Ngày giờ đẹp hóa vàng năm 2026

Tục hóa vàng là nghi lễ không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt dịp Tết Nguyên đán. Trong cuốn Việt Nam phong tục, tác giả Phan Kế Bính nêu rõ, tục hóa vàng thường diễn ra vào ngày mồng 4.

Ngày ấy xấu hay chạm phải ngày tuổi của chủ nhà có thể tiến hành trước hoặc sau 1 ngày. Cũng có gia đình đến mồng 7 mới thực hiện nghi lễ này. Dù tiến hành ngày nào thì vào ngày ấy, con cháu trong nhà tụ họp đông đủ, ăn uống vui vầy với nhau.

Chia sẻ thêm về ý nghĩa của tục hóa vàng, chuyên gia phong thủy Phạm Cương cho hay, về mặt văn hóa, hóa vàng là nghi lễ mang tính kết thúc chu kỳ Tết, thường được thực hiện sau những ngày tổ tiên được rước về ăn Tết cùng con cháu. Đây là lễ tiễn và lễ tạ, không phải lễ cầu tài, cầu lộc.

Dịp Tết Nguyên đán, người Việt thực hiện nhiều nghi lễ thiêng liêng (Ảnh minh họa: Hồng Anh).

Trong xã hội truyền thống, nghi lễ này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự sinh hoạt gia đình và giáo dục đạo hiếu. Khi lễ hóa vàng hoàn tất, gia đình chính thức trở lại nhịp sống thường nhật.

Theo chuyên gia Phạm Cương, 2026 là năm Bính Ngọ, thiên can và địa chi đều thuộc hành Hỏa, lại nằm trong chu kỳ Vận 9 - Hỏa khí vượng. Điều này đặt ra yêu cầu đặc biệt về sự tiết chế trong các nghi lễ đầu năm có yếu tố lửa, trong đó có hóa vàng để tránh gây ra hỏa hoạn.

Khi thực hiện nghi lễ hóa vàng, ông Cương khuyên các gia đình tránh tâm lý phô trương, cầu tài, thực dụng. Đồ mã chỉ cần đơn giản, vừa đủ, tránh đốt quá nhiều gây lãng phí.

Chia sẻ về ngày giờ đẹp hóa vàng năm 2026, chuyên gia Phạm Cương cho hay, theo tập tục truyền thống, hóa vàng nên thực hiện trong khoảng mồng 3 đến mồng 6 Tết. Đây là giai đoạn Tết đã đủ đầy, khí xuân ổn định, gia đình thường còn quây quần. Mồng 7 vẫn có thể tiến hành, nhất là với gia đình đông người.

“Tôi không khuyến khích làm quá sớm (mồng 1-2) vì chưa trọn ý sum vầy, cũng không nên để quá muộn, khiến không khí Tết kéo dài không cần thiết. Hóa vàng không phải lễ mở vận, nên không cần chạy theo giờ hoàng đạo kiểu cưới hỏi, động thổ. Giờ đẹp nhất là giờ nhà yên, người tĩnh.

Thông thường, tôi khuyên gia chủ nên làm lễ hóa vàng vào buổi sáng từ 7h đến 11h hoặc đầu giờ chiều từ 13h đến 15h. Tránh quá sớm, quá tối, hoặc lúc gia chủ đang vội vàng, căng thẳng”, ông Cương gợi ý khi nhiều gia đình băn khoăn chọn ngày giờ đẹp hóa vàng năm 2026.

Khi hóa vàng, các gia đình nên làm theo các bước sau:

- Dọn bàn thờ sạch sẽ.

- Bày lễ gọn gàng: Hương, hoa, nước sạch, vàng mã tượng trưng

- Gia chủ thắp hương, khấn ngắn gọn, chủ yếu là tạ và tiễn

- Hóa vàng theo thứ tự: Thần linh trước, gia tiên sau

- Thu tro gọn gàng, không để bay ngược vào nhà

- Sau lễ, thu gọn bàn thờ, trở lại sinh hoạt thường nhật

Với các gia đình sống ở chung cư, theo chuyên gia Phạm Cương, tuyệt đối không đốt vàng mã ở ban công hay hành lang vì dễ gây cháy nổ và ảnh hưởng đến hàng xóm.

Trình tự nên đơn giản, trang nghiêm. Phần lễ chính vẫn thực hiện tại ban thờ trong nhà, phần hóa vàng nên đưa xuống khu hóa vàng tập trung, hạn chế tối đa vàng mã, thậm chí không cần đốt, chỉ làm lễ tạ.

“Nhiều người thường phạm một số sai lầm phổ biến như đốt quá nhiều vàng mã, biến nghi lễ thành phô trương nhưng cũng không nên làm qua quýt, làm lễ cho xong, thiếu sự trang nghiêm.

Hóa vàng chính là nghi lễ để khép lại ngày Tết cho trọn vẹn. Lễ làm đúng thì tâm an, tâm an thì khí thuận, khí thuận thì vận sẽ khai mở”, chuyên gia Phạm Cương nhấn mạnh.

Mâm cơm cúng hóa vàng là các món ăn ngày Tết, tùy theo điều kiện từng gia đình (Ảnh: Hồng Anh).

Mâm cúng lễ hóa vàng không cần quá cầu kỳ. Tùy theo vùng miền và điều kiện mỗi gia đình, mâm lễ có thể khác nhau, song thường gồm những lễ vật sau:

Đồ lễ cúng hóa vàng: Hương (nhang), hoa tươi (thường là hoa cúc, lay ơn…), đèn - nến, trầu cau, rượu, trà, hoa quả, vàng mã (tiền vàng, quần áo giấy, đồ mã đã dâng từ giao thừa)

Mâm cơm cúng hóa vàng, phổ biến là các món mặn truyền thống ngày Tết, ví dụ: gà luộc hoặc thịt luộc, bánh chưng, xôi, canh măng hoặc canh bóng, giò, dưa hành, nem, củ kiệu...

Bài khấn hóa vàng

Dưới đây là bài văn khấn hóa vàng theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam - NXB Văn hoá Thông tin:

Nam mô A-di-đà Phật (3 lần)

Con kính lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, Long Mạch, Táo Quân, chư vị Tôn thần

Con kính lạy Ngài Đương niên hành khiển, ngài Bản cảnh Thành Hoàng, các ngài Thổ địa, Táo quân, Long mạch Tôn thần.

Con kính lạy các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, nội ngoại tiên linh.

Hôm nay là ngày mùng... tháng Giêng năm…

Chúng con là: ... tuổi…

Hiện cư ngụ tại…

Thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, phù tửu lễ nghi, cung bày trước án. Kính cẩn thưa trình: Tiệc xuân đã mãn, Nguyên đán đã qua, nay xin thiêu hóa kim ngân, lễ tạ Tôn thần, rước tiễn âm linh trở về âm cảnh.

Kính xin lưu phúc, lưu ân, phù hộ độ trì dương cơ âm trạch, mọi chỗ tốt lành, con cháu được bách sự như ý, vạn sự bình an, tài lộc song toàn, gia đạo hưng vượng.

Lòng thành kính cẩn, lễ bạc tiến dâng, lượng cả xét soi, cúi xin chứng giám.

Nam mô A-di-đà Phật (3 lần)