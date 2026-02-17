Tết trong gia đình có hơn 300 người, 4 anh em ở tuổi 100 ở Hưng Yên

Ngày đoàn viên mong chờ nhất năm

Những ngày gần Tết, cụ Nguyễn Ngọc Giao (99 tuổi, ở xã Mễ Sở, Hưng Yên) cẩn thận chuẩn bị hàng trăm chiếc phong bao lì xì với nhiều họa tiết khác nhau từ hình con giáp, hoa đào, bánh chưng xanh, hình ảnh gia đình sum vầy...

Những chiếc phong bao lì xì này sẽ được cụ Giao dâng lên thắp hương tổ tiên, cha mẹ trong ngày đầu năm mới trước khi mừng tuổi cho các con cháu trong đại gia đình.

Gia đình của Nguyễn Ngọc Giao là gia đình hiếm có trong vùng khi 4 anh em đều sống thọ trên 90 tuổi.

Người anh cả Nguyễn Ngọc Quỳnh (SN 1924) 102 tuổi, cụ Nguyễn Ngọc Giao (SN 1927) 99 tuổi, người em thứ ba Nguyễn Ngọc Hoàn (SN 1930) năm nay 96 tuổi và em út Nguyễn Ngọc Can (SN 1933) 93 tuổi. Mỗi anh em trong gia đình sinh từ 4 đến 11 người con nên tổng số thành viên trong gia đình tới nay đã khoảng 300 thành viên.

Lần lượt từ phải qua: Cụ Quỳnh, cụ Giao, cụ Hoàn, cụ Can.

Bốn anh em cụ Giao là con trai của cụ Nguyễn Ngọc Thụy - một thầy đồ dạy chữ Nho trong vùng. Thuở trước, gia đình không mấy khá giả, chủ yếu sống dựa vào ruộng đồng. Tuy vậy, các bậc thân sinh ra 4 cụ ông đều cố gắng lo cho các con ăn học, trưởng thành.

Cụ Quỳnh, cụ Hoàn từng là du kích trong kháng chiến chống Pháp, sau này làm cán bộ đoàn, cán bộ lương thực… tại Hà Nội và Hưng Yên. Hiện, các cụ đều sống tại xã Mễ Sở. Riêng người em út Nguyễn Ngọc Can đi bộ đội chống Pháp, xuất ngũ làm giảng viên tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nay sinh sống tại Hà Nội.

Ở tuổi gần 100, cụ Giao luôn mong chờ ngày Tết để quây quần bên con cháu.

Riêng cụ Giao, sau cải cách ruộng đất đã nghỉ công việc ở xã, tập trung vào tăng gia sản xuất, trồng cây ăn quả, từ mơ, cam, quất đến bưởi. Cụ mang giống táo mới về tự ghép, nhân giống bán cây, cùng người vợ tảo tần nuôi 9 người con ăn học.

Những ngày giáp Tết, căn nhà thờ nhỏ ở xã Mễ Sở lại rộn ràng tiếng cười. Từ khắp nơi, con cháu của 4 anh em cụ Giao lần lượt trở về, mang theo hành lý, quà Tết và niềm háo hức đoàn tụ.

Cụ Giao chia sẻ, với đại gia đình, Tết không chỉ là thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, mà là dịp hiếm hoi để con cháu ở khắp nơi tụ họp đông đủ.

Theo thông lệ, ngày mùng 2 Tết là ngày sum họp lớn nhất. Các con cháu, dâu rể, các chắt, chút… tập trung về nhà thờ gia đình để chúc Tết các bậc cao niên, nhận tiền mừng tuổi. Những người ở xa như TPHCM, Bắc Ninh, Thái Nguyên … cũng cố gắng thu xếp về trước Tết hoặc đúng ngày mùng 2 chúc tuổi các cụ ông, cụ bà và anh em con cháu trong gia đình.

Gia đình đông người 5 thế hệ với khoảng 300 thành viên, nếu không có ngày Tết hay ngày giỗ, “anh em con cháu có khi chẳng biết mặt nhau”.

Cụ Nguyễn Ngọc Hoàn, em trai cụ Giao, ở tuổi 96 vẫn còn rất khoẻ mạnh.

“Riêng gia đình tôi có 9 người con, 20 cháu, 28 chắt và 2 chút. Nhiều năm nay, gia đình tôi duy trì đều đặn 2 dịp tập trung lớn là ngày giỗ bà nhà tôi và ngày mùng 2 Tết. Mỗi năm chỉ cần mấy ngày như thế thôi, nhưng để con cháu nhớ mình là người một nhà”, cụ Giao nói.

Một số thành viên trong đại gia đình 300 người ở Hưng Yên.

Thuốc bổ lớn nhất là niềm vui bên con cháu

Trong số 4 anh em, cụ Quỳnh, người anh cả năm nay 102 tuổi, hiện phải ngồi xe lăn sau ca phẫu thuật bàng quang ít tháng trước. Tuy vậy, cụ ông vẫn nhớ tên từng người con, người cháu, vẫn thuộc làu những bài thơ mình sáng tác. Cụ sống cùng người vợ năm nay cũng ngoài 100 tuổi trong căn nhà nhỏ cách nhà cụ Giao 700-800m.

Cụ Giao và 2 người em của mình vẫn tự sinh hoạt, minh mẫn, có người vẫn đi xe đạp quanh làng.

Chia sẻ về bí quyết sống thọ của 4 anh em, cụ Giao cho hay, cả bốn người duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống thanh đạm, tập thể dục hàng ngày, rèn luyện trí nhớ bằng cách làm thơ, đọc sách.

Mỗi ngày, cụ Giao thường đi ngủ lúc 21h, dậy lúc 5h, đi bộ vài vòng quanh nhà. Đếm được 1.000 bước chân, cụ sẽ dừng lại. Từ lâu, cụ ông 99 tuổi thực hiện nguyên tắc ăn đủ, ngon cũng không ăn nhiều, mệt cũng không để bụng đói.

“Mỗi bữa trưa - tối, tôi chỉ ăn một bát cơm, một bát rau, không ăn quá no. Buổi sáng uống một cốc sữa, uống nước chè, không dùng thuốc ngủ, không kiêng khem cực đoan”, cụ ông cho hay.

Ở tuổi gần 100, cụ vẫn nghiên cứu Phật pháp, đọc sách không cần kính, trí nhớ vô cùng minh mẫn.

Vợ chồng cụ Nguyễn Ngọc Quỳnh hơn 100 tuổi.

Cách nhà em trai chưa đầy 1km, cụ ông Nguyễn Ngọc Quỳnh 102 tuổi cùng người bạn đời cụ bà Vũ Thị Lãng 101 tuổi sống những ngày tháng bình dị bên nhau tuổi xế chiều.

Bà Vân - 1 trong số 11 người con của cụ Quỳnh chia sẻ, ở tuổi ngoài 100, bố mẹ bà vẫn thích uống cà phê mỗi chiều, ngồi trò chuyện, đọc thơ, xem hát chèo.

Cũng theo bà Vân, chế độ ăn uống của cha mẹ bà rất linh hoạt và chừng mực. Thực đơn được thay đổi liên tục theo tuần, tránh sự đơn điệu. Thực phẩm đều là đồ sạch và rau củ quả trong vườn nhà. Dù cha mẹ ăn cơm hay ăn cháo, bà Vân đều tính toán rất kỹ các loại thực phẩm, có những bát cháo được nấu từ 13 nguyên liệu để đảm bảo dinh dưỡng, dễ tiêu.

Người con gái cũng cho biết, gia đình đặc biệt chú ý đến việc kiểm soát khẩu phần, nhất là lượng đạm. Trước đây, có thời gian cụ Quỳnh bị bệnh gout nhưng khi điều chỉnh chế độ ăn, duy trì lượng đạm hợp lý, cụ không còn tái phát bệnh này. Trước ngôi nhà của gia đình là những vườn cây, rau xanh mướt. Tuy nhiên, bà Vân cho biết, gia đình tuyệt đối không phun thuốc trừ sâu để giữ gìn không khí sạch cho cha mẹ.

Theo bà Vân, điều quan trọng nhất giúp cha mẹ và các chú của mình sống thọ là tinh thần lạc quan, lối sống lành mạnh và sự chăm sóc chu đáo cả về thể chất lẫn tinh thần của các con, các cháu.

Cụ Ngọc Giao và người con trai Ngọc Nhâm.

Ông Nguyễn Ngọc Nhâm, con trai của cụ Nguyễn Ngọc Giao chia sẻ, sức khỏe và tuổi thọ của các cụ là phước báu lớn đối với gia đình. Các thành viên trong gia đình luôn noi gương các cụ, sống đức hạnh, lành mạnh, từ bi, không sân hận.

“Cha tôi ngày nào cũng đọc sách và chúng tôi cũng khuyên con cháu mình nên thực hành như vậy. Sách mở ra những chân trời tri thức, sự hiểu biết, lối sống đẹp trong gia đình và rèn luyện trí nhớ rất tốt”, ông Nhâm cho hay

Một mùa xuân nữa lại về bên hiên nhà rộn tiếng cười đoàn viên của gia đình 4 anh em trường thọ. Cụ Giao hiền từ nói: “Thuốc bổ lớn nhất là niềm vui bên con cháu. Tết đến các con, các cháu về, nhà cửa rộn ràng, tôi thấy càng khỏe hơn”.

Ảnh: Nguyễn Ngoan, Nhân vật cung cấp.