung cư có quy mô nhỏ, mỗi tầng 10-12 căn, trước đây khá yên tĩnh, hành lang thông thoáng. Tuy nhiên hơn một năm trở lại đây, tình trạng lấn chiếm không gian chung bắt đầu xuất hiện và ngày càng trầm trọng.

Hàng xóm để gần 20 đôi dép ngoài khu hành lang (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Một hộ gia đình thuê hai căn liền kề đối diện anh Phong thường xuyên biến hành lang thành “kho riêng”.

"Dép để la liệt ngoài lối đi, tôi đếm sơ cũng gần 20 đôi, của cả người lớn lẫn trẻ con. Đồ chơi thì có đến 3 chiếc xe các loại. Hành lang vốn chật hẹp, đa phần mọi người chỉ để vài chiếc bên ngoài, còn lại sẽ để vào bên trong để lối đi được thông thoáng. Trong khi đó, nhà họ thì bày hết ra ngoài", anh Phong kể.

Việc chiếm dụng hành lang khiến lối đi chung bị thu hẹp đáng kể, sinh hoạt của các hộ xung quanh bị ảnh hưởng trực tiếp. "Đôi lúc tôi ngại mời bạn đến nhà chơi vì thấy cảnh hành lang chung bừa bộn, ngổn ngang đồ đạc", anh nói.

Xe trẻ em để ở khu hành lang chung (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Cũng theo anh Phong, tình trạng hàng xóm thiếu ý thức không dừng lại ở đó. Gia đình này có hai con nhỏ, thường xuyên mở cửa từ sáng đến tối. Tiếng khóc, la hét, chạy nhảy vang ra hành lang từ 6-7h, kéo dài đến trưa và tiếp diễn vào buổi tối.

"Tôi từng góp ý nhẹ nhàng, chỉ mong họ khép cửa lại để hạn chế ảnh hưởng nhưng họ nói thẳng: "Muốn yên tĩnh thì dọn qua chung cư cao cấp mà ở". Chúng tôi thuê căn hộ mini giá không rẻ với mong muốn có được không gian yên tĩnh nghỉ ngơi, làm việc. Nếu ai cũng chỉ nghĩ cho bản thân, mặc kệ người xung quanh thì rất khó chấp nhận", anh Phong bức xúc.

Nếu anh Phong chọn cách góp ý trực tiếp với hàng xóm nhưng không mang lại kết quả, thì chị P.B.H. và chị Nguyễn Thị Linh lại đặt kỳ vọng vào ban quản lý chung cư để bảo vệ quyền lợi sinh hoạt chung.

Trường hợp chị P.B.H. đã nhiều lần phản ánh tình trạng lấn chiếm hành lang lên ban quản lý, nhưng biện pháp xử lý chỉ dừng ở mức nhắc nhở. "Được vài ngày thì đâu lại vào đó. Ban quản lý cũng nói thẳng họ chỉ có thể nhắc nhở, chứ không có đủ chế tài để thu hồi xe hay đồ đạc, nên rất khó xử lý triệt để", chị cho biết. Theo chị H., cốt lõi vẫn là ý thức của cư dân.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Linh cho biết, chung cư chị thuê không có ban quản lý. Thỉnh thoảng, chị có ý kiến với tổ trưởng tòa nhà, nhưng việc giải quyết cũng chỉ mang tính tạm thời. "Cuối cùng thì tôi vẫn phải cắn răng chịu đựng", chị nói.

Ban quản trị chung cư cũng... áp lực

Theo anh Thành (tên nhân vật đã được thay đổi), hiện tham gia ban quản trị một chung cư tái định cư tại TPHCM, tình trạng lấn chiếm hành lang là một trong những vấn đề “nhức nhối” mà nhiều chung cư cũ, chung cư tái định cư đang phải đối mặt. Ngay tại chung cư nơi anh sinh sống, câu chuyện này cũng kéo dài suốt thời gian qua.

Chung cư có quy mô hơn 100 căn hộ, ban quản trị phải xử lý đủ việc phát sinh mỗi ngày, từ vệ sinh, an ninh, điện nước đến các mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa các hộ dân. Trong đó, những phản ánh liên quan đến việc để đồ ngoài hành lang xuất hiện với tần suất dày đặc.

"Theo quy định, cư dân không được để đồ ở khu vực hành lang và phải đảm bảo lối đi thông thoáng. Tuy nhiên, trên thực tế chỉ có rất ít hộ tuân thủ đúng nội quy. Việc lấn chiếm hành lang chung để làm nơi chứa đồ, từ kệ giày, thùng rác đến giàn phơi quần áo, gần như rất khó xử lý triệt để. Ban quản trị nhắc nhở nhiều lần nhưng tình trạng vẫn tái diễn", anh Thành nói.

Theo anh, không ít trường hợp vi phạm diễn ra âm thầm trong thời gian dài. "Có hộ dân lặng lẽ biến ban công chung của cả tầng thành vườn rau riêng, trồng cây suốt mấy tháng mà không ai hay. Khi chúng tôi phát hiện, hỏi thì không ai nhận. Chỉ đến lúc ban quản trị thông báo sẽ dọn bỏ toàn bộ thì vài ngày sau mới có người đứng ra nhận", anh kể.

Hình ảnh ghi nhận tại một chung cư cũ ở TPHCM (Ảnh: Linh Thùy).

Anh Thành cho rằng, công việc quản lý chung cư không hề “nhàn” như nhiều người vẫn nghĩ. Trái lại, đó là công việc tốn thời gian, áp lực nhưng lại ít được thấu hiểu. Hiện ban quản trị chung cư nơi anh sinh sống chỉ còn 3 người, trong khi trước đây có 5 người. Nhiều người xin rút vì khối lượng công việc lớn, còn chế độ hỗ trợ thì gần như không đáng kể.

Theo anh, tổng chi phí chi trả cho ban quản trị chỉ khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng, chia cho 3 người. "Phí quản lý cư dân đóng khá thấp, khoảng 15.000 đồng mỗi hộ mỗi tháng, nhưng yêu cầu và phản ánh thì rất nhiều. Hễ có chuyện gì là ban quản trị nhận tin nhắn liên tục, có khi kéo dài hàng giờ”, anh nói.

Theo anh Thành, khó khăn lớn nhất trong công tác quản lý không nằm ở việc nhắc nhở, mà là duy trì sự tuân thủ lâu dài. Với những trường hợp nhiều lần không hợp tác, phớt lờ quy định chung, ban quản trị buộc phải áp dụng biện pháp cứng rắn hơn.

“Chúng tôi phải đưa ra quy định cụ thể, nếu không khắc phục sẽ áp dụng mức phạt. Thực tế, chỉ khi liên quan đến túi tiền thì một số người mới chịu hợp tác. Nếu chỉ nhắc nhở suông, việc quản lý rất khó hiệu quả”, anh thẳng thắn chia sẻ.

Anh Thành nhìn nhận đây là giải pháp mang tính bắt buộc, không phải mong muốn ban đầu. "Không ai muốn làm căng với cư dân, nhưng nếu không có chế tài rõ ràng thì trật tự chung cư không thể duy trì. Ban quản trị luôn ở thế khó, vừa muốn mềm mỏng để giữ hòa khí, vừa phải đủ cứng để giữ kỷ cương chung", anh nói.