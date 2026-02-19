Chuyên gia phong thủy ở Singapore dự đoán con giáp may mắn năm 2026

Trong những ngày đầu năm, các chuyên gia phong thủy nổi tiếng người Singapore và Hong Kong (Trung Quốc) đều đưa ra các nhận định về vận mệnh của 12 con giáp trong năm Bính Ngọ 2026.

Theo lịch 12 con giáp của phương Đông, năm 2026 là năm Bính Ngọ, được cho là thời điểm của những biến chuyển lớn, bứt phá táo bạo và nguồn năng lượng mạnh mẽ.

Chuyên gia phong thủy nổi tiếng người Singapore nhận định về vận mệnh 12 con giáp trong năm nay (Ảnh: News).

Mới đây, chuyên gia phong thủy nổi tiếng người Singapore David Goh đã thực hiện bản phân tích chuyên sâu về vận trình 12 con giáp trong năm 2026.

Về vận mệnh của 12 con giáp trong năm nay, chuyên gia phong thủy đưa ra đánh giá dựa trên thang điểm từ 1-5 về tài lộc, sức khỏe, mối quan hệ, sự nghiệp và sự phát triển.

Trong đó, 2 con giáp có vận may tổng thể mạnh nhất năm nay là Sửu và Dậu với 5 điểm. 3 con giáp có tiềm năng tài lộc tốt nhất gồm Sửu, Mão, Mùi. Con giáp nổi bật về sự nghiệp gồm Sửu và Dậu.

Ngoài ra, 2 con giáp gồm Tý và Dần cần đặc biệt lưu ý về sức khỏe.

"Năm Bính Ngọ được xem là năm của tốc độ và chuyển động mạnh. Những con giáp biết nắm bắt thời cơ, đồng thời duy trì sự cân bằng và chuẩn bị kỹ càng, sẽ có nhiều cơ hội bứt phá", chuyên gia David Goh phân tích.

Dưới đây là những phân tích cụ thể về từng con giáp trong năm nay

Tuổi Tý

Năm sinh: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Hướng may mắn: Đông Bắc, Đông Nam

Con số may mắn: 5, 6

Màu sắc may mắn: Vàng, nâu

Người tuổi Tý năm nay xung Thái Tuế, cần tránh đưa ra quyết định nóng vội. Trong công việc, họ có thể xảy ra tranh chấp và vận tài lộc ở mức trung bình.

Để vượt qua một năm khó khăn, người tuổi Tý cần thận trọng. Nếu giữ được sự điềm tĩnh và tỉnh táo, những điều tưởng chừng suy giảm sẽ trở thành giai đoạn tôi luyện, chuẩn bị cho bước tiến dài hơn phía trước.

Vận tài chính của người tuổi Tý trong năm nay thiên về bảo toàn hơn là mở rộng. Sao Đại Hao cho thấy nguồn lực có thể biến động, vì vậy cần quản lý chi tiêu chặt chẽ và tránh đầu tư mạo hiểm. Đây là năm giữ vững để chuẩn bị cho chu kỳ thịnh vượng hơn.

Tuổi Sửu

Năm sinh: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Hướng may mắn: Tây, Tây Bắc

Con số may mắn: 0, 7, 8, 9

Màu sắc may mắn: Trắng, vàng kim, xanh dương, đen

Chuyên gia phong thủy người Singapore nhận định, năm nay mở ra chu kỳ tăng trưởng thịnh vượng và ghi nhận xứng đáng cho người tuổi Sửu.

Sao Thịnh Vượng và Đế Vương mang tới nguồn thu nhập mới và khoản lợi nhuận lớn cho người thuộc con giáp này. Tuy nhiên người tuổi Sửu cần giữ sự tiết chế, khiêm tốn và tỉnh táo để bảo toàn vận may dài hạn.

Tuổi Sửu được chuyên gia phong thủy nhận định là con giáp có thang điểm cao nhất năm nay (Ảnh: SCMP).

Vận tài lộc của người tuổi Sửu năm nay rất sáng. Tuy nhiên, hung tinh Thôn Hãm có thể khiến người tuổi Sửu tổn thất tài chính bất ngờ.

Về sức khỏe, cơ hội lớn đi kèm áp lực cao. Người thuộc con giáp này cần duy trì giấc ngủ điều độ, tránh làm việc quá sức và lắng nghe giới hạn cơ thể.

Tuổi Dần

Năm sinh: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Hướng may mắn: Đông, Tây Bắc

Con số may mắn: 0, 1, 2, 9

Màu sắc may mắn: Xanh lá, Xanh dương, Đen

Người tuổi Dần bước vào một chu kỳ đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỷ luật và khả năng kiểm soát cảm xúc. Đây là năm có nhiều thử thách nhưng nếu kiên nhẫn và linh hoạt sẽ là giai đoạn rèn luyện tinh thần, xây dựng sức bật dài hạn.

Năm nay người tuổi Dần nên tập trung bảo toàn tài sản thay vì mở rộng. Tránh đầu tư mạo hiểm, hợp tác phức tạp hoặc cho vay thiếu cân nhắc. Chiến lược tài chính bảo thủ và tiết kiệm đều đặn sẽ tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.

Tính thẳng thắn của tuổi Dần là điểm mạnh, nhưng năm nay đòi hỏi sự khéo léo và đồng cảm.

Người độc thân có thể gặp những mối quan hệ ngắn hạn. Các cặp đôi nên ưu tiên giao tiếp minh bạch và dành thời gian cho nhau để tránh khoảng cách cảm xúc. Trong gia đình và bạn bè, sự kiên nhẫn và tử tế sẽ giữ gìn hòa khí.

Tuổi Mão

Năm sinh: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Hướng may mắn: Tây Nam, Tây Bắc

Con số may mắn: 0, 5, 6, 9

Màu sắc may mắn: Vàng, Nâu, Xanh dương, Đen

Năm 2026, người tuổi Mão bước vào một trong những chu kỳ may mắn nhất trong những năm gần đây.

Đây là năm để tiến bước với sự tự tin nhẹ nhàng do người tuổi Mão có 4 cát tinh gồm Thiên Hỉ, Phúc Tinh, Thiên Đức, Phúc Đức soi sáng, mang lại thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc cá nhân.

Tuy vậy, thành công đòi hỏi sự tỉnh táo như xem xét kỹ hợp đồng, bảo mật thông tin và tránh ôm đồm quá mức. Ưu tiên chất lượng hơn tốc độ; sự điềm tĩnh và đáng tin cậy sẽ mang lại phần thưởng lâu dài và sự tôn trọng xứng đáng.

Tuổi Thìn

Năm sinh: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Hướng may mắn: Tây

Con số may mắn: 7, 8

Màu sắc may mắn: Trắng, Vàng kim

Năm 2026, tuổi Thìn bước vào giai đoạn tiến triển ý nghĩa, được định hình bởi kỷ luật, sự điềm tĩnh và độ chính xác cao. Đây không phải là năm của những bước nhảy liều lĩnh, mà là năm của những quyết định cân nhắc kỹ lưỡng và sự thăng tiến bền vững.

Tài chính trong năm mang tính xây dựng nhưng thiên về sự thận trọng. Thu nhập ổn định được củng cố nhờ hiệu suất làm việc, song các khoản lợi nhuận đột biến không nhiều; việc theo đuổi lợi nhuận quá cao có thể dẫn đến rủi ro.

Về sức khỏe, người tuổi Thìn nên tránh các hoạt động mạo hiểm như lái xe đường dài hoặc lịch trình gây kiệt sức. Hãy bảo vệ giấc ngủ, ăn uống điều độ và duy trì vận động vừa phải để giữ cân bằng.

Tuổi Tỵ

Năm sinh: 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Hướng may mắn: Đông Bắc, Tây

Con số may mắn: 5, 6, 7, 8

Màu sắc may mắn: Vàng, Nâu, Trắng, Vàng kim

Năm 2026 là năm để những người tuổi Tỵ phát huy trí tuệ và khả năng thích nghi. Đây vốn là những phẩm chất đặc trưng của tuổi này để vượt qua những biến động.

Tài vận năm nay đề cao sự thận trọng hơn là mạo hiểm. Thu nhập ổn định được duy trì, nhưng cơ hội trúng đậm khá hạn chế. Hung tinh cho thấy nguy cơ phát sinh chi phí bất ngờ hoặc tranh chấp nếu mở rộng tài chính quá mức.

Người tuổi Tỵ cần ưu tiên giấc ngủ đều đặn, ăn uống chánh niệm và uống đủ nước. Tránh lạm dụng caffeine hoặc tiếp xúc màn hình quá lâu. Hãy bắt đầu năm mới bằng một cuộc kiểm tra sức khỏe tổng quát để phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn.

Về sự nghiệp, người tuổi Tỵ trong năm nay có sự thăng tiến đến từ sự ổn định. Ngoại giao khéo léo và thái độ điềm tĩnh sẽ giúp bạn trở thành người lãnh đạo đáng tin cậy, mang lại sự ổn định ngay cả khi hoàn cảnh thay đổi.

Tuổi Ngọ

Năm sinh: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Hướng may mắn: Tây Nam

Con số may mắn: 5, 6

Màu sắc may mắn: Vàng, Nâu

Năm nay, người tuổi Ngọ tiến lên với sự tập trung và điềm tĩnh giữa những biến động.

Tuy nhiên, sự xung khắc với Thái Tuế cùng sự hiện diện của Kiếm Phong Tinh, người tuổi Ngọ cần tập trung cao độ. Đây là năm để hoàn thiện chiến lược, kiểm soát xu hướng bốc đồng và ưu tiên sức khỏe cũng như cân bằng cảm xúc.

Về tài lộc, tình hình tài chính ổn định nhờ ảnh hưởng của sao Kim Quỹ. Người tuổi Ngọ năm nay có thu nhập đều đặn nhưng không có vận may bất ngờ. Sao Thái Tuế xung khắc là tín hiệu cảnh báo không nên mạo hiểm hay đầu cơ rủi ro mà ưu tiên đầu tư an toàn như gửi tiết kiệm.

Tuổi Mùi

Sinh năm: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Hướng may mắn: Đông, Tây Bắc

Con số may mắn: 0, 1, 2, 9

Màu sắc cát tường: Xanh lá, Xanh dương, Đen

Năm nay người tuổi Mùi có nhiều cơ hội bứt phá do được sao Thái Dương nâng đỡ, có quý nhân hỗ trợ và đạt được những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp.

Cũng trong năm nay, người tuổi Ngọ có thu nhập ổn định và các khoản đầu tư triển vọng giúp củng cố nền tảng tài chính vững vàng. Về tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng phù hợp tại các buổi giao lưu, trong khi các cặp đôi thêm gắn kết nhờ sự tôn trọng và sẻ chia.

Năm nay, người tuổi Mùi cần đề cao tính kỷ luật và khả năng tổ chức, đặt nhiều mục tiêu quản lý thời gian.

Người làm trong lĩnh vực tài chính, luật, kinh doanh có cơ hội nâng cao tư duy phân tích và chiến lược.

Sao Thái Dương cũng thuận lợi cho việc học tập, lấy chứng chỉ quốc tế hoặc tham gia các khóa đào tạo nước ngoài, từ đó mở rộng tầm nhìn và gia tăng tiềm năng phát triển trong tương lai.

Tuổi Thân

Sinh năm: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Hướng may mắn: Đông Nam, Tây

Con số may mắn: 5, 6, 7, 8

Màu sắc cát tường: Vàng, Nâu, Trắng, ánh kim

Năm nay, người tuổi Thân nên phát huy sự linh hoạt và tính kỷ luật nhờ sao Văn Xương soi sáng con đường học tập và sự nghiệp.

Tuy nhiên, cần tránh đến những nơi có năng lượng âm quá mạnh như bệnh viện hoặc nhà tang lễ nếu không cần thiết. Về mặt tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp gỡ người mới.

Vận tài chính ở mức trung bình nhưng ổn định. Bạn nên tập trung củng cố nguồn thu chính thay vì tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Các khoản đầu tư cần được đa dạng hóa thận trọng, tránh quyết định cảm tính do lo lắng hoặc tham vọng nhất thời.

Tuổi Dậu

Sinh năm: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Hướng may mắn: Đông Bắc, Đông Nam

Con số may mắn: 5, 6

Màu sắc cát tường: Vàng, Nâu

Năm nay người tuổi Dậu vươn lên bằng sự tự tin và phong thái điềm đạm. Đây là năm được quý nhân trợ lực mạnh mẽ, đặc biệt là nữ giới giữ vai trò cố vấn hoặc cấp trên, mang đến sự hỗ trợ đúng thời điểm.

Về tài lộc, người tuổi Dậu có tài chính duy trì đà tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên tuổi này cần tránh làm việc quá sức hoặc sinh hoạt thất thường có thể gây mệt mỏi, ảnh hưởng tim mạch. Ưu tiên vận động đều đặn, ăn uống khoa học và nghỉ ngơi hợp lý.

Tuổi Tuất

Sinh năm: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Hướng may mắn: Đông

Con số may mắn: 1, 2

Màu sắc cát tường: Xanh lá

Tuổi Tuất là một trong những con giáp có tiến triển tích cực trong năm nay. Hãy giải quyết dứt điểm các khoản nợ và tập trung vào đầu tư dài hạn. Trong sự nghiệp, việc mở rộng giao lưu xã hội một cách có kỷ luật sẽ giúp bạn có cơ hội thăng tiến và được công nhận.

Người tuổi Tuất nên hạn chế chi tiêu bốc đồng và các khoản đầu cơ lợi nhuận cao nhưng thiếu cơ sở. Người kinh doanh nên ưu tiên duy trì dòng tiền ổn định và giao dịch rõ ràng.

Những hành động tài chính nhỏ nhưng kỷ luật như thanh toán đúng hạn, ghi chép chi tiết và lập kế hoạch sẽ đảm bảo sự ổn định dài hạn.

Tuổi Hợi

Sinh năm: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Hướng may mắn: Đông, Tây Nam

Con số may mắn: 1, 2, 5, 6

Màu sắc cát tường: Xanh lá, Vàng, Nâu

Năm nay, các mối quan hệ xã hội là đòn bẩy giúp người tuổi Hợi thành công. Về tài lộc, người tuổi Hợi có tài chính cải thiện nhờ hợp tác và uy tín cá nhân. Tuy nhiên cần tránh chi tiêu bốc đồng hoặc tiêu dùng vì hình thức.

Về sức khỏe, sao Tử Phù nhắc nhở người tuổi Hợi cần chú ý giữ gìn sức khỏe, tránh làm việc quá sức.

Ngoài ra, người ở tuổi này cần chú trọng hệ tiêu hóa và tim mạch; kiểm tra sức khỏe định kỳ thay vì chờ đến khi có triệu chứng rõ ràng. Các hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, giãn cơ hoặc tập thở giúp tăng sức bền mà không gây áp lực.